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Mobil oyunlarda yeni trend Popular Wars

Etrafta dolaşarak takipçi kazanmaya çalıştığınız Popular Wars uygulama mağazalarının en çok indirilen yapımları arasında yerini aldı. Oyun oldukça sürükleyici bir yapıda.
4 ay
7,1b
1
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Slither.io tarzındaki çok oyunculu oyunlar mobil dünyada oldukça popüler oldu. Popular Wars ise bu trendi biraz daha farklı bir yöne doğru götürüyor. Oyun son dönemin en çok indirilen yapımları arasında.

Popular Wars neler sunuyor?

Popular Wars oyunu insanların sosyal medyada takipçi elde etme çabasında esinlenmiş. Çok oyunculu yapımda 1.30 dakikalık bir süre içerisinde toplayabildiğiniz kadar çok takipçi toplamanız gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Electrum cüzdanlarından 200 Bitcoin çalındı"

Bir haritada başlayan oyunda karakterin üzerine basılı tutarak istediğiniz yere götürüyorsunuz. Sahipsiz takipçiler beyaz renkli. Çemberiniz içerisine alırsanız sizin renginize bürünüyor. Seans süresince en fazla takipçiyi toplarsanız tepenizde bir yıldız beliriyor.

Oyunda en fazla takipçiyi toplamaya çalışırken rakiplerden de kaçmanız gerekiyor zira takipçi sayısı sizden yüksekse sahip olduğunuz tüm birimleri alıyor. Siz de ölüyorsunuz. Büyüdükçe oyun alanındaki her şeyi yıkabiliyorsunuz.  Popular Wars denemeye değer.

Popular Wars: Google Play II App Store

 

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gurkanse 4 ay
*.io tarzı oyunlardan birtanesi.birinde ok at birinde balta salla birinde yılan oyna birinde bla bla bunda da takipçi topla.nesi sürükleyici bunun.belli ki reklam yapılıyor.bari güzel bişey olsa da reklam yaptığınıza değiyor desek.sitenin kalitesi iyice düştü
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yorumculuklar 4 ay
Bu tip oyunlar sebebiyle mobil oyun sektörü bence büyük zarar görüyor. Para veya indirme bazlı bakarsak tamam rakamlar çok iyi fakat 2-3 aylık popülerliğini tutabilecek oyunlar ve gelecekte isimleri anılmayacak bile. Güzel hikaye örgüsü olan veya mobil sektöre büyük yenilik getirecek bir yapım yapılmıyor, bu tip oyunların tutmasından dolayı büyük yapımcılardan indie yapımcıya kadar bu tarz şeylere yöneliyor...
2 Yanıt Yanıtla +2
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Biyturs_OnSr 4 ay yorumculuklar
Ben sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum. Mobil telefonlar şuan çok güçlü hale geldiler performans bakımından. İstenilen tarzda, grafikte ve büyüklükte oyun yapmak mümkün. Fortnite bile geldi. Fakat oyunu kontrol etmek zor. Dokunmatik ekran hiçbir zaman kontrolcü veya klavye+fare'nin yerini tutamaz. Mobil telefonda adam akıllı oynanabilen, kontrol edilebilen oyunlar bu tarz oyunlar. Sağa sürükle, sola sürükle, bas-bırak. PUBG'de oynadım, FPS oyunlar da oynadım, ARPG de oynadım ama bir konsol veya bilgisayar rahatlığında oynanamıyor. Ben açıkçası AAA oyun geliştirişi olsam, mobile oyun çıkaracak olsam kesin bilgi isterim. Benim oyunumu oynayacak kaç potansiyel müşteri var ? Konsol veya PC'de bunun cevabını vermek çok basit ama mobilde çok zor. Göz göre göre oynanmayacak oyun da çıkarılmaz piyasaya.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Requizm 4 ay yorumculuklar
Haklısınız ancak mobil oyuncu kitlesinin istediği şey zaten o tarz oyunlar. 'Gamer' dediğimiz kavram mobilde ve diğer platformlarda anlam olarak birbirinden uzaklaşıyor.
Firmaların yenilik yapması zor. Neden mi zor, bakın Supercell oyunlarına. Mobilde milyon tane öyle oyun var ve deli gibi para kazanıyorlar hala. Diyelim hikayeli bir oyun yaptılar. Mobilde hangi kitle hikayeli oyun oynayacak? Mevcut potansiyelin 1/10 i sadece. Tüm potansiyeli değerlendirmek varken neden 1/10 ine oyun yapsınlar? Üstelik hikayeli veya AAA oyunlar istedikleri kadar para kazandırmaz mobilde. Kontroller sınırlı, donanım gelişiyor ancak hala sınırlı.
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~Lion King~ 4 ay
Konu reklam bu belli ancak benimde çom hoşuma gidiyor bu tarz oyunlar. En sevdiklerimden 2 örnek olarak; crowd city ve hole.io
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cihat52.5 4 ay
Boş haber
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Tlg3 4 ay
Reklamın böylesi
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