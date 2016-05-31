Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi

Mobil pazar hakkında yapılan yeni bir araştırmaya göre geçtiğimiz yıl telefonlarında reklam engelleme yazılımı kullananların sayısı %90 artış göstererek yaklaşık 420 milyon kullanıcıya erişti. Geliştiricilere reklam engelleme yazılımlarını aşma konusunda çözümler sunmayı amaçlayan girişim firması PageFair ve mobil uygulamaların takibini yapan Priori Data şirketleri tarafından yürütülen araştırma sonucunda elde edilen verilerle, mobil cihazların 5'te 1'inde reklam engelleme yazılımı olduğu ortaya konmuş oldu.

Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bir başka sonuç ise reklam engelleme yazılımlarının özellikle gelişmekte olan pazarlar olan Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde yaygın olarak kullanıldığı. Asya-Pasifik bölgesindeki akıllı telefon kullanıcılarının %36'sı reklam engelleme yazılımı kullanırken, Hindistan ve Endonezya'daki kullanıcılar arasında bu oran yaklaşık 3'te 2 civarında. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında ise mobil reklam engelleyici yazılımların kullanımı oransal olarak Asya-Pasifik'e göre oldukça az. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında mobil reklam engelleyici yazılım kullananların sayısı sadece 14 milyon. Amerika'nın akıllı telefon kullanıcılarının sadece %2'lik bir kesimi olan 4,3 milyon kişi bu yazılımları kullanırken, Çin'de bu rakam 159 milyon.

PageFair'ın yönetim kurulu başkanı Sean Blanchfield'a göre araştırmada elde edilen bilgiler, Batılıların gelişmekte olan pazarlarla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca Blanchfield sözlerine, Batı'nın bu pazarları dikkate almadığını ancak mobil reklam engelleme yazılımlarının Batı'da yaygınlaşmasının an meselesi olduğunu da ekliyor.

Raporda gelişmekte olan pazarlarda bu tür yazılımların kullanılmasının ana sebebi reklamların tükettiği internet kotaları olarak gösterilirken, Mart 2016 itibariyle küresel olarak bu uygulamaların kullanıcılarının 408 milyon insana ulaştığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl iOS 9'daki Safari'yle birlikte Apple'ın kullanıcılara reklamları engelleme kabiliyeti vermesinin ardından alevlenen tartışmalar PageFair'ın yayınladığı raporla daha da yoğunlaşacak gibi duruyor. Mozilla ve Opera gibi tarayıcılar da Apple'ın işletim sistemine reklam engelleyici yazılımlar sunmuştu. Bu tür yazılımların destekleyicileri, kullanıcıların reklamları görüp görmeme konusunda özgür iradeleriyle karar verebilmeleri gerektiğini savunurlarken, yayımcılar ve karşı çıkanlar ise gelirlerinin kesilmesinden dolayı yazılımların kullanılmasına itiraz ediyorlar. PageFair'ın raporunda yer alan bilgilere göre geçtiğimiz yıl bu yazılımların küresel ekonomiye etkisi 21,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

http://www.theverge.com/2016/5/31/11817476/mobile-ad-block-smartphone-pagefair-report