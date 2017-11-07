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Monument Valley 2 nihayet Android’e geldi

İzometrik bulmaca tarzını herkese sevdiren Monument Valley oyunu, mobil dünyaya çıkışını tamamladı. Dün itibariyle oyun Android platformunda da erişime açıldı.
1 yıl
1,7b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyüleyici atmosferi ile mobil dünyanın en beğenilen oyunlarından birisi haline gelen Monument Valley, devam oyunuyla iOS platformundan sonra nihayet Android platformuna da geldi.

Daha da etkileyici

İlkinde elde ettiği başarıyı daha da yükseğe taşıyan Monument Valley 2 oyununda kahramanımız Ro ve kızının yeni dünyaları keşfetme macerasına ortak oluyoruz. İzometrik bakış açısının devam ettiği oyunda iki karakteri zaman zaman beraber zaman zaman ayrı biçimde yönetmek zorundayız.

Ayrıca Bkz. "İlk Android açık betası bundan 10 yıl önce yayınlandı"

Tek ekranda iki karakter olduğu için yönetmenin biraz zorlaştığı oyunda çevredeki pek çok nesne etkileşim barındırıyor ve çözemediğiniz bulmacalar için anahtar haline geliyor. Bölümü tamamladığınız zaman bina tasarımının üzerine yeni bir yapı daha bindiriliyor ve bu şekilde dünyaları tamamlamış oluyorsunuz.

Etkileyici atmosferi yanında müzik ve ses efektleri ile de çok başarılı olan Monument Valley 2, her iki platformda da 17.99TL olarak satışa sunulmuş durumda.

Monument Valley 2: Google Play II App Store



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Guhong01 1 yıl en beğenilen
1.oyun harikaydı, 2.oyun da harikadır eminim, ama bu para bu oyuna çok fazla. 5 TL olsa belki dicem ama 18 TL ye kaç tane satarlar bilemiyorum
Yanıtla +5
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damn2u 1 yıl
Hem oyunu satın alırken fahiş fiyattan al, hemde ekstra bölümler için para ver, iyiymiş. Maksimum 2 saatte bitecek bir oyun olduğunu da söylemeden edemeyeceğim.
Hem oyunu satın alırken fahiş fiyattan al, hemde ekstra bölümler için para ver, iyiymiş. Maksimum 2 saatte bitecek bir oyun olduğunu da söylemeden edeme...
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deoks 1 yıl
Android platformunda zaten apk ile korsan oynandığı için o tarafı düşünmüyorlar pek.
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System32Deleted 1 yıl
Baya İyi
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Lars Mikael Akerfeldt 1 yıl
Oyun 1.si gibi çok güzel ancak beklediğimden çok çok daha kısa. 1 saat gibi bi sürede bitirdim, hatta yavaş bile oynadım denebilir. Play ödüller paraları boşa gitti.
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senersongur 1 yıl
Android için reklamlı çıkarıp, ücretsiz yapsalar korsan derdi de olmaz.
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sadrag 1 yıl
Çok daha ucuza, çok daha kaliteli olan yüzlerce oyun var. Hatta bazıları bedava. Bi bu oyun bide framed oyunu orjinal olmanın kaymağını yiyorlar. Aldıkları ücrete kesinlikle değmezler..
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damn2u 1 yıl
Hem oyunu satın alırken fahiş fiyattan al, hemde ekstra bölümler için para ver, iyiymiş. Maksimum 2 saatte bitecek bir oyun olduğunu da söylemeden edemeyeceğim.
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
1.oyun harikaydı, 2.oyun da harikadır eminim, ama bu para bu oyuna çok fazla. 5 TL olsa belki dicem ama 18 TL ye kaç tane satarlar bilemiyorum
Yanıtla +5
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strathmorea 1 yıl
Geçen haftalarda haberi yapıldı burada, ücretsiz çıkacak Androide diye. ? E ee 17 tl diyor. Kusura bakmasınlar ama normal oynamada 1 saat sürmeyecek bir oyuna 17 tl vermem. Oyunda bölüm sayısı çok az. Al güzel görseller var oyun kısa da olsa diyorlar birazda.
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deoks 1 yıl
Android platformunda zaten apk ile korsan oynandığı için o tarafı düşünmüyorlar pek.
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