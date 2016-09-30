Mobilde 2G şebekeleri yolun sonuna geldi

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İkinci nesil kablosuz telefon standardı 2G , ilk olarak 1991 yılında Finlandiya’da kullanılmaya başlamıştı. Analogdan dijitale geçişin ilk adımı olan 2G şebekeleri dijital şifreleme özellikleri ile de dönemi için önemli bir güvenlik hamlesiydi. 2.5G ile GPRS, 2.75G evrimi ile de EDGE desteğine ulaşan 2G artık yolun sonuna geldi.

Ülkemizde 2009 yılından bu yana 3G, Nisan 2016’dan bu yana da 4.5G şebekeleri hizmet veriyor olsa da hali hazırda özellikle kırsal bölgelerde geniş bant mobil internet desteğinin ulaşmamış olduğunu biliyoruz. Dünya genelinde ise yavaş yavaş 2G şebekeleri terk edilmeye başlandı.

Dünyada 2G Yavaş Yavaş Terk Ediliyor

Amerika’da AT&T 2016 sonunda 2G şebekelerinin görevini sonlandıracak. T-Mobile ise 2020’ye kadar tüm 2G ağını sona erdirmiş olmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra İsviçre’nin ana operatörü Swisscom 1 Ocak 2021 itibariyle 2G hizmetine son verecek. Kanada’da Roger Wireless 2018’e kadar, Avusralya’da Telstra 2016 sonunda, Optus ise Nisan 2017’de 2G’yi tamamen kullanımdan kaldıracaklarını açıkladı.

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Bu konudaki son açıklama ise Vodafone cephesinden geldi. Vodafone Avustralya 2G GSM şebekelerine 30 Eylül 2017 itibariyle son veriyor. Operatör cephesinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’da veri trafiğinin %1’i, ses trafiğinin ise %2’si 2G şebekesi üzerinden sağlanıyormuş. 4G ise veri trafiğinin %80’ini üstlenmiş durumda. Vodafone, mevcuttaki 2G aboneleri ile geçiş için tek tek birebir görüşmeler yapacakmış.

2G’nin Sona Ermesi Neden Önemli?

2G şebekelerinin yayından kalkması bir anlamda 4G ve 4.5G’ye yarayacak aslında. 2G’den boşalacak olan spektrum, gerekli şartlar sağlandığı takdirde 4G’nin genişletilmesi için kullanılabilecek. Tabi bunun için yetki sahibi makamlarca bir takım yasaldüzenlemelerin yapılması da gerekiyor.

Ülkemizde bu odakta henüz bir çalışma yok ve yakın zamanda da olması pek beklenen bir durum değil zira hali hazırda şehir merkezlerinde olmasa da biraz şehirden uzaklaşınca Edge üzerinden veri erişimi aldığınızı görmeye başlıyorsunuz.