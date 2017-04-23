Modern Nokia 3310 önümüzdeki hafta Avrupa'da

HMD Global, Nokia markalı telefonların bu yılın ikinci çeyreğinde raflarda olacağını açıklamıştı. Şimdi ise en az bir cihaz önümüzdeki hafta Avrupa'da satışa sunulacak gibi görünüyor. Modern Nokia 3310, 28 Nisan'da Almanya ve Avusturya'ya gelecek.

İkonik Nokia 3310'un modern versiyonu, Avusturya'da 59€ fiyat etiketi ile listelenmiş durumda ve önümüzdeki Cuma yani 28 Nisan'da satılmaya başlanacak. Bazı perakendeciler ise telefonu 53€ gibi biraz daha düşük bir fiyatla sunuyor.

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Bununla birlikte fiyat etiketleri HMD Global'in Nokia 3310'un modern versiyonu için önerdiği satış fiyatı olan 49€'dan daha yüksek. Almanya'da cihazın fiyatı 53€ olarak belirlenmiş. Telefon 28 Nisan'a kadar birçok mağazada tüketicilere sunulmak üzere hazır olacak. Sadece 2G'li modelin listelendiğini belirtelim.

Nokia 3310 (2017) 120 pazarda piyasaya çıkacak

Avrupa ülkeleri arasındaki farklı vergi oranları önemli tabii ki. Fiyatlar üretici HMD Global tarafından önerilen miktara kıyasla daha yüksek olabilir. Her şeye rağmen yeni Nokia 3310'un fiyatı 60€'dan fazla olmayacak ve 28 Nisan'da çeşitli Avrupa ülkelerinde ve diğer pazarlarda satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'de nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

HMD Global, yeni Nokia 3, 5, 6 ve 3310'u dünyanın 120 pazarında eşzamanlı olarak piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı. Bu nedenle 28 Nisan tarihi geçerli olabilir. Modern Nokia 3310, ikinci bir telefon olmak için uygun bir tasarım ve yüksek pil ömrüne sahip.

Telefonun önceki modele kıyasla daha hafif ve daha ince olduğunu söyleyelim. Ayrıca 2.4 inç QVGA ekran ve 16MB dahili bellek gibi özellikleri bulunan cihazda LED flaşlı 2MP kamera ve 1.200mAh pil de var.

https://nokiapoweruser.com/retailers-nokia-3310-pre-order-germany-austria-april-28-release-date/