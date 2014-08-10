Mobilite: Dünyanın En Küçük GPU'su, Yeni Z3 Compact Görüntüleri, LG'den Bootloader Hamlesi, Türkiyeden İHA Atılımı ve dahası ...

Haber Editörü
| Anketimizde oy kullanırsanız seviniriz.
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|Surface tabletler hakkındaki yorum orada güldürdü. Orada Ender Yıldız "ya bilader çok pahalı" vb. deyince ister istemez kendimi bir arkadaş ortamında hissettim. Ama bu his gerçekten güzel bir his. Gerçekten hem keyif veriyor, hem eğlendiriyor hem de odaklanmayı arttırıyor. Eli kulağında da olduğu gibi.
|Mütevazilik insanın kendini takdiri ile değil başkalarının onu takdiri ile olur.
|erdi bey arkadaşlarında yorumlarında dediği gibi aynı ego yu bende sezdim
ayrıca burada bide gece çalışmalarınızdan, yazdığınız yazılardan falan bahsetmişsiniz ki bu yorumlarda da kendinizin ne kadar fedakar ve mütavazi olduğunuzada değinmeden geçememişsiniz.
bunları hayrınıza yapmadığınız tam ekran reklamlardan ,operator reklamlarından, anketlerden belli. para kazanmayın hayrına yapın gibi bir mana çıkmasın burdan kazanın tabi ama sanki hayrına yapıyormusnuz gibi anlatmanız gerçekten sinir bozucu ve ayrıca arkadaşın dediğine bende katılıyorum marka ayrımı yapıyorsunuz bunu en belirgin şekilde mesut çeviğin yapmış olduğu Oppo find 7a incelemesinde ve geçen hafta yayınlanan çinli markaları konuştuğunuz programda oppo find 7a yı anlatmasını dinlerseniz sizde fark edersiniz umarım
|Sony, iphone ve lumia 930 üçgeninde geçen sohbet bayağı iyiydi...
|Evet kısa fakat bilgilendirici bir video serisi daha ;) Emeğinize sağlık... Ayrıca bir öneride bulunmak istiyorum, şu kameranın kadrajını biraz yukarıya doğru alsanız nasıl olur. casper gözüme gözüme giriyor, kendimi sohbetin dışında kalmış hissediyorum :(
|faydalı,
telefon alma arifesinde videolarınızın genelini başarılı bulduğumu belirtmek istedim.
yorum kısmını nadir kullananlardanım :)
ayrıca eleştrileri hoş karşılamanızı daima pozitif yaklaşmanızı yorum kirliliğini önlemek adına önemli bir etken olacagını tahmin etmekteyim.
saygılarımla
|Merhaba Ender ve Erdi bey haftaya blackberry ile ilgili bilgiler paylasırsanız sevinirim tabi varsa yeni bilgiler :) biliyorum telefonları çok iyi değil fakat tasarım anlamında bana hitap ediyor. Özellikle yeni çıkacak olan passport modelini merak ediyorum. Kişisel nacızene bir istek :) inşallah haftaya bol bol blackberry ogrenırım :) Allaha emanet olun
|Yaşım 39 bunun yarısında teknolojiyi takib ediyor, kısmende
kullanmaya çalışıyorum. müsadenizle kendimden yola çıkıp
birkaç tespitte bulunacağım.
zevkle takip etmek varmak bir yazılım veya donanıma neden tapıyoruz?
benzer şekilde netten tanıdığımız birini ufak hataları yüzünden neden
yerden yere vurabiliyoruz?
çünkü iç dünyamızdaki bazı eksik veya hatalı yönlerimizi bu şekilde
görmezden gelmeye kapatmaya çalışıyor olabiliriz.
|Video sorunlu "ekran boyutu 5.3 de...." :)
Merhaba,
Açıkçası iftiracı kimliğiniz burada ortaya çıkmış.
Mobilite'nin bu bölümünde Xperia Z3 Compact, Z3, Tablet Z3 ile en çok konuştuğumuz marka zaten Sony oldu.
Her firmanın her gelişmesine yer veremeyebiliriz, örneğin Samsung Galaxy Alpha için Xperia Z3 Compact'tan daha fazla detay olmasına rağmen bu bölümde yer vermedik. Bu da sizin tezinizi bir kez daha çürütüyor.
Ayrıca sizin için moderatörlere bir şikayet dilekçesinde bulunacağım, malesef çeşitli videolarda altı boş iftiralar ile konu dışına çıkarak hedef göstermeye çalışan kavgacı tutumunuz için gerekli araştırmayı yaparak en uygun işlemi gerçekleştireceklerdir.
Umarım eleştri ile iftira arasında farkı tez vakitte fark eder ve yaptığınız hatalardan dönersiniz.
Teşekkür ederim.
Çalışma ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Bizleri teknoloji gelişmelerinden mahrum bırakmıyorsunuz.
Ancak, bu kaliteli çalışmalarınızı video kalitesiyle gölgelemeyin derim. Geçenlerde odak sorunu, öncesinde mikrofon sorunu yaşandı. Şimdi de sorun nedir bilmiyorum ama Erdi Bey'in sesi çok çıkıyor Ender Bey'in sesi az çıkıyor. Birinizde sesi açıyorum diğerinde kısıyorum. Bir acayip oluyor :) Bir çözüm bulursanız daha iyi olur kanısındayım.
Saygılarımla,
İyi geceler.
Merhaba,
Yeni bir güne giriyoruz ve ben su an da bir yandan muhtemelen sabaha kadar sürecek yeni bir yazı için çalışmalarımı devam ederken, diğer taraftan da malesef kişiliğime yönelik bir takım iftiralar ile uğraşmak zorunda kalıyorum.
Tam 8 yıldır işimi severek yapıyorum, çünkü değerli takipçilerimizi, ülkemin teknoloji sevdalılarını teknoloji konusunda bilgilendirmek benim için gurur verici kazanım. Zaten bu heyecan ile 20.000'den fazla haber ile Türkiye'nin en çok içerik üreten editör olma mertebesine erişebildim, diğer türlü böyle bir motivasyonum olamazdı. İşte tüm bu çalışmalarım çerçevesinde her zaman en çok değer verdiğim nokta, etik ilkelerime sadık kalmak, aynı zamanda kendim de bir teknoloji sevdalısı olarak tüm okuyucularım ile içiçe, samimi ve sıcak bir ortamda karşılıklı iletişim halinde kalmak.
Neden bunları açıkladım, çünkü gece gündüz emek vererek oluşturduğum bu kimliğe, üzülerek belirtiyorum ki bir iki kötü niyetli üyenin leke sürmesine izin vermeyeceğim, dolayısıyla hem kendim hem de Ender için atılan bu saygısız yorum için, diğer tüm forum üyeleri gibi sahibi olduğum şikayet etme hakkımı kullanacağımı ifade ettim ki bunun kibir ile alakası yoktur, zaten mütevazi kişiliğim içerisinde kibire de yerim yoktur, olmamalıdır.
Yorumunuz için teşekkür eder, iyi geceler dilerim.