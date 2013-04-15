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Mobil zararlı yazılımlar geçen yıl yüzde 200'den fazla büyüdü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil zararlı yazılımlar geçen yıl yüzde 200'den fazla büyüdü

Mobil cihazların son yıllarda hızlı bir yükseliş içine girmesi ve kullanıcıların internet bankacılığı dahil pek çok işlemi cepten yapar hale gelmesi, hacker'ların da dikkatini fazlasıyla çekmiş durumda. Analizler zararlı yazılım istilasının artık mobil platformlara kaydığını gösteriyor.

NQ Mobile tarafından yapılan bir analize göre, 2011 yılında 24 794 olan zararlı yazılım sayısı, 2012 yılına geldiğimizde 65 227 rakamına ulaştı. Artış ise yüzde 200'den fazla oldu. Zararlı yazılımların yüzde 95'inin hedefinde Android işletim sistemi vardı. Açık kaynak olması ve mobil pazardaki hakimiyeti nedeniyle Android işletim sistemi hacker'ların baş hedefi durumuna geldi. Geçen yıl 32. milyon Android cihazına zararlı yazılımlar bulaştığı tahmin ediliyor.

Zararlı yazılımların en çok görüldüğü türler ise popüler uygulamaların yeniden paketlenmiş ve zararlı yazılım bulaşmış sürümleri, zararlı URL'ler ve SMS manipülasyonu olarak belirlendi.

Zararlı yazılımlardan en çok etkilenen ülke ise dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin oldu. Global zararlı yazılım bulaşma oranı bu ülkede yüzde 25.5 iken, onu yüzde 19.4 ile Hindistan, yüzde 17.9 ile Rusya izledi. İkinci büyük akıllı telefon pazarı ABD ise yüzde 9.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

Analizlerde Android işletim sistemi için büyük bir risk görülürken, iOS işletim sistemindeki ücretsiz uygulamaların kişisel bilgileri satması da önemli bir potansiyel tehlike olarak gösteriliyor.



http://techcrunch.com/2013/04/15/malware-on-mobile-grew-163-in-2012-infecting-around-32-8m-android-devices-report-says/ Yorum Yaz
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-Ege 6 yıl
Mümkün olduğunca izinlere bakarak uygulama yüklemeye çalışıyorum. Eğer işinden fazla izin isteyen bir uygulamaysa alternatiflerine bakıyorum. Çok lazım değilse yüklemiyorum.
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K.can.tas 6 yıl
%200 çok büyük rakam
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teramit 6 yıl
güvenlik için alınması gerekli önlemler yazılımın yaygınlaşmasını yavaşlatıyor.Dolayısıyla windows ve android gibi hızlı yaygınlaşma politikası izleyen yazılımlar güvenlikten feragat ediyorlar.
İos u sevmeyebilirsiniz ama yazılım imzalama olmadan dış kaynaktan dosya yüklemeye izin vermemesi(gerçi onunda yöntemi var) ciddi bir güvenlik sağlıyor.
Kullanıcılar çok bilinçli değil ,uygulama kurulurken izin istiyor adam okumadan evet diyor senin bütün adres defterini alıyor.güvenlik unsurunun en zayıf halkası müşteri, onunda %90 ı odun gibi elektronik cihaz kullanıyor sonra yok efendim şu oldu bu oldu.Arabayı park etmek için valeye anahtarı veriyorsan gittiğin o yere çok güveniyorsun demektir.Vale aracı alıp kaçıyorsa suçun bir bölümü sendedir.Uygulamalara istediklerini vermeyin kaynak firma popüler değilse.Benim gmail şifremi google biliyor sadece her yere mail şifreni face hesabı şifreni verirsen başına kötü şey gelebilir.
fotoğraf çekmek için resimlerine erişmek isteyen uygulama o resimleri alıp paylaşabilir çoğu bunu yazıyor zaten dikkat etmek gerekir.
Yazılım firmaları işlerine dikkat etmeli evet ama kullanıcılar daha fazla dikkat etmeli.
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drzeke 6 yıl
önemli olan bundan nasıl korunuruz sorusunun cevabı değil mi ?
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sertacaygun 6 yıl
noluftu
Androidin açık kaynak olması nedeniyle daha fazla kötücül yazılım yazılması arasındaki bağlantıyı kuramadım. Sorun başka sitelerden edinilen apk dosyaları ve güncelleme sorunları aslında. Açık kaynak çoğu zaman en güvenli ortamı sağlar.

O laf Firefox ya da Linux türevleri için genellenmiş bir laf kullanım oranları yüzünden. Açık kaynakta düzeltmeler, açık kapatmalar kaynak yapısı sayesinde çabuk oluyor. Ama Android de açık kaynak. İşletim sistemi gayet güzel de işte, Windows gibi kullanım oranı artınca virüs muhabbetleri artıyor.
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noluftu 6 yıl
bir de yazmayı unutmuşum. Uygulama yetkileri de en büyük sorun aslında..
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noluftu 6 yıl
Android'in açık kaynak olması nedeniyle daha fazla kötücül yazılım yazılması arasındaki bağlantıyı kuramadım. Sorun başka sitelerden edinilen apk dosyaları ve güncelleme sorunları aslında. Açık kaynak çoğu zaman en güvenli ortamı sağlar.
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Krone 6 yıl
NQ Mobile a güvenmiyorum artık. Ücretsiz sürüm indirdik paralıyı karambole getirdi.
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