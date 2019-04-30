Facebook uygulaması güncellendi, mavi yoğunluğundan kurtuldu

Son dönemde kişisel verilerin güvenliği nedeniyle zor zamanlar geçiren ve yüklü tazminatlar kapıda olan Facebook, platformdaki alışılageldik ara yüzünü değiştiriyor. Son yılların en büyük değişikliğinde mavi renk yoğunluğu tarihe karışıyor.

Yeni FB5 ara yüzü neler sunuyor?

F8 2019 geliştirici konferansında açılış konuşmasını yapan firmanın patronu Mark Zuckerberg, beşinci nesil olarak adlandırdığı yenilenmiş Facebook kullanıcı ara yüzünün de tanıtımını yaptı.

FB5 koduyla şirket içerisinde geliştirilen yeni ara yüz bugüne kadar alıştığımız mavi yoğunluğundan kurtuluyor ve beyaz ağırlıklı yeni bir temaya geçiş yapıyor. Tema gri detaylarla ve sade grafiklerle tamamlanmış.

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Uygulama ara yüzünde gruplar öne çıkarılıyor. Daha kolay bulunabilen grupların yanında sahte haberlerin ve nefret gruplarının şikâyet edilebilmesi için de araçlar öne çıkarılmış. Örneğin grupları şikâyet etme tuşuna daha kolay erişiliyor ve nefret söyleminden siber zorbalığa kadar pek çok neden eklenmiş.

Yine Facebook ağının bilindik ikonu da değişiyor. Alıştığımız dörtgen tasarım yerine dairesel bir tasarım benimsenmiş. Masa üstü tarafında da aynı tema değişikliği bizi karşılıyor. Üst menü çubuğunda gezinti daha kolay hale getirilirken gözü daha az yoran bir görünüm ortaya çıkarılmış.

Şimdilik FB5 olarak tanımlanacak uygulama ara yüzü pek çok ülkede kullanıma sunuldu. Bununla birlikte ilk etapta geliştiricilere yönelik bir dağıtım olacağı ifade ediliyor. Sonraki dönemde son kullanıcıya da ulaştırılacak.