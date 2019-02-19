Monument Valley izleri taşıyan Linn: Path of Orchards beta sürecine başladı

Mobil dünyanın önemli yapımcılarından Crescent Moon Games, atmosferi ile Monument Valley oyununu andıran yeni projesi Linn: Path of Orchards’ı beta olarak yayınladı. Oyun fantastik bir bulmaca tecrübesi sunuyor.

Linn: Path of Orchards neler sunuyor?

Oyunda Aban adındaki doğanın egzotik koruyucusunu canlandırıyorsunuz. Her bölümde başlangıç noktasından çıkış noktasına ulaşmanız gerekiyor. Bulmaca tasarımları göze çok basit geliyor ancak dinamik olarak değişen yapısı sayesinde strateji gerektiriyor.

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Üzerinde yürümeniz gereken çizgiler hareketlerinize ve ağırlığınıza göre hareket ediyor. Ayrıca belirli bir hamle hakkınız var. Bunun üzerine çıkınca başarı puanı alamıyorsunuz. Kontroller ekranda sürükleme yaparak sağlanıyor.

Toplam 4 dünya ve 64 bölüm var ancak sadece ilk dünya açık. Belirli bir başarı puanı alırsanız diğer dünyalara geçebiliyorsunuz. Ya da 17.99TL ödeme yapmanız gerekiyor. Oyun halen geliştirme aşamasında. Yakın zamanda iOS platformuna da çıkması bekleniyor.



