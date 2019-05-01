Mobilde SMS onayı yerine WhatsApp geliyor

Bu hafta başlayan F8 2019 geliştirici konferansında Facebook uygulamasının yanı sıra WhatsApp uygulaması için de önemli gelişmeler vardı. Firma WhatsApp platformunu güvenli bir giriş yöntemi haline getirmek istiyor.

WhatsApp üzerinden doğrulama

Bilindiği üzere bugün pek çok site ve uygulama; doğrulama yapmak için SMS yöntemini kullanıyor. Kullanıcılar bir platforma üye olmak için telefon numarasını veriyor ve SMS olarak gelen şifreyi giriyor. Sonrasında ise her girişte SMS yöntemi kullanılıyor. Google Auth uygulaması yanında SMS yöntemi de iki aşamalı doğrulama için önemli hale geldi.

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WhatsApp işte burada devreye giriyor. Uyumlu sitelerde kullanıcılar giriş şifrelerini artık WhatsApp üzerinden alabilecekler. Tüm süreç SMS yönteminde olduğu gibi işleyecek. Tek şart geliştiricinin uygulamasına bunu entegre etmiş olması.

Genelde SMS yöntemi için son kullanıcı bir bedel ödemiyor ancak platform sahipleri bu konuda uzman olan farklı operatörler ile anlaşma yapmak zorunda kalabiliyor. Özellikle kripto para borsalarında telefon doğrulama tercih edilen bir yöntem.

WhatsApp doğrulama sistemi ile geliştiriciler önemli bir maliyet kaleminden kurtulmuş olacaklar. Özelliğin kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor. Birkaç aydır bu doğrulama aracı web tarafında da kullanılıyordu.