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Modern Sinemanın Mimarı: James Cameron

Modern sinemanın en yaratıcı adamlarından biri olarak kabul edilen James Cameron, bugün kullanılan bir çok teknolojinin arkasındaki isim aynı zamanda.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bir zamanlar beyaz perdeye yansıtılan bir görüntü ve sinema salonundaki piyanoda çalınan bir melodiden oluşan filmlerin, bugünlerde alışık hale geldiğimiz 3D gözlükler, Imax salonları ve yüksek kalite ses sistemleriyle sunulan ileri teknoloji yapımlar haline gelmesi asırlık bir çalışmanın eseri. Sinemanın bu evrimi sırasında Thomas Edison, Billy Wilder, D.W. Griffith ve Alfred Hitchcock gibi ustalar önemli roller üstlenirken, yeni milenyumda sinemayı şekillendiren isim modern sinemanın mimarı James Cameron oldu. Biyografisini kaleme alan Rebecca Keegan tarafından “yarı sanatçı, yarı bilim adamı” olarak tanımlanan Cameron, sinema dünyasını yeni nesile taşıyan çalışmalarının yanı sıra, birçok teknolojik gelişmeye de doğrudan katkıda bulunmuş bir deha.

1977 yılında vizyona giren ilk Star Wars filmini gördükten sonra sinema dünyasına girmeye karar veren Kanadalı yönetmen James Cameron, kariyerinin ilk yıllarında prodüksiyon asistanlığından sanat yönetmenliğine birçok değişik alanda görev aldı. Senaryosunu kalame aldığı ve yönettiği The Terminator sayesinde dünya çapında üne kavuşan Cameron, böylesine müthiş bir filmle başlangıç yaptığı yönetmenlik kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Aliens, Terminator 2 ve True Lies gibi popüler yapımlarla Hollywood’daki yerini sağlamlaştıran Cameron, 1997 yılında vizyona giren Titanic sayesinde eşine zor rastlanır bir başarıya imza attı. 1.86 milyar dolar hasılat elde erek kırılmadık rekor bırakmayan Titanic, aralarında en iyi yönetmen de olmak üzere tam 11 dalda Oscar kazandı.

Uzun bir süre boyunca tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi ünvanını elinde tutan Titanic’i devirense yine Cameron tarafından yönetilen Avatar oldu. Toplamda 2.7 milyar dolar hasılat elde etmeyi başaran 2 milyar doları aşan ilk film olurken, James Cameron da birden fazla filmi 1 milyar dolar sınırını aşan ilk yönetmen oldu. Titanic’in ardından yaklaşık 10 yıl boyunca Avatar üzerinde çalışan Cameron, bu yıllar boyunca geliştirdiği 3D Fusion Camera System sayesinde sinema tarihinin gidişatını değiştirdi.
 
Modern Sinemanın Mimarı: James Cameron
Avatar, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi

3D Fusion Camera System

Sinema tarihinin en pahalı filmi olan Avatar’ı hayata geçirebilmek için 10 yıl boyunca çalışan James Cameron, daha önce de beraber çalıştığı Vince Pace’le bir araya gelerek filmin çekimi için gerekli 3D teknolojisini geliştirdi. İnsan beyninin iki tarafının aynı anda farklı bilgileri işleyebilmesinden yola çıkarak geliştirilen 3D teknolojosi, Cameron ve Pace tarafından geliştirilen 3D Fusion Camera System’dan önce sinemacılar için oldukça zorlu ve yetersiz bir yapıya sahipti. 3D görüntü elde edebilmek için iki farklı kameranın kullanılması sorunundan kurtulmak için birçok farklı teknik üzerinde çalışan Cameron ve Pace ikilisi, birçok farklı parçayı tek bir karede birleştiren Fusion Camera System’i geliştirdi. 3D film çekerken tek bir kameranın kullanımına olanak sağlayan bu sistem, kamera içerisinde yer alan camnet teknolojisi sayesinde birçok cihazdan oluşan bir kamera ağının birlikte çalışmasına imkan sağladı. Bu yeni teknoloji kullanılarak çekilen Avatar’ın muazzam başarısı, 3D’nin sinema dünyasında yaygın olarak kullanılmısıyla sonuçlandı. Cameron ve Pace tarafından geliştirilen Fusion Camera System, bugüne kadar Resident Evil: Afterlife, Transformers: Dark of the Moon, Hugo ve Life of Pi gibi birçok önemli filmde kullanıldı.

Deepsea Challenger

Büyük bölümü denizde veya deniz altında geçen Titanic ve The Abyss’in çekimleri sırasında su altı çekim teknikleri üzerinde çalışan James Cameron, bu çalışmaları sonucunda deniz altı araştırmalarında uzman hale geldi. Titanic ve Avatar arasında geçen 12 yıllık süre boyunca derin denizler ve derin çukurlar hakkında birçok belgesele imza atan Cameron, derin çukurları keşfetme konusunda da öncü isimler arasında yer alıyor. Dünya üzerinde bilinen en derin nokta olan Mariana Çukuru’na dalabilmek için National Geographic Society’le birlikte çalışan Cameron, bu amacına ulaşabilmek için Deepsea Challenger adını verdiği denizaltı aracını tasarladı. Cameron’ın tasarımından yola çıkılarak Avustralyalı mühendislerce inşa edilen denizaltı, derin denizlerin keşfi için oldukça önemli bir rol oynadı.

