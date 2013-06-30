Mobil zararlı yazılımlar hızla artıyor, üçüncü taraf uygulama mağazası sayısı 500'e ulaştı





Kullanıcıların gündelik işlerini daha fazla halletmeye başladığı mobil cihazlar, giderek daha çok zararlı yazılımların hedefi oluyor.





Juniper tarafından yapılan alanındaki en büyük analizlerden birine göre 2010 yılında tüm zararlı yazılımlar içerisinde mobili hedefleyenlerin oranı yüzde 24 iken Mart ayı itibariyle bu oran yüzde 92'ye ulaştı. Mobil zararlı yazılım sayısı toplamda 280 000 olurken, yıllık büyüme oranı ise yüzde 614 olarak gerçekleşti.





Araştırmada cihazların sadece yüzde 4'ünün en son Android sürümünü kullandığı tespit edilmiş. Raporda eğer tüm kullanıcıların son sürümü kullanırsa popüler zararlı yazılım türlerinin yüzde 77'sinden sakınılabileceği ortaya konuyor.





Diğer taraftan Android işletim sisteminde toplamda 500'e yakın üçüncü taraf uygulama mağazası olduğu tespit edilirken, her 5 mağazadan üçünün Rusya ve Çin kaynaklı olduğu görülmüş.





Zararlı yazılımlar doğrudan kar amacı güdüyor. Her başarılı saldırı 10$ ortalama kar üretirken, yazılımların yüzde 73'ü sahte uygulamalar veya mobil ödeme açıklarından yararlanan SMS trojanları şeklinde.









http://www.phonearena.com/news/Mobile-malware-getting-out-of-control-Study-claims-614-increase-on-year-Android-accounts-for-92-of-total-infections_id44653