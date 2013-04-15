Mobil zararlı yazılımlar geçen yıl yüzde 200'den fazla büyüdü





Mobil cihazların son yıllarda hızlı bir yükseliş içine girmesi ve kullanıcıların internet bankacılığı dahil pek çok işlemi cepten yapar hale gelmesi, hacker'ların da dikkatini fazlasıyla çekmiş durumda. Analizler zararlı yazılım istilasının artık mobil platformlara kaydığını gösteriyor.





NQ Mobile tarafından yapılan bir analize göre, 2011 yılında 24 794 olan zararlı yazılım sayısı, 2012 yılına geldiğimizde 65 227 rakamına ulaştı. Artış ise yüzde 200'den fazla oldu. Zararlı yazılımların yüzde 95'inin hedefinde Android işletim sistemi vardı. Açık kaynak olması ve mobil pazardaki hakimiyeti nedeniyle Android işletim sistemi hacker'ların baş hedefi durumuna geldi. Geçen yıl 32. milyon Android cihazına zararlı yazılımlar bulaştığı tahmin ediliyor.





Zararlı yazılımların en çok görüldüğü türler ise popüler uygulamaların yeniden paketlenmiş ve zararlı yazılım bulaşmış sürümleri, zararlı URL'ler ve SMS manipülasyonu olarak belirlendi.





Zararlı yazılımlardan en çok etkilenen ülke ise dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin oldu. Global zararlı yazılım bulaşma oranı bu ülkede yüzde 25.5 iken, onu yüzde 19.4 ile Hindistan, yüzde 17.9 ile Rusya izledi. İkinci büyük akıllı telefon pazarı ABD ise yüzde 9.8 ile dördüncü sırada yer aldı.





Analizlerde Android işletim sistemi için büyük bir risk görülürken, iOS işletim sistemindeki ücretsiz uygulamaların kişisel bilgileri satması da önemli bir potansiyel tehlike olarak gösteriliyor.









http://techcrunch.com/2013/04/15/malware-on-mobile-grew-163-in-2012-infecting-around-32-8m-android-devices-report-says/