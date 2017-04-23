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Modern Nokia 3310 önümüzdeki hafta Avrupa'da

HMD Global'in modernize ettiği efsane telefon Nokia 3310 gelecek hafta Avrupa'da satışa sunulacak. Yaklaşık 120 pazarda piyasaya çıkacak cihazın satışa sunulacağı tarih ve fiyat etiketi haberimizde.
2 yıl
4,1b
1
28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global, Nokia markalı telefonların bu yılın ikinci çeyreğinde raflarda olacağını açıklamıştı. Şimdi ise en az bir cihaz önümüzdeki hafta Avrupa'da satışa sunulacak gibi görünüyor. Modern Nokia 3310, 28 Nisan'da Almanya ve Avusturya'ya gelecek.
İkonik Nokia 3310'un modern versiyonu, Avusturya'da 59€ fiyat etiketi ile listelenmiş durumda ve önümüzdeki Cuma yani 28 Nisan'da satılmaya başlanacak. Bazı perakendeciler ise telefonu 53€ gibi biraz daha düşük bir fiyatla sunuyor.
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Bununla birlikte fiyat etiketleri HMD Global'in Nokia 3310'un modern versiyonu için önerdiği satış fiyatı olan 49€'dan daha yüksek. Almanya'da cihazın fiyatı 53€ olarak belirlenmiş. Telefon 28 Nisan'a kadar birçok mağazada tüketicilere sunulmak üzere hazır olacak. Sadece 2G'li modelin listelendiğini belirtelim.

Nokia 3310 (2017) 120 pazarda piyasaya çıkacak

Avrupa ülkeleri arasındaki farklı vergi oranları önemli tabii ki. Fiyatlar üretici HMD Global tarafından önerilen miktara kıyasla daha yüksek olabilir. Her şeye rağmen yeni Nokia 3310'un fiyatı 60€'dan fazla olmayacak ve 28 Nisan'da çeşitli Avrupa ülkelerinde ve diğer pazarlarda satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'de nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.
HMD Global, yeni Nokia 3, 5, 6 ve 3310'u dünyanın 120 pazarında eşzamanlı olarak piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı. Bu nedenle 28 Nisan tarihi geçerli olabilir. Modern Nokia 3310, ikinci bir telefon olmak için uygun bir tasarım ve yüksek pil ömrüne sahip.
Telefonun önceki modele kıyasla daha hafif ve daha ince olduğunu söyleyelim. Ayrıca 2.4 inç QVGA ekran ve 16MB dahili bellek gibi özellikleri bulunan cihazda LED flaşlı 2MP kamera ve 1.200mAh pil de var.

https://nokiapoweruser.com/retailers-nokia-3310-pre-order-germany-austria-april-28-release-date/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen eulogy
Gayet de benziyor. Bir göz doktoruna görünün en iyisi.
Bu arada bu telefonun vergisiz giriş fiyatı 190₺ (1€=3,9₺) oluyor. Elin Avrupalısı gidip 50 kağıda telefon alıyor. Vergisiyle muhtemelen göreceğimiz en düşük fiyat 349₺ falan olur. Ekonomimiz harika.
Gayet de benziyor. Bir göz doktoruna görünün en iyisi.Bu arada bu telefonun vergisiz giriş fiyatı 190₺ (1€=3,9₺) oluyor. Elin Avrupalısı gidip 50 kağıda te...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Zuko 2 yıl eulogy
eulogy

Yukarıda resimde görünen telefonun nokia 3310 ile alakası yok. Sadece adı nokia 3310.

Günümüzde çıkan telefonlardan biri. Efsane bu şekilde yaşatılmaz.

yeni mustang eski efsane modelden tonla iz taşıyor. ford mustang hala ford mustang.

Ama yukarıdaki telefon 3310 değil. alakası yok.

Niye? Sayisal tus takimi ayni iste.

Kamera falan olmayan, acma kapama tuslari ve sayisal tuslari uzerinde bulunan ve tuslari boyle kocaman kocaman olan bir telefon olsa da alsak keske.
eulogyYukarıda resimde görünen telefonun nokia 3310 ile alakası yok. Sadece adı nokia 3310.Günümüzde çıkan telefonlardan bir...
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Yanıtla +14
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eulogy 2 yıl
Yukarıda resimde görünen telefonun nokia 3310 ile alakası yok. Sadece adı nokia 3310.
Günümüzde çıkan telefonlardan biri. Efsane bu şekilde yaşatılmaz.
yeni mustang eski efsane modelden tonla iz taşıyor. ford mustang hala ford mustang.
Ama yukarıdaki telefon 3310 değil. alakası yok.
Yukarıda resimde görünen telefonun nokia 3310 ile alakası yok. Sadece adı nokia 3310.Günümüzde çıkan telefonlardan biri. Efsane bu şekilde yaşatılmaz....
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2 Yanıt Yanıtla +8
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grcim 1 yıl
Tamam Türkiye'de vergiler çok yüksek biliyoruz yaklaşık fatura fiyatı üzerine %56 (ötv+bandrol+kdv geliyor)
bu telefonun vergilerden önceki fiyatı 352 TL (88€) olmalı ki satış fiyatı 549 TL olsun,
Eğer Avrupa satış fiyatı 60€ baz alacak olursak Türkiye satış fiyatı 375 TL olması gerekiyor.
Yani NOKIA Hindistan'da, Avrupa'da orda burda gayet makul fiyatlarla sattığı cihazı burda %46 daha pahalı satıyor.
Sanırım Nokia kayıp yılların acısını çıkarmaya çalışıyor Türk tüketicisinden

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wolf41 1 yıl grcim
aynende öyle çok doğru
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wolf41 1 yıl
ucuzda olsa pahalıda olsa ben bu 3310 u alacam arkadaş
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lawbreaker 1 yıl
3210 a daha çok benzemiş sanki, ama öyle 500 e falan pek satabileceğini sanmıyorum
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pipoti 1 yıl
Türkiye satış fiyatı 200TL civarı bir rakam bekliyordum çünkü fabrikadan bu telefonu 20-25€ arası bir rakama çekecekler.
Türkiye satış fiyatı 549TL olarak belirlenmiş.




