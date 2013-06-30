Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil zararlı yazılımlar hızla artıyor, üçüncü taraf uygulama mağazası sayısı 500'e ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
693
1
23
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil zararlı yazılımlar hızla artıyor, üçüncü taraf uygulama mağazası sayısı 500'e ulaştı

 Kullanıcıların gündelik işlerini daha fazla halletmeye başladığı mobil cihazlar, giderek daha çok zararlı yazılımların hedefi oluyor.

Juniper tarafından yapılan alanındaki en büyük analizlerden birine göre 2010 yılında tüm zararlı yazılımlar içerisinde mobili hedefleyenlerin oranı yüzde 24 iken Mart ayı itibariyle bu oran yüzde 92'ye ulaştı. Mobil zararlı yazılım sayısı toplamda 280 000 olurken, yıllık büyüme oranı ise yüzde 614 olarak gerçekleşti.

Araştırmada cihazların sadece yüzde 4'ünün en son Android sürümünü kullandığı tespit edilmiş. Raporda eğer tüm kullanıcıların son sürümü kullanırsa popüler zararlı yazılım türlerinin yüzde 77'sinden sakınılabileceği ortaya konuyor.

Diğer taraftan Android işletim sisteminde toplamda 500'e yakın üçüncü taraf uygulama mağazası olduğu tespit edilirken, her 5 mağazadan üçünün Rusya ve Çin kaynaklı olduğu görülmüş.

Zararlı yazılımlar doğrudan kar amacı güdüyor. Her başarılı saldırı 10$ ortalama kar üretirken, yazılımların yüzde 73'ü sahte uygulamalar veya mobil ödeme açıklarından yararlanan SMS trojanları şeklinde.



http://www.phonearena.com/news/Mobile-malware-getting-out-of-control-Study-claims-614-increase-on-year-Android-accounts-for-92-of-total-infections_id44653 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Illuminn 6 yıl en beğenilen matrix22
matrix22

android kullanıpta bunlardan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? zira ne ios nede wp8 kullanmak istemiyorum ...

biraz akıl biraz mantık yeterli hocam
matrix22android kullanıpta bunlardan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? zira ne ios nede wp8 kullanmak istemiyorum ...b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
sanki play storeda az zararlı uygulama var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
saçma sapan uygulamalar indirmezsen hiçbişey olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 6 yıl
telefonunu günde 2 defa antibakteriel ıslak mendille sil, gece yatmadan önce kılıfına koymayı unutma, o zaman hiç bişey olmaz telefona
yav arkadaşım tutturmuşlar bir zararlı yazılım, virüs falan diye
dışardan apk yükleme, fazla ram yemeyen bir antivirüs kullan ve uygulama indirirken yorumlara izinlere falan bak, bişeycikler olmaz. bu kadar basit...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surprise Mothafucka 6 yıl
İnsan kendi telefonunu kendisi korumalı. Bilgisayarımda bile 2 senedir antivirüs yok


Bilinmedik dandik uygulamalar yüklemezseniz, uygulama yüklemeden önce yorumlara bakarsanız bir sorun olacağını sanmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
İos kullanan arkadaşlar güvenlik açısından bir adım öndeler.Tabi jb yapmayanlar.
Deneyimsiz kullanıcılar için kesinlikle iphone öneriyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YordleKing 6 yıl
Destek haberleri gibi geliyor bana bu tarz haberler.Gideyim de antivirüs alayım bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 6 yıl
matrix22
android kullanıpta bunlardan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? zira ne ios nede wp8 kullanmak istemiyorum ...

Tüm uygulamalarını Google Play mağazasından yüklüyeceksin, dışarıdan apk yüklememeye özen göstericeksin, güvenlik ayarlarından "Bilinmeyen kaynaklar" kısmının aktif olmadığına dikkat ediceksin, mutlaka telefonunda bir antivirus programı kurulu olucak (örn:Norton Mobile) Sms ayarlarından iletildi msj larını aktif ediceksin bu sayede bir zararlı kendi kendine sms atmaya kalktığında, eğer iletim msj ı ile ilgili bir kod düşünmemişse bilgin olucak buna göre telefonunu sıfırlayacaksın. Telefonundan internete girerken güncel ve güvenilir bir tarayıcı ile gireceksin, kuşkulandığın güvenli olmayan ve güvenli gelmeyen sitelerde gezinti yapmamaya özen göstereceksin. En güncel Android sürümünü kullanman önemli bunun için markanın güncellemelerini takip ediceksin. Markan güncelleme sağlamıyorsa güvenebileceğin büyük toplulukların hazırladığı orjinal son sürüm Android portlarından güncelleme almaya çalışabilirsin (örn: CyanogenMod)
Dip Not: Android istiyorsan Nexus alıcaksın
Google Nexus 4
Samsung galaxy S4 Google Edition
HTC One Google Edition gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
ne kadar çabuk artar ise
o kadar çabuk var olan mevcut açıklar
bir an önce kapatılır !
bu açıdan android bir çok OS den şu an bir kaç adım önde !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakolata 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

ne kadar çabuk artar ise
o kadar çabuk var olan mevcut açıklar
bir an önce kapatılır !

bu açıdan android bir çok OS den şu an bir kaç adım önde !

Android bence en geride tröll uygulaması kaynıyor market
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 6 yıl
işi gücü yok milletin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matrix22 6 yıl
android kullanıpta bunlardan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? zira ne ios nede wp8 kullanmak istemiyorum ...
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illuminn 6 yıl matrix22
matrix22

android kullanıpta bunlardan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? zira ne ios nede wp8 kullanmak istemiyorum ...

biraz akıl biraz mantık yeterli hocam
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yukuberk 6 yıl matrix22
matrix22
android kullanıpta bunlardan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? zira ne ios nede wp8 kullanmak istemiyorum ...

Çözüm sony
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 6 yıl matrix22
matrix22
android kullanıpta bunlardan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? zira ne ios nede wp8 kullanmak istemiyorum ...

Hocam internetten APK yükleme. Sadece google play kullan ve antivirüs yükle. Yüzde 95 koruyacaktır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +84 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +46 WB +46 deoks +43 interwap +34 unknownartist +32 Askaparta +31
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
693 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve malware
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft BUILD: Windows RT 8.1 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim