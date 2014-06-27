Modüler telefon projesi Project Ara ilk kez çalışır halde göründü





İlk olarak Motorola bünyesinde başlayan ancak Lenovo'ya satışı sonrasında Google ATAP ekibi tarafından devam ettirilen modüler akıllı telefon projesi Project Ara, çalışır haldeki ilk prototipini I/O 2014 konferans oturumlarında katılımcılara tanıttı.





Project Ara henüz fonksiyonel değil. Yani açılış ekranından sonraki ana ekran yerleşimine kadar gelse de sonrasında donuyor ve tekrar başlatmak gerekiyor. Ancak gelinen noktayı göstermek açısından önemli.





Gelecek yıl piyasaya çıkma planları olsa da Project Ara'nın önünde pek çok dezavantaj bulunuyor. Bunlardan birisi modüller ve iskelet arasındaki veri transferi. Ekip sağlıklı bir veri transferi için kapasitif iç bağlantılar ve farklı yeni bağlantılar deniyor. Zira modüller değiştikçe veri tranferi de zorlaşıyor.





Diğer ise Android işletim sistemi. Şu anda Android işletim sistemi modüler konseptlere destek vermiyor ve esnek değil. Bu bakımdan değişikliklere ihtiyaç duyuluyor.





Ara'nın modülleri de tasarım ve fonksiyon açısından ilgi çekici olacak. Bir anahtarlık biçiminde olan modüller, gece görüş modülü, birkaç kişinin ortak kullanabileceği pahalı bir kamera modülü bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca Ara'nın bataryaları standart bataryalardan daha güçlü olacak. Bunun için yaşam döngüsü daha kısaltılmış bataryalar test ediliyor.





Google ayrıca modül geliştirmek isteyenler için de 100 bin dolarlık bir yarışma başlattı. Bu sayede zengin bir modül ekosisteminin oluşması bekleniyor. Önündeki engelleri aşacağını umut eden Ara ilk geliştirici önizleme cihazını sonbahar döneminde kullanıma sunacak.

http://www.theverge.com/2014/6/26/5845930/google-turns-on-its-crazy-modular-phone-in-public-for-the-first-time