Modern Windows tasarımlı Firefox uygulaması Mart ayına ertelendi





Mozilla vakfının uzun süredir Windows 8 modern arayüzünü temel alan bir Firefox uygulaması üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak vakıf halen uygulamayı kullanıma sunabilmiş değil.





Geçen yılın sonlarına doğru tamamlanması ve yeni yılın ilk ayında kullanıcı ile buluşması beklenen uygulama yeni açıklamaya göre 18 Mart tarihine ertelendi. Erteleme sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak son rötuşların henüz bitmediği belirtiliyor.





Modern Firefox Windows 8 uygulamasını ilk elden tecrübe etmek isteyenler için şu anda beta sürümleri mevcut ve çok sayıda hata içeriyor. Mozilla ayrıca tüm Firefox güncellemelerini iki hafta ileriye sarkıttığını da duyurdu.

https://wiki.mozilla.org/Firefox/Metro