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damn2u 1 yıl
Ne çabuk yayıldı telefon. Sakarya da bir çok telefoncunun vitrininde gördüm. Fiyat sormadım fakat internette gördüğüm kadarıyla 550 TL fiyat çekmişler, çok çok pahalı.
Max 300 diyorum, onu bile verirken içime oturur ama malum yaşlı telefonu lazım oluyor.
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Eli Gold 1 yıl
BU gitti gidiyorda 219 TL'ye satan bir kaç yere sordum, gerçek mi, replika mı satıyorsunuz diye. Adamlar pişkin. Diyor ki 500 TL olan android modeli. Bu sadece alo demek için, ondan fiyatı ucuz. :)))))))))

Dedim, dalga mı geçiyorsun, hangi android modeli. Adam hala cevap yazıyor, zaten bu modeller akıllı değil. Sadece telefon etmeye yarıyor diyor.

Kim bu sahtekarlar? Gitti gidiyor bu çakallara nasıl imkan veriyor. Bir de E-bay kuruluşu olacak.
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Mr. Jingles 1 yıl damn2u
Telefonun önerilen satış fiyatı 60€. Vergisiz fiyatı bile 60*4=240 lira yapar. Yani paramızın ne kadar değersiz olduğu buradan anlaşılıyor. Alemin 60 kağıda aldığı telefonu biz 550 kağıda alıyoruz. Euro 1 lira olsa ve sadece KDV olsa en fazla verilecek para 90 lira olurdu.
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Eli Gold 1 yıl
Hocam öpseler web sitesinden bi daha almam. Ortalık sahtekar kaynıyor.
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Eli Gold 1 yıl
Bu telefonu ben aylardır bekliyordum. Geçen baktım gittigidiyor ve benzeri sitelerin hepsinde çarşaf çarşaf 3310 reklamları var. Dedim en sonunda gelmiş bunlar. Hemen bir tane sipariş verdim. Fiyatı da 249 TL ile 219 TL arasında değişiyor. Ürün açıklamasında Nokia 3310, Flashlı kameralı, sıfır ürün vs. gibi ibareler var. E, bundan iyisi can sağlığı. Bir yandan da düşünüyorum, yahu bu telefon zaten 59 Euro satışı var, bunun vergisi ÖTV si falan yok mu, bu fiyata nasıl veriyorlar. Dedim bir mesaj atayım almadan önce sorayın gerçek mi diye. Tabii adam değil der mi? Neyse cihaz geldi. Açtım baktım, menüler bir garip. Ses tonu yok, şu yok bu yok. Sneak oyunu logosuna basıyorsun, direk ayarlara atıyor. İçinde de 2 adet sim yuvası var ama SD kart girişi yok. Oysa olması lazım. Bir de bu SİM girişleri resimlerdeki gibi gömülü değil, bildiğin çin telefonlarındaki gibi açık sistem. Telefonun çakma olduğunu anlamam işte böyle bir dakika aldı. Her neyse, ödeme garantisi olduğu için telefonu hemen iade ettim.
Aman, aynı hataya siz de düşmeyin.
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shadowtr 1 yıl Eli Gold
Eli Gold
Bu telefonu ben aylardır bekliyordum. Geçen baktım gittigidiyor ve benzeri sitelerin hepsinde çarşaf çarşaf 3310 reklamları var. Dedim en sonunda gelmiş bunlar. Hemen bir tane sipariş verdim. Fiyatı da 249 TL ile 219 TL arasında değişiyor. Ürün açıklamasında Nokia 3310, Flashlı kameralı, sıfır ürün vs. gibi ibareler var. E, bundan iyisi can sağlığı. Bir yandan da düşünüyorum, yahu bu telefon zaten 59 Euro satışı var, bunun vergisi ÖTV si falan yok mu, bu fiyata nasıl veriyorlar. Dedim bir mesaj atayım almadan önce sorayın gerçek mi diye. Tabii adam değil der mi? Neyse cihaz geldi. Açtım baktım, menüler bir garip. Ses tonu yok, şu yok bu yok. Sneak oyunu logosuna basıyorsun, direk ayarlara atıyor. İçinde de 2 adet sim yuvası var ama SD kart girişi yok. Oysa olması lazım. Bir de bu SİM girişleri resimlerdeki gibi gömülü değil, bildiğin çin telefonlarındaki gibi açık sistem. Telefonun çakma olduğunu anlamam işte böyle bir dakika aldı. Her neyse, ödeme garantisi olduğu için telefonu hemen iade ettim.
Aman, aynı hataya siz de düşmeyin.

Hepsiburada da satışta şu an 549 TL
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beter.böcek 2 yıl
Hemen gelsin 2 tane aliyorum bizimkilere :)
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
yeni nesil babaanne,amca teyze telefonu işte.
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wolf41 2 yıl
ben heyecanla bekliyom yeni reisi...
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