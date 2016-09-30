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Mobilde 2G şebekeleri yolun sonuna geldi

Ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde halen hizmet vermekte olan 2G şebekeleri küresel ölçekte kullanımdan kalkmaya başladı. İşte konuya ilişkin güncel detaylar:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mobilde 2G şebekeleri yolun sonuna geldi
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İkinci nesil kablosuz telefon standardı 2G, ilk olarak 1991 yılında Finlandiya’da kullanılmaya başlamıştı. Analogdan dijitale geçişin ilk adımı olan 2G şebekeleri dijital şifreleme özellikleri ile de dönemi için önemli bir güvenlik hamlesiydi. 2.5G ile GPRS, 2.75G evrimi ile de EDGE desteğine ulaşan 2G artık yolun sonuna geldi. 

Ülkemizde 2009 yılından bu yana 3G, Nisan 2016’dan bu yana da 4.5G şebekeleri hizmet veriyor olsa da hali hazırda özellikle kırsal bölgelerde geniş bant mobil internet desteğinin ulaşmamış olduğunu biliyoruz. Dünya genelinde ise yavaş yavaş 2G şebekeleri terk edilmeye başlandı.

Dünyada 2G Yavaş Yavaş Terk Ediliyor

Amerika’da AT&T 2016 sonunda 2G şebekelerinin görevini sonlandıracak. T-Mobile ise 2020’ye kadar tüm 2G ağını sona erdirmiş olmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra İsviçre’nin ana operatörü Swisscom 1 Ocak 2021 itibariyle 2G hizmetine son verecek. Kanada’da Roger Wireless 2018’e kadar, Avusralya’da Telstra 2016 sonunda, Optus ise Nisan 2017’de 2G’yi tamamen kullanımdan kaldıracaklarını açıkladı.

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Bu konudaki son açıklama ise Vodafone cephesinden geldi. Vodafone Avustralya 2G GSM şebekelerine 30 Eylül 2017 itibariyle son veriyor. Operatör cephesinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’da veri trafiğinin %1’i, ses trafiğinin ise %2’si 2G şebekesi üzerinden sağlanıyormuş. 4G ise veri trafiğinin %80’ini üstlenmiş durumda. Vodafone, mevcuttaki 2G aboneleri ile geçiş için tek tek birebir görüşmeler yapacakmış.

2G’nin Sona Ermesi Neden Önemli?

2G şebekelerinin yayından kalkması bir anlamda 4G ve 4.5G’ye yarayacak aslında. 2G’den boşalacak olan spektrum, gerekli şartlar sağlandığı takdirde 4G’nin genişletilmesi için kullanılabilecek. Tabi bunun için yetki sahibi makamlarca bir takım yasaldüzenlemelerin yapılması da gerekiyor.

Ülkemizde bu odakta henüz bir çalışma yok ve yakın zamanda da olması pek beklenen bir durum değil zira hali hazırda şehir merkezlerinde olmasa da biraz şehirden uzaklaşınca Edge üzerinden veri erişimi aldığınızı görmeye başlıyorsunuz.


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General. 2 yıl
Adana merkezin bazı bölgelerinde 4g'yi bırak 3g bile yok. İş lafa gelince bizden iyisi yok ama icraata gelince tırtız.
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
Bu da Nokia'nın 13 yıl önce çıkardığı 6630 hâlâ çalışabilecekken ondan çok sonra çıkan ilk nesil iPhone'un çalışmayacağı anlamına geliyor.
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Tensi 1 yıl
3G ye bir iki yil daha dokunmasinlar da. Benim telefon Sprint, 4G'si pardon 4.5G si calismiyor biz de. Bir iki yil sonra guncel Xiaomi telefon alirim, muhtemelen 5G li olur zaten. Bir 5-6 yil da onunla geciririz. :D
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cronaldo2 1 yıl Tensi
Xiaomi 4g olsada icinde Volte aktif olmaz gene 2g 3g ye mecbursun
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DH Misafiri 2 yıl
Ya bi durun bizim köyde bırak 3gyi edgeyi zor görüyoruz dedemin evinde sadece camın önünde çekiyor ondada g yazıyor olum telefonda :D
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IsO6 2 yıl
10 yil daha kullaniriz rahat olun
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shadowtr 2 yıl
Bizde hedef 2023 sıkmayın canınızı.
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yaki83 2 yıl
Yapilsin. Batta 3 g ve 4g de atilsin cope.
4.5 olsun sadece oh miss
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sis651 2 yıl yaki83
Sadece 4.5G olursa telefonları konuşmak için kullanamayız bir daha. :) Herkese son model telefon aldırmaları gerekir operatörlerin.
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braveheartgs43 2 yıl
Sanki herkes akıllı telefon kullanıyor
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XQS 2 yıl
Türkiye de böyle bir saçmalık yapılmaz umarım kırsal bölgelerde bile 2g zor cekiyor
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vista1 2 yıl
Nereye kalkıyor ha.. Dur hele daha karpuz keseceydik..
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Umutcan 2 yıl
Ülkemizde hala 2g üzerini desteklemeyen şebekeler var tatil yörelerinde, köylerde vs. Bizim açımızdan zor.
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esmerbuyucu 2 yıl
2G'nin kalkması demek 5G'nin habercisi. Bence de kalkmalı artık çoğu köyde bile 3G çeker olmuş ki 2G kalkana kadar kapsama alanı daha da artar 2020ye kadar
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caneycaney 2 yıl
bizim köylerde komple 2g var artı olarak 2g çok yararlı ben mesela 2g ye alıyorum telefonu şarj çok az giderken arayabiliyorum mesaj atabiliyorum bildirim alıp yazabiliyorum ve şarjı az yiyor bu şekilde
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ozon3 2 yıl
turkiyede 3g cekmiyor 2g kalksa anca sehir merkezinde ceker tr de %70 ha) a 2g dir aci gercek
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