Modern Combat 4: Zero Hour, 6 Aralık'ta iOS, ardından Android için yayınlanacak





Gameloft, Eylül ayında duyurduğu Modern Combat serisinin Zero Hour adlı dördüncü oyununun ne zaman çıkış yapacağını bugün resmen açıkladı. Popüler aksiyon oyun serisinin resmi sitesi ve Gameloft'un Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan son veriler, yapımın 6 Aralık'ta iOS platformu için Apple App Store'daki yerini alacağını müjdeledi. Android işletim sistemi için kesin bir tarih vermekten kaçınan Paris merkezli oyun stüdyosu, Android kullanıcılarının iOS çıkışının ardından Modern Combat 4'e kavuşacaklarını bildirdi.

Joel Blake adlı bir ana karakterin yönlendirildiği ve hikayedeki baş düşman Zealot kod adlı Edward Page'e karşı mücadele edilecek olan Modern Combat 4: Zero Hour, serinin önceki oyununa kıyasla oldukça önemli görsel iyileştirmeler ve yenilikleri beraberinde getiriyor. Baz aldığı savaş teknolojileri ve zaman dilimiyle Treyarch tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops II'yi hatırlatan birinci şahıs nişancı türündeki oyun, tek ve çoklu oyuncu modlarına sahip olacak.

iPhone, iPad ve iPod Touch için önümüzdeki Perşembe günü satışa çıkacak Fransız geliştiricinin en yeni yapımı Modern Combat 4: Zero Hour'ın Android için bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemi için de geliştirildiği onaylanan oyunun bu sürümüyle alakalı bir açıklama yapılmadı.

http://www.modern-combat.net/new.php?post=20121204142350