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Mobilite: Dünyanın En Küçük GPU'su, Yeni Z3 Compact Görüntüleri, LG'den Bootloader Hamlesi, Türkiyeden İHA Atılımı ve dahası ...

4 yıl
24,9b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilitenin bu haftaki bölümü de yine eğlence ve bilgi dolu. Editörleriniz Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, mobil dünyanın gelişmelerini sizler için değerlendiriyorlar.
 

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fx57 4 yıl en beğenilen Xtrud
Xtrud

Çok tarafsız ve süper objektif DH editörleri Z3X i mobilitede konuşmaya değer bulmaması ilginç...samsung olsa 5 monilite konuşulurdu... m.donanimhaber.com/...

Merhaba,

Açıkçası iftiracı kimliğiniz burada ortaya çıkmış.

Mobilite'nin bu bölümünde Xperia Z3 Compact, Z3, Tablet Z3 ile en çok konuştuğumuz marka zaten Sony oldu.

Her firmanın her gelişmesine yer veremeyebiliriz, örneğin Samsung Galaxy Alpha için Xperia Z3 Compact'tan daha fazla detay olmasına rağmen bu bölümde yer vermedik. Bu da sizin tezinizi bir kez daha çürütüyor.

Ayrıca sizin için moderatörlere bir şikayet dilekçesinde bulunacağım, malesef çeşitli videolarda altı boş iftiralar ile konu dışına çıkarak hedef göstermeye çalışan kavgacı tutumunuz için gerekli araştırmayı yaparak en uygun işlemi gerçekleştireceklerdir.

Umarım eleştri ile iftira arasında farkı tez vakitte fark eder ve yaptığınız hatalardan dönersiniz.

Teşekkür ederim.
XtrudÇok tarafsız ve süper objektif DH editörleri Z3X i mobilitede konuşmaya değer bulmaması ilginç...samsung olsa 5 monilite konuşulurd...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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ardicli2000 4 yıl
Ender ve Erdi Bey,

Çalışma ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Bizleri teknoloji gelişmelerinden mahrum bırakmıyorsunuz.

Ancak, bu kaliteli çalışmalarınızı video kalitesiyle gölgelemeyin derim. Geçenlerde odak sorunu, öncesinde mikrofon sorunu yaşandı. Şimdi de sorun nedir bilmiyorum ama Erdi Bey'in sesi çok çıkıyor Ender Bey'in sesi az çıkıyor. Birinizde sesi açıyorum diğerinde kısıyorum. Bir acayip oluyor :) Bir çözüm bulursanız daha iyi olur kanısındayım.

Saygılarımla,
İyi geceler.
Ender ve Erdi Bey,Çalışma ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Bizleri teknoloji gelişmelerinden mahrum bırakmıyorsunuz.Ancak, bu kal...
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fx57 4 yıl kayserili73
kayserili73

fx57

Xtrud

Çok tarafsız ve süper objektif DH editörleri Z3X i mobilitede konuşmaya değer bulmaması ilginç...samsung olsa 5 monilite konuşulurdu... m.donanimhaber.com/...

Merhaba,

Açıkçası iftiracı kimliğiniz burada ortaya çıkmış.

Mobilite'nin bu bölümünde Xperia Z3 Compact, Z3, Tablet Z3 ile en çok konuştuğumuz marka zaten Sony oldu.

Her firmanın her gelişmesine yer veremeyebiliriz, örneğin Samsung Galaxy Alpha için Xperia Z3 Compact'tan daha fazla detay olmasına rağmen bu bölümde yer vermedik. Bu da sizin tezinizi bir kez daha çürütüyor.

Ayrıca sizin için moderatörlere bir şikayet dilekçesinde bulunacağım, malesef çeşitli videolarda altı boş iftiralar ile konu dışına çıkarak hedef göstermeye çalışan kavgacı tutumunuz için gerekli araştırmayı yaparak en uygun işlemi gerçekleştireceklerdir.

Umarım eleştri ile iftira arasında farkı tez vakitte fark eder ve yaptığınız hatalardan dönersiniz.

Teşekkür ederim.

bir editöre bu tarz bir yaklaşım hiç yakışıyormu.
gayet sakin ve olgun duruşunuzla tanınıyordunuz.
ama maalesef sizde mesut beyin izinden gitmeye başlamışsınız.
kibir size sadece kaybettirir.konuya sataşanları zaten okuyucular gerekli cevabı vermektedir.
bu şekilde yaklaşımınız hoş değil.


Merhaba,

Yeni bir güne giriyoruz ve ben su an da bir yandan muhtemelen sabaha kadar sürecek yeni bir yazı için çalışmalarımı devam ederken, diğer taraftan da malesef kişiliğime yönelik bir takım iftiralar ile uğraşmak zorunda kalıyorum.

