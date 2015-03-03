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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mophie, Samsung Galax S6 ve S6 Edge uyumlu yeni bataryalı kılıfını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mophie, Samsung Galax S6 ve S6 Edge uyumlu yeni bataryalı kılıfını duyurdu
2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında uzun zamandır bilgileri gelen yeni amiral gemileri Galaxy S6 ile S6 Edge'yi görücüye çıkartan Samsung, bildiğiniz üzere aldığı radikal kararla da akıllı telefonların bataryasını sabit hale getirdi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda batarya konusunda büyük vaatler sunan telefonlar, şimdiden ilk bataryalı kılıf modellerine kavuşmaya başladı.
SMAPP programı kapsamında Samsung ile stratejik aksesuar ortaklığı kuran dünyaca ünlü Mophie, elini çabuk tutarak Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge uyumlu ilk bataryalı kılıf çözümleri resmi olarak duyurdu. 3300 mAh gücündeki bataryalarıyla telefonlara %100 oranında ekstra güç sağladığı söylenen Juice Pack kılıflar, telefonu tam olarak sararak köşeden köşeye etkili bir koruma da sunabiliyor. Impact Isolation System adı verilen teknolojisiyle telefonları düşme durumlarında dahi koruyabilen kılıflar, fiziksel butonları kapatmıyorlar ve böylece genel kullanıcı deneyimini de olumsuz olarak etkilemiyorlar.
Şimdilik son tasarımları saklanan Mophie'nin Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge uyumlu kılıflarının 99,95$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/mophie-unveils-juice-pack-for-samsung-galaxy-s-6-and-s6-edge-300043247.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Biraz da inceliğiyle öne çıkmaya çalışan bu telefon, bu aksesuarla kalasa döner büyük ihtimalle ancak bazı kişilere lazım olabiliyor gerçekten, güzel bir şey gelir umarım
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Awesome 4 yıl
Adamlar daha tasarlayamamış belli ki her zamanki gibi 100 dolar fiyat biçip, batarya kapasitesini belirlemişler.
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Master_Evil 4 yıl
250 liralık kılıf, bari bi resmini gösterselerdi edge'in kılıflı halini görürdük
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