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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi

Yapılan araştırmaya göre geçen yıl mobil pazarda reklam engelleme uygulaması kullanımı, özellikle gelişmekte olan pazarlarında etkisiyle %90 oranında artış gösterdi.
2 yıl
5,4b
1
25
Mobil Uygulamalar
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Mobil pazar hakkında yapılan yeni bir araştırmaya göre geçtiğimiz yıl telefonlarında reklam engelleme yazılımı kullananların sayısı %90 artış göstererek yaklaşık 420 milyon kullanıcıya erişti. Geliştiricilere reklam engelleme yazılımlarını aşma konusunda çözümler sunmayı amaçlayan girişim firması PageFair ve mobil uygulamaların takibini yapan Priori Data şirketleri tarafından yürütülen araştırma sonucunda elde edilen verilerle, mobil cihazların 5'te 1'inde reklam engelleme yazılımı olduğu ortaya konmuş oldu.
Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bir başka sonuç ise reklam engelleme yazılımlarının özellikle gelişmekte olan pazarlar olan Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde yaygın olarak kullanıldığı. Asya-Pasifik bölgesindeki akıllı telefon kullanıcılarının %36'sı reklam engelleme yazılımı kullanırken, Hindistan ve Endonezya'daki kullanıcılar arasında bu oran yaklaşık 3'te 2 civarında. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında ise mobil reklam engelleyici yazılımların kullanımı oransal olarak Asya-Pasifik'e göre oldukça az. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında mobil reklam engelleyici yazılım kullananların sayısı sadece 14 milyon. Amerika'nın akıllı telefon kullanıcılarının sadece %2'lik bir kesimi olan 4,3 milyon kişi bu yazılımları kullanırken, Çin'de bu rakam 159 milyon.
Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi
 
PageFair'ın yönetim kurulu başkanı Sean Blanchfield'a göre araştırmada elde edilen bilgiler, Batılıların gelişmekte olan pazarlarla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca Blanchfield sözlerine, Batı'nın bu pazarları dikkate almadığını ancak mobil reklam engelleme yazılımlarının Batı'da yaygınlaşmasının an meselesi olduğunu da ekliyor.
Raporda gelişmekte olan pazarlarda bu tür yazılımların kullanılmasının ana sebebi reklamların tükettiği internet kotaları olarak gösterilirken, Mart 2016 itibariyle küresel olarak bu uygulamaların kullanıcılarının 408 milyon insana ulaştığı açıklandı.
Geçtiğimiz yıl iOS 9'daki Safari'yle birlikte Apple'ın kullanıcılara reklamları engelleme kabiliyeti vermesinin ardından alevlenen tartışmalar PageFair'ın yayınladığı raporla daha da yoğunlaşacak gibi duruyor. Mozilla ve Opera gibi tarayıcılar da Apple'ın işletim sistemine reklam engelleyici yazılımlar sunmuştu. Bu tür yazılımların destekleyicileri, kullanıcıların reklamları görüp görmeme konusunda özgür iradeleriyle karar verebilmeleri gerektiğini savunurlarken, yayımcılar ve karşı çıkanlar ise gelirlerinin kesilmesinden dolayı yazılımların kullanılmasına itiraz ediyorlar. PageFair'ın raporunda yer alan bilgilere göre geçtiğimiz yıl bu yazılımların küresel ekonomiye etkisi 21,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 

http://www.theverge.com/2016/5/31/11817476/mobile-ad-block-smartphone-pagefair-report Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Vakti zamanında her linke pop-up koyan, indirme sayfasına 100 tane indirme butonu şeklinde reklam yerleştirip yanlış program kurdurtan, sağdan soldan fırlayan banner yerleştiren site sahipleri yüzünden bu noktaya kadar gelindi.

Şimdi de Maho ağanın "vallaha köyü satarım ha" demesi gibi "Adblo ck'u kapat yoksa almam siteye ha!" diye tehdit savuruyor bazıları.. internet koca bir dünya, sende olmayan bilgiyi rahatlıkla başka bir kaynakta bulabilirim ne bu atar, ne bu sinir? a dur tahmin edeyim; artık saf internet kullanıcısı yok ve gelirlerin düştü öyle değil mi? onu zamanında düşünecektin



