Moment akıllı saat projesi 1 ay kullanım ömrü sunmak istiyor

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Son dönemde tendi hızla yükselen akıllı saatlerin önünde önemli bir engel mevcut ki bu da batarya ömrü. Tüketicilerin kolundaki saatin yerini almak isteyen akıllı saatler tatmin edici bir kullanım ömrü sunamadığı için beklediği ilgiyi görebilmiş değil. Ancak bu yönde farklı çalışmalar mevcut.
Önümüzdeki günlerde Kickstarter üzerinde bağış desteği aramaya başlayacak olan Moment adlı akıllı saat projesi, şık tasarımının yanında 30 güne kadar kullanım süresi ile pazarda iddialı bir alternatif olma peşinde.
Bir bileklik olarak tasarlanan Moment, bu sayede biraz daha geniş bir alan kazanmış ve bu alana tam boy klavye sığdırmayı başarmış. Bir aksesuar şeklinde olduğu için saat ekranını bileğinizin içine doğru çevirerek sizden başka kimsenin gelen bildirimleri görmemesini sağlayabiliyorsunuz. Ancak dış taraftaki kısım bir aksesuar olarak görünmeye devam ediyor.
Bir OLED ekrana sahip olan cihaz çoklu dokunmatik desteği sunuyor ve bu ekranın pek çok akıllı telefondaki ekranlar kadar alan kapladığı belirtiliyor. 100gr ağırlığındaki saat kavisli bir bataraya sahip.
Cihazın diğer bir önemli özelliği ise küçük donanım modülleri için yeterince boşluk bırakılmış olması. Böylece üçüncü taraf firmalar biometrik sensör gibi eklentileri saate uygun olarak üretebilecek. Firma cihazın hem bir akıllı saat hem de bir yaşam takip merkezi olarak kullanılabileceğini belirtiyor.
Bir mobil uygulama ile yönetilecek olan Moment, 300 000$ olan üretim maliyetini bağış desteği ile karşılamayı planlıyor. Cihazın perakende fiyatı ise 230$ olacak.
http://momentsmartwatch.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
* Geçen tanıtılan akıllı donu da giydik
* Sese duyarlı ekolayzer t-shirtler den de giydik
* Gözümüze google glass veya rakiplerinden birini taktık
* Güneş panelleriyle çevrili sırt çantamızı da aldık
* USB harici batarya da aldık
* Gün boyu tepemizde gezdirmek için, iki gün önce tanıtılan, kolumuzda ki bileklikten bizi takip eden kameralı Dron uda yanımıza aldık
* Elimize akıllı telefonumuzu alıp
* Kolumuza da bu saati taktık mı tamamdır.
Gerçek, Geleceğe Dönüş budur işte, Geleceğe Dönüş de ki Marty Mcfly, yanımızda orta çağ insani gibi kalır.
Ama en güzeli Triwa nın Havana modeli üzerine Gabor Balogh'un tasarımı.
Harika bir tasarım, işallah tasarımda kalmaz ve piyasaya sürülür.
Kairos Mechanical Smart Watch en iyi konsept bence.
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