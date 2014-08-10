Mobilite: Dünyanın En Küçük GPU'su, Yeni Z3 Compact Görüntüleri, LG'den Bootloader Hamlesi, Türkiyeden İHA Atılımı ve dahası ...

Mobilitenin bu haftaki bölümü de yine eğlence ve bilgi dolu. Editörleriniz Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, mobil dünyanın gelişmelerini sizler için değerlendiriyorlar.

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