Vakti zamanında her linke pop-up koyan, indirme sayfasına 100 tane indirme butonu şeklinde reklam yerleştirip yanlış program kurdurtan, sağdan soldan fırlayan ...
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0MG90 2 yıl
Geçen adblock kapatıp siteleri bi öyle gezeyim dedim demez olaydım. Daha önceden nasıl adblock kullanmıyormuşum anlamıyorum valla.
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gs09gs09 2 yıl
Tum cihazlarimda kullaniyorum adblock kapatildikdan sonra icerige ulasabilirsiniz diyen siteleride asla kullanmiyorum kafam rahat kimsenin sacma sapan reklamlarini gormek zorunda degil insanlar o firmalarda reklam vercekleri parayi biriktirip urunun tuketiciye ulasan fiyatini dusursunler daha iyi
Tum cihazlarimda kullaniyorum adblock kapatildikdan sonra icerige ulasabilirsiniz diyen siteleride asla kullanmiyorum kafam rahat kimsenin sacma sapan reklamlar...
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Paroksetin 2 yıl
Kullanmayalım da ne yapalım?? Reklamlar sadece reklam değil beraberinde virüs ve +18 uygunsuz içerik barındırabiliyorlar. Bunun dışında gereksiz yere fazladan internet verisi, web sitesinin yavaş çalışması, hızlndırmak için yine gereksiz yere donanım kullanımına neden oluyorlar.
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BekirTemel 2 yıl
İnsanlara internet ortamında bu tarz zorlamalar ile iş yaptırmamaları gerekiyor , ters teper
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shadowtr 2 yıl
Donanımhaber'in yadsınamaz katkısıyla...

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-Senyor- 2 yıl
Hazır yerindeyken sorayım birkaç ad block programı kullanıyorum reklamlar için. Bunlar, uygulama içlerindeki adleri engellemesine rağmen haber siteleri veya diğer websitelerindeki reklamları engellemiyor. Bütün reklamları kökten defedecek tek bir program arıyorum cidden sıkıldım artık, ücretli ücretsiz farketmez. Önerilerinizi bekliyorum...

cihaz ios
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_turbo_ 2 yıl -Senyor-
Weblock ile wlan agi üzerinden tüm reklamlari kökünden kaldirir, Appstorede ücretlidir JB var ise mesele degil. Sadece wlan aiyla calisir.
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
smart1978

strathmoreaSırf yıllık reklamsız ücretli üyelik sistemi adı altında uyduruk bir sistem kullanmaya başlayan yıllardır takip ettiğim Sözcü gazetesine girmiyorum bu yüzden. Chrome de kullandığım Ad Block ile girmemi engelliyorlar, bende paşa gönlünüz bilir diyerek uygulamaları başladığından beri sitelerine girmiyorum. Ve adım gibi eminim şu an pişmanlar çünkü benim gibi binlerce kişi sitelerine girmiyor. Aynı durum Merlinin Kazanı isimli oyun sitesi içinde geçerli. Her şeyin kabul edilebilir bir ölçütü var reklamda da ve sizler o ölçüyü çok kaçırdınız bu da sizlere ders olsun.
En temizi eklentiler gibi ayrica islemcide ufakta olsa yorma yapmadan en temiz heryerden reklam engelleme : winhelp2002.mvps.org/... zip dosyasi acilir yonetici haklariyla baslatilir engelleyici hosts dosyasindaki reklam listeleri de boylece engellenmis olur :) Ben yillardir kullaniyorum mis gibi sorunsuz . Sozcu.com.tr de de test ettim videolari vs.. heryere girebiliyorum ...HERKESE TAVSIYEMDIR .


Eski sistemler için iyi bir seçenek
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featfromcrash 2 yıl
Açık ve net; üç beş kuruş kazanıcam diye reklama boğarsan siteyi trafiksiz bir sitede kendi kendine takılırsın. Herşeyi anladım da kendi kendine açılan video ve kapat tuşu olmayan reklamlar nedir? Kime ne diretiyorsunuz? İnadına o reklamlardaki ne programı indiriyorum ne sitesine giriyorum ne de satılan ürünü alıyorum. '^Reklamın iyisi kötüsü olmaz' teorisini çürüttünüz resmen.
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V4LKyR 2 yıl
Adblock kullanmadan internete girmem mümkün değil.
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kadirirdem 2 yıl
adblock sağolsun...
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mmucit 2 yıl
O değilde wp da reklam engelleme seçeneğimiz var mı ki?

