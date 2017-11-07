Monument Valley 2 nihayet Android’e geldi

Büyüleyici atmosferi ile mobil dünyanın en beğenilen oyunlarından birisi haline gelen Monument Valley, devam oyunuyla iOS platformundan sonra nihayet Android platformuna da geldi.

Daha da etkileyici

İlkinde elde ettiği başarıyı daha da yükseğe taşıyan Monument Valley 2 oyununda kahramanımız Ro ve kızının yeni dünyaları keşfetme macerasına ortak oluyoruz. İzometrik bakış açısının devam ettiği oyunda iki karakteri zaman zaman beraber zaman zaman ayrı biçimde yönetmek zorundayız.

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Tek ekranda iki karakter olduğu için yönetmenin biraz zorlaştığı oyunda çevredeki pek çok nesne etkileşim barındırıyor ve çözemediğiniz bulmacalar için anahtar haline geliyor. Bölümü tamamladığınız zaman bina tasarımının üzerine yeni bir yapı daha bindiriliyor ve bu şekilde dünyaları tamamlamış oluyorsunuz.

Etkileyici atmosferi yanında müzik ve ses efektleri ile de çok başarılı olan Monument Valley 2, her iki platformda da 17.99TL olarak satışa sunulmuş durumda.

Monument Valley 2: Google Play II App Store



