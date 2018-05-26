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Mobvoi TicWatch Pro akıllı saat iki ekranla geliyor

Akıllı saatlerde kullanım süresini uzatmak isteyen Mobvoi çareyi çift ekranda bulmuş. Mobvoi TicWatch Pro duruma göre OLED veya LCD ekran arasında geçiş yapabiliyor.
12 ay
3,9b
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2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobvoi TicWatch Pro akıllı saat iki ekranla geliyor

Akıllı saatlerde batarya ve kullanım süresi problemine bir çözüm bulunamamış olması üreticileri farklı yöntemlere yöneltiyor. Son dönemde çift ekran kullanımı öne çıkmaya başladı. Mobvoi TicWatch Pro bunlardan birisi.

Mobvoi TicWatch Pro özellikleri ve fiyatı

Daha önce LCD ekran ve e-ink ekranı bir arada kullanarak birbiri arasında geçiş yapabilen modeller görmüştük. Bunlar pil ömrüne biraz daha fazla katkı sağlıyordu. TicWatch Pro ise OLED ve LCD ekranı üst üste kullanıyor.

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Google Wear OS ile çalışan akıllı saat Bluetooth, WiFi, NFC, nabız ölçer gibi özelliklere sahip. Wear OS işletim sistemini dokunmatik OLED ekran üzerinden kullanabilirken, 1 gün civarında bir kullanım süresi elde ediliyor. Eğer LCD ekrana geçiş yapılırsa saat iki günü yakalıyor.

Diğer taraftan Essential Mod adında bir tasarruf modu da geliştirilmiş. Bu modda Wear OS platformu da kapanıyor ve LCD ekranda zaman, tarih gibi bilgiler görünüyor. Yani aslında gerçek bir saat görünümüne bürünüyor. Bu durumda da 30 gün civarında bir kullanım süresi elde ediliyor. Mobvoi TicWatch Pro için 300$ fiyat etiketi mevcut ve LTE versiyonu da olacak. Satışlar yaz aylarında başlıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Mobvoi-TicWatch-Pro-Wear-OS-smartwatch_id105169 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ironman 9 ay

Yüksek KUR la 1800 den aşağı çıkmaz..
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9Tales 12 ay
Kırk takla atarak batarya süresini uzatmak bir artı değil. Bu saat benim gözümde pili bir gün giden bir saat.
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