Mobvoi TicWatch Pro akıllı saat iki ekranla geliyor

Akıllı saatlerde batarya ve kullanım süresi problemine bir çözüm bulunamamış olması üreticileri farklı yöntemlere yöneltiyor. Son dönemde çift ekran kullanımı öne çıkmaya başladı. Mobvoi TicWatch Pro bunlardan birisi.

Mobvoi TicWatch Pro özellikleri ve fiyatı

Daha önce LCD ekran ve e-ink ekranı bir arada kullanarak birbiri arasında geçiş yapabilen modeller görmüştük. Bunlar pil ömrüne biraz daha fazla katkı sağlıyordu. TicWatch Pro ise OLED ve LCD ekranı üst üste kullanıyor.

Ayrıca Bkz.

"Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri!"

Google Wear OS ile çalışan akıllı saat Bluetooth, WiFi, NFC, nabız ölçer gibi özelliklere sahip. Wear OS işletim sistemini dokunmatik OLED ekran üzerinden kullanabilirken, 1 gün civarında bir kullanım süresi elde ediliyor. Eğer LCD ekrana geçiş yapılırsa saat iki günü yakalıyor.

Diğer taraftan Essential Mod adında bir tasarruf modu da geliştirilmiş. Bu modda Wear OS platformu da kapanıyor ve LCD ekranda zaman, tarih gibi bilgiler görünüyor. Yani aslında gerçek bir saat görünümüne bürünüyor. Bu durumda da 30 gün civarında bir kullanım süresi elde ediliyor. Mobvoi TicWatch Pro için 300$ fiyat etiketi mevcut ve LTE versiyonu da olacak. Satışlar yaz aylarında başlıyor.