7 Mart 2012’de Deepsea Challenger’ı kullanarak dünyanın en derin noktalarından birisi olan New Britain Çukuru’na tek başına dalan Cameron, 26 Mart 2012’de ise dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru’na tek başına dalarak tarihe geçti. Daha önce 1960 yılında Jacques Piccard ve Don Walsh tarafından dalınan Mariana Çukuru’nu keşfetme şansı yakalayan üçüncü kişi olan Cameron, bunu tek başında yapabilen ilk insan oldu. Deepsea Challenger ile yaklaşık 2.5 saatte dünyanın tabanına inmeyi başaran Cameron, bu noktada 3 saat boyunca incelemede bulundu ve başta deniz biyolojisi olmak üzere bilim dünyası adına birçok önemli keşfe imza attı. Bu dillere destan yolculuğunu 3D kameralarla kaydetmekten geri kalmayan ünlü yönetmenin Mariana Çukuru’na dalışı Deepsea Challenge 3D adını taşıyan bir belgesele dönüştürüldü.
Modern Sinemanın Mimarı: James Cameron
James Cameron, dünyanın en derin yeri olan Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'na özel yapım denizaltısı ile daldı.
Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları 3D teknolojisinin geliştirilmesi ve derin deniz keşifleriyle sınırlı kalmayan Cameron, NASA’yla da önemli bir ilişkiye sahip. NASA Advisory Council’ın üyesi olan ünlü yönetmen, NASA’nın Mars’a düzenleyeceği insanlı keşif görevinde kullanılacak kameraların geliştirilmesinden sorumlu. Mars’a koloni kurulması konusunda da ciddi çalışmalar yürüten Cameron, Mars’ta koloni kurmayı amaçlayan Mars Society kuruluşu için birçok kampanya yürüttü. Ayrıca çevresel duyarlılık konusunda da öne çıkan isimler arasında yer alan yönetmenin bu tutumu, Venezuela’da keşfedilen yeni bir kurbağa türüne Pristimantis jamescameroni adının verilmesini sağladı.

Önümüzdeki yıllarda da hem sinema hem de derin denizlerin keşfi konusunda önemli gelişmelere imza atacak gibi görünen James Cameron, şu sıralar yeni Avatar filmleri üzerinde çalışmakta.
Bu yazı DH+ editörü Erhan Tan tarafından yazılmış ve derginin Eylül sayısında yayınlanmıştır. 

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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Erhan Tan'a bu yazısından dolayı teşekkür ediyorum ve analizlerini sitede daha fazla görmeyi arzuladığımızı belirtmek istiyorum
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ardarda45 5 yıl
Çok güzel yazı ellerinize sağlık. Arada böyle şeyler yayınlayın da siteden soğumayalım. Ekrem ekrem bi yere kadar...
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Akasha_Ether 5 yıl
avatarın ne kadar çalıntı bir film olduğundan mı bahsetmiş makale? okumaya üşendim
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umut_baris 5 yıl
1500 liraya 3d tv alıp evde lg-imax performansı bekleyen Türk kullanıcıları maalesef şu an o özelliği kullanmamaktadırlar.


Çoğunuz hava atmak için aldınız itiraf edin. LG-Samsung iyi para kırdı ama yalan yok.
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Hunter_C 5 yıl
Haberi görünce james Cameron akıllı telefon üretmiş sandım, şaşırdım okuyunca...
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The-Engineer 5 yıl
Elinize sağlık , güzel biyografik makale tadında bi yazı olmuş
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einhander 5 yıl
tesekkurler
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Afyonteam 5 yıl
gelmis gecmis en iyi yonetmen benim gozumde avatarı seyredebilmek icin 2 hafta bilet kovalamıstım istanbulda avatar 2 den haber yomu sanırım 2016 da cıkacak ayrıca yazıya emek verene tskler boyle makakeler daha cok gormek dilegi ile
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tamtamam 5 yıl
bi film hayal ediyorum.nolan senaryo yazsın,buda çeksin.
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Glorfindel1907 5 yıl
Güzel paylaşım başlık yanlış bu arada Modern olacak
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asdf_13 5 yıl
Güzel yazı olmuş, okuması zevkliydi.
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selahattın ısık 5 yıl
Dh de boyle haberler gormek son derece sevindirici...
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koçari 5 yıl
avatarı çok büyüttüler. iyiydi güzeldi ve 3d nin yaygınlaşması açısından bir sıçrama tahtası oldu. ama jurassic park filmi daha güzel bir filmdi efekt ve konu olarak.
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Redunay 5 yıl
Bizim forumda pek kıymeti bilinmez.
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N0YAN 5 yıl
avatar aynı zamanda tüm zamanların en şişirme filmi
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