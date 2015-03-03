Mophie, Samsung Galax S6 ve S6 Edge uyumlu yeni bataryalı kılıfını duyurdu

2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında uzun zamandır bilgileri gelen yeni amiral gemileri Galaxy S6 ile S6 Edge'yi görücüye çıkartan Samsung, bildiğiniz üzere aldığı radikal kararla da akıllı telefonların bataryasını sabit hale getirdi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda batarya konusunda büyük vaatler sunan telefonlar, şimdiden ilk bataryalı kılıf modellerine kavuşmaya başladı.

SMAPP programı kapsamında Samsung ile stratejik aksesuar ortaklığı kuran dünyaca ünlü Mophie, elini çabuk tutarak Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge uyumlu ilk bataryalı kılıf çözümleri resmi olarak duyurdu. 3300 mAh gücündeki bataryalarıyla telefonlara %100 oranında ekstra güç sağladığı söylenen Juice Pack kılıflar, telefonu tam olarak sararak köşeden köşeye etkili bir koruma da sunabiliyor. Impact Isolation System adı verilen teknolojisiyle telefonları düşme durumlarında dahi koruyabilen kılıflar, fiziksel butonları kapatmıyorlar ve böylece genel kullanıcı deneyimini de olumsuz olarak etkilemiyorlar.

Şimdilik son tasarımları saklanan Mophie'nin Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge uyumlu kılıflarının 99,95$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/mophie-unveils-juice-pack-for-samsung-galaxy-s-6-and-s6-edge-300043247.html