Tam 8 yıldır işimi severek yapıyorum, çünkü değerli takipçilerimizi, ülkemin teknoloji sevdalılarını teknoloji konusunda bilgilendirmek benim için gurur verici kazanım. Zaten bu heyecan ile 20.000'den fazla haber ile Türkiye'nin en çok içerik üreten editör olma mertebesine erişebildim, diğer türlü böyle bir motivasyonum olamazdı. İşte tüm bu çalışmalarım çerçevesinde her zaman en çok değer verdiğim nokta, etik ilkelerime sadık kalmak, aynı zamanda kendim de bir teknoloji sevdalısı olarak tüm okuyucularım ile içiçe, samimi ve sıcak bir ortamda karşılıklı iletişim halinde kalmak.

Neden bunları açıkladım, çünkü gece gündüz emek vererek oluşturduğum bu kimliğe, üzülerek belirtiyorum ki bir iki kötü niyetli üyenin leke sürmesine izin vermeyeceğim, dolayısıyla hem kendim hem de Ender için atılan bu saygısız yorum için, diğer tüm forum üyeleri gibi sahibi olduğum şikayet etme hakkımı kullanacağımı ifade ettim ki bunun kibir ile alakası yoktur, zaten mütevazi kişiliğim içerisinde kibire de yerim yoktur, olmamalıdır.

Yorumunuz için teşekkür eder, iyi geceler dilerim.
kayserili73fx57XtrudÇok tarafsız ve süper objektif DH editörleri Z3X i mobilit...
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Frolding 4 yıl
Anketimizde oy kullanırsanız seviniriz.


anket.uludagsozluk.com/...
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cemecem21 4 yıl
Surface tabletler hakkındaki yorum orada güldürdü. Orada Ender Yıldız "ya bilader çok pahalı" vb. deyince ister istemez kendimi bir arkadaş ortamında hissettim. Ama bu his gerçekten güzel bir his. Gerçekten hem keyif veriyor, hem eğlendiriyor hem de odaklanmayı arttırıyor. Eli kulağında da olduğu gibi.
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denizyz 4 yıl
Mütevazilik insanın kendini takdiri ile değil başkalarının onu takdiri ile olur.
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hdfb44 4 yıl
erdi bey arkadaşlarında yorumlarında dediği gibi aynı ego yu bende sezdim
ayrıca burada bide gece çalışmalarınızdan, yazdığınız yazılardan falan bahsetmişsiniz ki bu yorumlarda da kendinizin ne kadar fedakar ve mütavazi olduğunuzada değinmeden geçememişsiniz.
bunları hayrınıza yapmadığınız tam ekran reklamlardan ,operator reklamlarından, anketlerden belli. para kazanmayın hayrına yapın gibi bir mana çıkmasın burdan kazanın tabi ama sanki hayrına yapıyormusnuz gibi anlatmanız gerçekten sinir bozucu ve ayrıca arkadaşın dediğine bende katılıyorum marka ayrımı yapıyorsunuz bunu en belirgin şekilde mesut çeviğin yapmış olduğu Oppo find 7a incelemesinde ve geçen hafta yayınlanan çinli markaları konuştuğunuz programda oppo find 7a yı anlatmasını dinlerseniz sizde fark edersiniz umarım
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User Friendly 4 yıl
Sony, iphone ve lumia 930 üçgeninde geçen sohbet bayağı iyiydi...
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DH Misafiri 4 yıl
Evet kısa fakat bilgilendirici bir video serisi daha ;) Emeğinize sağlık... Ayrıca bir öneride bulunmak istiyorum, şu kameranın kadrajını biraz yukarıya doğru alsanız nasıl olur. casper gözüme gözüme giriyor, kendimi sohbetin dışında kalmış hissediyorum :(
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DH Misafiri 4 yıl
faydalı,
telefon alma arifesinde videolarınızın genelini başarılı bulduğumu belirtmek istedim.
yorum kısmını nadir kullananlardanım :)
ayrıca eleştrileri hoş karşılamanızı daima pozitif yaklaşmanızı yorum kirliliğini önlemek adına önemli bir etken olacagını tahmin etmekteyim.
saygılarımla
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba Ender ve Erdi bey haftaya blackberry ile ilgili bilgiler paylasırsanız sevinirim tabi varsa yeni bilgiler :) biliyorum telefonları çok iyi değil fakat tasarım anlamında bana hitap ediyor. Özellikle yeni çıkacak olan passport modelini merak ediyorum. Kişisel nacızene bir istek :) inşallah haftaya bol bol blackberry ogrenırım :) Allaha emanet olun
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bytradm 4 yıl
Yaşım 39 bunun yarısında teknolojiyi takib ediyor, kısmende
kullanmaya çalışıyorum. müsadenizle kendimden yola çıkıp
birkaç tespitte bulunacağım.
zevkle takip etmek varmak bir yazılım veya donanıma neden tapıyoruz?
benzer şekilde netten tanıdığımız birini ufak hataları yüzünden neden
yerden yere vurabiliyoruz?
çünkü iç dünyamızdaki bazı eksik veya hatalı yönlerimizi bu şekilde
görmezden gelmeye kapatmaya çalışıyor olabiliriz.
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neolussius 4 yıl
Video sorunlu "ekran boyutu 5.3 de...." :)
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