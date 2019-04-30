Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook uygulaması güncellendi, mavi yoğunluğundan kurtuldu

Son yılların en büyük değişikliğinde alıştığımız mavi ağırlıklı ara yüz gidiyor ve beyaz temanın hâkim olduğu daha sade bir ara yüz geliyor. Mobil ve web sürümleri bu ara yüzü kullanacak.
3 hf.
4b
2
7
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde kişisel verilerin güvenliği nedeniyle zor zamanlar geçiren ve yüklü tazminatlar kapıda olan Facebook, platformdaki alışılageldik ara yüzünü değiştiriyor. Son yılların en büyük değişikliğinde mavi renk yoğunluğu tarihe karışıyor.

Yeni FB5 ara yüzü neler sunuyor?

F8 2019 geliştirici konferansında açılış konuşmasını yapan firmanın patronu Mark Zuckerberg, beşinci nesil olarak adlandırdığı yenilenmiş Facebook kullanıcı ara yüzünün de tanıtımını yaptı.

FB5 koduyla şirket içerisinde geliştirilen yeni ara yüz bugüne kadar alıştığımız mavi yoğunluğundan kurtuluyor ve beyaz ağırlıklı yeni bir temaya geçiş yapıyor. Tema gri detaylarla ve sade grafiklerle tamamlanmış.

Ayrıca Bkz. "LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor"

Uygulama ara yüzünde gruplar öne çıkarılıyor. Daha kolay bulunabilen grupların yanında sahte haberlerin ve nefret gruplarının şikâyet edilebilmesi için de araçlar öne çıkarılmış. Örneğin grupları şikâyet etme tuşuna daha kolay erişiliyor ve nefret söyleminden siber zorbalığa kadar pek çok neden eklenmiş.

Yine Facebook ağının bilindik ikonu da değişiyor. Alıştığımız dörtgen tasarım yerine dairesel bir tasarım benimsenmiş. Masa üstü tarafında da aynı tema değişikliği bizi karşılıyor. Üst menü çubuğunda gezinti daha kolay hale getirilirken gözü daha az yoran bir görünüm ortaya çıkarılmış.

Şimdilik FB5 olarak tanımlanacak uygulama ara yüzü pek çok ülkede kullanıma sunuldu. Bununla birlikte ilk etapta geliştiricilere yönelik bir dağıtım olacağı ifade ediliyor. Sonraki dönemde son kullanıcıya da ulaştırılacak.

 

https://www.slashgear.com/facebook-app-update-f8-2019-fb5-groups-desktop-icon-30575098/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
chtsydn 3 hf. en beğenilen TITAN
facebook gece yatakta telefonu son parlaklık seviyesinde kullanan insanlara hitap ediyor boşverin şimdi dark modu
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 3 hf.
Hala feysbuk kullan mı var?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
loreante 2 hf. yeni yorumcu Sharparrow
var var inatla hala bu yorumu yapanlar da var??
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 3 hf.
adam gibi bi dark mode yapın artık allah belanızı versin kaç yıldır dark mode yok
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 3 hf. TITAN
facebook gece yatakta telefonu son parlaklık seviyesinde kullanan insanlara hitap ediyor boşverin şimdi dark modu
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgokhanozen 3 hf. TITAN
3.parti yazılımlarla dark mode ile kullanabilirsin Facebook’u. Friendly uygulamasını tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 3 hf.
hafif twitter hafif instagram hepsi ortaya karışık olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
empire1530 3 hf.
Arayüz
tdk.gov.tr/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Apple'ın fotoğraf düzenleme yazılımı Aperture, MacOS Mojave'den sonra çalışmayacak 2 hf. Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl 2 hf. Google Pixel 3a'nın özellikleri, Geekbench testinde ortaya çıktı 2 hf. 2018 yılının en çok satılan akıllı telefon modeli iPhone X oldu 2 hf. Tam tutulma sırasında, Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptı 2 hf. Instagram artık agresif yorum yapanları ‘dürtecek’ 3 hf. ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak? 3 hf. Redmi Note 7’yi özel kılan detaylar 3 hf. Dilde de koku alıcıları bulunduğu keşfedildi 3 hf. Sonic the Hedgehog filminden ilk fragman geldi 3 hf. Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı 3 hf. Mobilde SMS onayı yerine WhatsApp geliyor 3 hf. Yapımcısı Minecraft yıldönümü etkinliklerine davet edilmedi 3 hf. Norveç'te bulunan balinanın Rusların geliştirdiği bir silah olduğundan şüpheleniliyor 3 hf. TatilVillam.com ile yaz tatilini villada geçirmek ister misiniz? 3 hf. Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak 3 hf. Facebook, Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerinin çıkış tarihi açıkladı 3 hf. Game of Thrones'un yeni bölümü reyting rekoru kırdı 3 hf. Instagram beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlıyor 3 hf. Intel’in 10. nesil mobil işlemcileri sızdı: 800 Mhz taban frekansı yolda 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Facebook uygulaması güncellendi, mavi yoğunluğundan kurtuldu Sonraki Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İHA platformuna entegre edilecek 3 hf. 5G modemli Kirin 985'in seri üretimine üçüncü çeyrekte başlanacak 3 hf. Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite 3 hf. Foxconn, yeni nesil iPhone modelleri için microLED ekran yatırımı yapıyor 3 hf. Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor 3 hf. Samsung gelirleri %60 düştü: Katlanabilir telefonlara hala inanç tam 3 hf. Netflix, mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların dizisini çekiyor 3 hf. Facebook'un kurucusu Zuckerberg, eşi için uyku kutusu icat etti 3 hf. Yeni LG ThinQ buzdolapları tazeliğe odaklanıyor 3 hf. Türk savunma sanayi ürünleri IDEF 2019 fuarında sergileniyor 3 hf. 6.26 inç ekran ve çift arka kameralı Vivo Z3x tanıtıldı 3 hf. Sayfa boyu görüntü alma özelliği Android’e gelmeyecek 3 hf. Yerli hava savunma sistemi Gökdeniz resmen tanıtıldı 3 hf. 18000 mAh bataryalı Energizer telefonu istediği desteği bulamadı 3 hf. LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor 3 hf. Henüz tanıtımı yapılmayan OnePlus 7 Pro'nun kamera örnekleri sızdı 3 hf. Akıllı telefon pazarında düşüş trendine Google da katıldı 3 hf. Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu 3 hf. Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor 3 hf. Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim