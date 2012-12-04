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Modern Combat 4: Zero Hour, 6 Aralık'ta iOS, ardından Android için yayınlanacak

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, Eylül ayında duyurduğu Modern Combat serisinin Zero Hour adlı dördüncü oyununun ne zaman çıkış yapacağını bugün resmen açıkladı. Popüler aksiyon oyun serisinin resmi sitesi ve Gameloft'un Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan son veriler, yapımın 6 Aralık'ta iOS platformu için Apple App Store'daki yerini alacağını müjdeledi. Android işletim sistemi için kesin bir tarih vermekten kaçınan Paris merkezli oyun stüdyosu, Android kullanıcılarının iOS çıkışının ardından Modern Combat 4'e kavuşacaklarını bildirdi.
Joel Blake adlı bir ana karakterin yönlendirildiği ve hikayedeki baş düşman Zealot kod adlı Edward Page'e karşı mücadele edilecek olan Modern Combat 4: Zero Hour, serinin önceki oyununa kıyasla oldukça önemli görsel iyileştirmeler ve yenilikleri beraberinde getiriyor. Baz aldığı savaş teknolojileri ve zaman dilimiyle Treyarch tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops II'yi hatırlatan birinci şahıs nişancı türündeki oyun, tek ve çoklu oyuncu modlarına sahip olacak.
iPhone, iPad ve iPod Touch için önümüzdeki Perşembe günü satışa çıkacak Fransız geliştiricinin en yeni yapımı Modern Combat 4: Zero Hour'ın Android için bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemi için de geliştirildiği onaylanan oyunun bu sürümüyle alakalı bir açıklama yapılmadı. 

http://www.modern-combat.net/new.php?post=20121204142350 Yorum Yaz
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bersgurs 6 yıl en beğenilen
nedensiz07
keşke apk cılar olamsaydı da androidede zamanında cıksaydı...

Geç çıkmasının apk indiren insanlar ile ilgisi yok androiddeki ürün çeşitliliği nedeniyle oyunu cihazlara optimize etmek daha uzun sürüyor
nedensiz07keşke apk cılar olamsaydı da androidede zamanında cıksaydı...Geç çıkmasının apk indiren insanlar ile ilgisi yok androidde...
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neoazrael 6 yıl
Hastasiyiz dedeeee
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X-FI 6 yıl
bak bunu beklerim.. 3. sü grafikleri çok iyiydi :)
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TUNING37 6 yıl
Ben yükledim oynuyorum bile :) Grafik olarak süper bi oyun .. Telefonum Galaxy SII ve hiç sorunsuz oynuyorum ..
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jakops. 6 yıl
android şu markete bi ayar verse tadından yenmicek
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Ö.U.K 6 yıl
Jb hazır bekliyorum
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Tesla Nikola 6 yıl
Oyun cikali cok oldu
markete gelmeden oyun bitti


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homeedition88 6 yıl
umarım 3 deki gibi multiplayer sorunları yaşamayız...
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cengizhan1903 6 yıl
bekliyoruz bakalım
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Barthemana 6 yıl
Ow yeah ikisini birden indirirm süper oldu
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nedensiz07 6 yıl
mnstrdnc
nedensiz07keşke apk cılar olamsaydı da androidede zamanında cıksaydı...
Çok zeki oldukları için

evet kesinlikle haklısın hocam.. aslında bilmiyolar ki böyle yaparlarsa yakında yükliycek apk bile bulamıycaklar...
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Ajzen 6 yıl nedensiz07
nedensiz07

mnstrdnc

nedensiz07keşke apk cılar olamsaydı da androidede zamanında cıksaydı...
Çok zeki oldukları için


evet kesinlikle haklısın hocam.. aslında bilmiyolar ki böyle yaparlarsa yakında yükliycek apk bile bulamıycaklar...

Düz mantıklarınıza hayranım
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bersgurs 6 yıl en beğenilen
nedensiz07
keşke apk cılar olamsaydı da androidede zamanında cıksaydı...

Geç çıkmasının apk indiren insanlar ile ilgisi yok androiddeki ürün çeşitliliği nedeniyle oyunu cihazlara optimize etmek daha uzun sürüyor
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EXios 6 yıl
süper haber diye ben buna derim xD
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