Pc de kafam rahat ad block sağolsun ama mobil hala sıkıntılı benim için.
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fthkn 2 yıl
sniper23
sendemail
SgtLittleNoobVakti zamanında her linke pop-up koyan, indirme sayfasına 100 tane indirme butonu şeklinde reklam yerleştirip yanlış program kurdurtan, sağdan soldan fırlayan banner yerleştiren site sahipleri yüzünden bu noktaya kadar gelindi. Şimdi de Maho ağanın vallaha köyü satarım ha demesi gibi Adblo cku kapat yoksa almam siteye ha! diye tehdit savuruyor bazıları.. internet koca bir dünya, sende olmayan bilgiyi rahatlıkla başka bir kaynakta bulabilirim ne bu atar, ne bu sinir? a dur tahmin edeyim; artık saf internet kullanıcısı yok ve gelirlerin düştü öyle değil mi? onu zamanında düşünecektin
Mesajınız söyleyeceklerime tercüman olmuş elinize sağlık , aklıma gelen şu soruyu eklemek isterim :Acaba Facebook ve benzeri dev siteler (şirketler) bu adblock yazılımlarını gizliden gizliye finanse ediyor olabilirler mi ?Zira bütün reklam pastasının bu ana akım sitelerde yönlenmesi ve birikmesine yol açabilir ....Yine de temelde sizin bahsettiğiniz gibi ,vakti zamanında kullanılabilir sayfa alanının her pikseline hileli tıklama içeriği koyan ,üstelik bunu en adi ,kalitesiz ve zevksiz görselle yapan açgözlü tipler yüzünden bu hale geldiği açık....iyi forumlar.
Adblock ve Adblock Plus gibi eklentilerin sahibleri, büyük firmaları haraca bağladı. Amazon, Google ve Facebook firmalar büyük paralar ödüyorlar böylece bu firmaların reklamları Güvenli Reklam olarak kabul ediliyor ve eklentiler bunları engellemiyor.Ama artık bu reklam bloklama işi çığrından çıktı, bunları yapan firmalar resmen internetin mafyası oldu.

Ben bunun sadece bir komplo teorisi olduğunu düşünüyorum. Ziyaret ettiğim sayfalardaki bütün reklamlar nerdeyse kapalı. Yani güvenli adı altında reklamlara rastlamıyorum. Görüyorsam bile site içeriği olarak karşıma çıkıyor yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Reklamın reklamını haber olarak sunmak bana mantıklı geliyor. TV izlerken araya reklamların girmesi gibi haberler mesela. Güvenli reklam uygulamasının ne olduğunu da tam olarak bildiğimi söyleyemem. Çünkü dediğim gibi ziyaretim ettiğim bütün sitelerde reklamlar yüzde yz kapanıyor. Hiç reklam görmüyorum artık. Zaten benim kadar çok ve değişik türden siteye giren insan sayısı da azdır. İnternet bağımlısı olduğumu söylemek yanlış olmaz. Mobilde bile kotam bitince kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Ben bile gömüyorsam reklam bu bir komplo teorisi demektir.
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fthkn 2 yıl
benim kişisel reklam engelleme oranım yüzde 150. Reklamlar saldırgan tırmalayan türden olduğu sürece reklamları engellemek bir zorunluluktur. Ziyaret ettiğiniz sayfanın bir köşesinde kibar bir biçimde duran reklamlara hiç sözüm yok. Ancak sayfanın genel tasarımına aykırı duran flaş gibi yanıp sönen bazen hiç görünmeyen neye tıkladığınıza şaşırmanıza neden olan reklamlardan artık vazgeçmek zorundalar. Yıllarca aptal yerine koydular ziyaretçileri. Hele şu indir ya da download yazısını koyma aptallığından ilk olarak vazgeçmeleri gerekiyor. İnsanları aptal yerine koyarak ev araba aldınız hatta çocuklarının nişan düğününü de yaptınız. Artık yeter bence. Ayak uyduramıyorsanız adblock'u kapat siteye almam numarasından vazgeçin. Kimsede olmayn bir bilgiye sahipsen bunu parayla satmayı denemelisiniz. Demek ki para eden bir bilgi de değil. Donanımhaber bu kibar reklam yerleştirmeyi çok başarılı bir biçimde yapmaya başladı bile. Haber listesinin son satırlarını reklam olarak tasarlıyorlar. Sayfa bütünlüğüne aykırı değil gözü rahatsız etmiyor. Seni oyalamıyor. Zırt diye açılan sayfa da yok. Yakında donanım haber sitesini adblock olmadan kullanabileceğim sanırım. Diğerlerine örnek.
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KoşanBalık 2 yıl
bu reklamlar yuzunden her telefonumu rootluyorum. bazi uygulamalar reklamdan acilmiyor resmen. telefonu rootlu olan herkese tavsiyem adawayi kurmaniz. ne sitelerde ne uygulamalarda reklam gorursunuz. hem mobil veriniz bosa gitmez hemde sarjiniz
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