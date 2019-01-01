Mobil oyunlarda yeni trend Popular Wars

Slither.io tarzındaki çok oyunculu oyunlar mobil dünyada oldukça popüler oldu. Popular Wars ise bu trendi biraz daha farklı bir yöne doğru götürüyor. Oyun son dönemin en çok indirilen yapımları arasında.

Popular Wars neler sunuyor?

Popular Wars oyunu insanların sosyal medyada takipçi elde etme çabasında esinlenmiş. Çok oyunculu yapımda 1.30 dakikalık bir süre içerisinde toplayabildiğiniz kadar çok takipçi toplamanız gerekiyor.

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Bir haritada başlayan oyunda karakterin üzerine basılı tutarak istediğiniz yere götürüyorsunuz. Sahipsiz takipçiler beyaz renkli. Çemberiniz içerisine alırsanız sizin renginize bürünüyor. Seans süresince en fazla takipçiyi toplarsanız tepenizde bir yıldız beliriyor.

Oyunda en fazla takipçiyi toplamaya çalışırken rakiplerden de kaçmanız gerekiyor zira takipçi sayısı sizden yüksekse sahip olduğunuz tüm birimleri alıyor. Siz de ölüyorsunuz. Büyüdükçe oyun alanındaki her şeyi yıkabiliyorsunuz. Popular Wars denemeye değer.