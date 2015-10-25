Mobil uygulamalara Google desteği

İnternet hayatına sadece web sitelerini indekslemekle başlayan Google, zamanla sosyal ağlar, videolar, resimler, dökümanlar ve mobil uygulamalar derken arama kapsamını geniş bir alana yaydı. Google'ın şimdiki yeni hedefi ise mobil cihazınızda kurulu olan uygulamalar.





Bir süredir test sürecinde olan yeni sistemde mobil cihazınızdan Google araması yaptığınızda, yukarıda saydığımız alanlara ek olarak kurulu olan uygulamalarınız da indekse giriyor ve ilgili arama ile eşleştiriliyor.





Örneğin bir pizza restoranı arattırdığınızda Google bununla ilgili mekan bulma uygulamalarını döküyor. Ekstra olarak cihazınızda kurulu bir mekan bulma uygulaması varsa sonuçlarda bu da görüntüleniyor ve tıkladığınızda ilgili uygulama açılarak bilgileri size gösteriyor. Uygulama kurulu değilse kelimeye en yakın uygulamalar listeleniyor ve kullanıcı indirme sayfasına yönlendiriliyor.





Android ve iOS platformlarında kullanılabilir durumdaki bu özelliğin geliştiriciler için önemli bir destek olduğu belirtiliyor. Hali hazırda uygulama mağazalarındaki ilgili sayfalarda geliştiriciler arama motorlarında görünecek en iyi açıklamaları hazırlamaya çalışıyordu ancak artık uygulama kurulduktan sonra da barındırdığı içerikler önem kazanmış oluyor.





Mobil cihazlarda Facebook, Twitter gibi ana akım uygulamaların haricinde diğer uygulamaların kullanım sıklığı oldukça düşük. Google yeni indeksleme sistemi ile bu uygulamalara ikinci bir fırsat sunmuş oluyor. İyi içeriklerle donatılmış uygulamalar kullanıcının her arama yaptığında karşısına çıkma imkanına sahip olacak. Böylece kullanım sıklığı ve aktif kullanıcı sayıları da artmış olacak.

http://www.androidheadlines.com/2015/10/google-search-indexing-can-display-mobile-apps.html