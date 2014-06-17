Moment akıllı saat projesi 1 ay kullanım ömrü sunmak istiyor





Son dönemde tendi hızla yükselen akıllı saatlerin önünde önemli bir engel mevcut ki bu da batarya ömrü. Tüketicilerin kolundaki saatin yerini almak isteyen akıllı saatler tatmin edici bir kullanım ömrü sunamadığı için beklediği ilgiyi görebilmiş değil. Ancak bu yönde farklı çalışmalar mevcut.





Önümüzdeki günlerde Kickstarter üzerinde bağış desteği aramaya başlayacak olan Moment adlı akıllı saat projesi, şık tasarımının yanında 30 güne kadar kullanım süresi ile pazarda iddialı bir alternatif olma peşinde.





Bir bileklik olarak tasarlanan Moment, bu sayede biraz daha geniş bir alan kazanmış ve bu alana tam boy klavye sığdırmayı başarmış. Bir aksesuar şeklinde olduğu için saat ekranını bileğinizin içine doğru çevirerek sizden başka kimsenin gelen bildirimleri görmemesini sağlayabiliyorsunuz. Ancak dış taraftaki kısım bir aksesuar olarak görünmeye devam ediyor.





Bir OLED ekrana sahip olan cihaz çoklu dokunmatik desteği sunuyor ve bu ekranın pek çok akıllı telefondaki ekranlar kadar alan kapladığı belirtiliyor. 100gr ağırlığındaki saat kavisli bir bataraya sahip.





Cihazın diğer bir önemli özelliği ise küçük donanım modülleri için yeterince boşluk bırakılmış olması. Böylece üçüncü taraf firmalar biometrik sensör gibi eklentileri saate uygun olarak üretebilecek. Firma cihazın hem bir akıllı saat hem de bir yaşam takip merkezi olarak kullanılabileceğini belirtiyor.





Bir mobil uygulama ile yönetilecek olan Moment, 300 000$ olan üretim maliyetini bağış desteği ile karşılamayı planlıyor. Cihazın perakende fiyatı ise 230$ olacak.

http://momentsmartwatch.com/