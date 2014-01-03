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Modern Windows tasarımlı Firefox uygulaması Mart ayına ertelendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Modern Windows tasarımlı Firefox uygulaması Mart ayına ertelendi

Mozilla vakfının uzun süredir Windows 8 modern arayüzünü temel alan bir Firefox uygulaması üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak vakıf halen uygulamayı kullanıma sunabilmiş değil. 

Geçen yılın sonlarına doğru tamamlanması ve yeni yılın ilk ayında kullanıcı ile buluşması beklenen uygulama yeni açıklamaya göre 18 Mart tarihine ertelendi. Erteleme sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak son rötuşların henüz bitmediği belirtiliyor. 

Modern Firefox Windows 8 uygulamasını ilk elden tecrübe etmek isteyenler için şu anda beta sürümleri mevcut ve çok sayıda hata içeriyor. Mozilla ayrıca tüm Firefox güncellemelerini iki hafta ileriye sarkıttığını da duyurdu.

https://wiki.mozilla.org/Firefox/Metro Yorum Yaz
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qmerzM 5 yıl
Vaay görüntülerde süper gözüküyor.
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SystemApps 5 yıl
o zaman mobil firefoxun ayak sesleri diyelim biz buna
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