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Modüler telefon projesi Project Ara ilk kez çalışır halde göründü

4 yıl
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Modüler telefon projesi Project Ara ilk kez çalışır halde göründü

İlk olarak Motorola bünyesinde başlayan ancak Lenovo'ya satışı sonrasında Google ATAP ekibi tarafından devam ettirilen modüler akıllı telefon projesi Project Ara, çalışır haldeki ilk prototipini I/O 2014 konferans oturumlarında katılımcılara tanıttı.

Project Ara henüz fonksiyonel değil. Yani açılış ekranından sonraki ana ekran yerleşimine kadar gelse de sonrasında donuyor ve tekrar başlatmak gerekiyor. Ancak gelinen noktayı göstermek açısından önemli.

Gelecek yıl piyasaya çıkma planları olsa da Project Ara'nın önünde pek çok dezavantaj bulunuyor. Bunlardan birisi modüller ve iskelet arasındaki veri transferi. Ekip sağlıklı bir veri transferi için kapasitif iç bağlantılar ve farklı yeni bağlantılar deniyor. Zira modüller değiştikçe veri tranferi de zorlaşıyor.

Diğer ise Android işletim sistemi. Şu anda Android işletim sistemi modüler konseptlere destek vermiyor ve esnek değil. Bu bakımdan değişikliklere ihtiyaç duyuluyor. 

Ara'nın modülleri de tasarım ve fonksiyon açısından ilgi çekici olacak. Bir anahtarlık biçiminde olan modüller, gece görüş modülü, birkaç kişinin ortak kullanabileceği pahalı bir kamera modülü bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca Ara'nın bataryaları standart bataryalardan daha güçlü olacak. Bunun için yaşam döngüsü daha kısaltılmış bataryalar test ediliyor. 

Google ayrıca modül geliştirmek isteyenler için de 100 bin dolarlık bir yarışma başlattı. Bu sayede zengin bir modül ekosisteminin oluşması bekleniyor. Önündeki engelleri aşacağını umut eden Ara ilk geliştirici önizleme cihazını sonbahar döneminde kullanıma sunacak.  

http://www.theverge.com/2014/6/26/5845930/google-turns-on-its-crazy-modular-phone-in-public-for-the-first-time Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-BraveHeart- 4 yıl en beğenilen
Yakinda "oyun telefonu toplamak istiyorum butce 2000 tl" konulari baslar
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The-Engineer 4 yıl
Heyecanla beklediğim gelişmelerden :)
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Turkforce 4 yıl thunderstruck7
thunderstruck7

Çok büyük umutlarla çıkacak ama çok fena da çöküşe geçecek bir proje. Şu an kullandığınız pc ler de modüler unutmayın. Bir mac performansını alabiliyormusunuz ? Tabii ki hayır. Teknoloji daha o kadar gelişmedi. Yaş bu işler.

Komik olma Allah aşkına. MAC dediğin alet fabrikadan tek parça halinde çıkmıyor. MAC nasıl sorunsuz çalışıyorsa aynı şekilde sorunsuz çalışan Asus - Toshiba gibi markalarda var.
thunderstruck7Çok büyük umutlarla çıkacak ama çok fena da çöküşe geçecek bir proje. Şu an kullandığınız pc ler de modüler unutmayın. Bir...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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junkieismylord- 4 yıl
Asil devrim bu.Boy arttirip,iki application yukleyip elinize vermiyorlar.Apple Fan Boy lar titreyin !
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okan_cehapelioglu 4 yıl
başarırlarsa yürür gider
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wolfestein 4 yıl
Bence de tutmaz bu proje...
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fat304h 4 yıl
Güzel fakat tutacagini zannetmiyorum veya daha erken denilebilir
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The Times 4 yıl
Bence daha erken...
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aspirin_00 4 yıl
tutmaz proje.
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Donanımhaber psm 4 yıl
Veri transferi olayını hic dusunmemistim bu is kolay olmayacak
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12 Angry Men 4 yıl
İmkansız birşey değil, ilk bilgisayar çıktığında kim derdi toplama bilgisayar olacagını, buda onun gıbı bırsey
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thunderstruck7 4 yıl
Çok büyük umutlarla çıkacak ama çok fena da çöküşe geçecek bir proje. Şu an kullandığınız pc ler de modüler unutmayın. Bir mac performansını alabiliyormusunuz ? Tabii ki hayır. Teknoloji daha o kadar gelişmedi. Yaş bu işler.
2 Yanıt Yanıtla
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Turkforce 4 yıl thunderstruck7
thunderstruck7

Çok büyük umutlarla çıkacak ama çok fena da çöküşe geçecek bir proje. Şu an kullandığınız pc ler de modüler unutmayın. Bir mac performansını alabiliyormusunuz ? Tabii ki hayır. Teknoloji daha o kadar gelişmedi. Yaş bu işler.

Komik olma Allah aşkına. MAC dediğin alet fabrikadan tek parça halinde çıkmıyor. MAC nasıl sorunsuz çalışıyorsa aynı şekilde sorunsuz çalışan Asus - Toshiba gibi markalarda var.
1 Yanıt Yanıtla +16
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BluetoothGuy 4 yıl thunderstruck7
thunderstruck7

Çok büyük umutlarla çıkacak ama çok fena da çöküşe geçecek bir proje. Şu an kullandığınız pc ler de modüler unutmayın. Bir mac performansını alabiliyormusunuz ? Tabii ki hayır. Teknoloji daha o kadar gelişmedi. Yaş bu işler.

Sen öyle diyorsunda bizim 3 yıllık toplama PC miz senin o Mac'lerini havada ters çevirip karada...
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 4 yıl
herseyden cok boyle bir projenin basarili olmasini isterim. ama oem pc gibi moduler yapi laptopda bile yer edinemezken cok daha kucuk telefonlarda gerceklesecegine cok ihtimal vermiyorum. oem icin alan hacim gerekli. hacim daraldikca daha fazla parcayi bir araya koymak icin ince fabrikasyon iscilik ve baglantilar gerekiyor. her parca icin ayri soket olayi zorlasiyor. bu yuzden gerceklemesine ihtimal vermiyorum
1 Yanıt Yanıtla +12
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forumlarabak 4 yıl darkaura
darkaura

herseyden cok boyle bir projenin basarili olmasini isterim. ama oem pc gibi moduler yapi laptopda bile yer edinemezken cok daha kucuk telefonlarda gerceklesecegine cok ihtimal vermiyorum. oem icin alan hacim gerekli. hacim daraldikca daha fazla parcayi bir araya koymak icin ince fabrikasyon iscilik ve baglantilar gerekiyor. her parca icin ayri soket olayi zorlasiyor. bu yuzden gerceklemesine ihtimal vermiyorum

Her şeyin bir ilki vardır.
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