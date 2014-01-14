Moto G artık Nexus programında





Google'ın Nexus cihazları ile başladığı saf Android deneyimi programına daha sonra Galaxy S4, HTC One, Xperia Z Ultra, LG G Pad 8.3 gibi pek çok üst seviye modelin dahil olduğunu görmüştük. Google bu kez alt seviyeden bir modeli programa almayı tercih etti.





Moto X modelinden sonra benzer tasarım ögeleri ile piyasaya çıkan Moto G, Nexus programı kapsamında Moto G Play Edition olarak Play mağazası üzerinden satışa sunuldu.





Modelin 8GB kapasiteli versiyonu 179$ iken, 16GB kapasiteli versiyonu ise 199$ fiyat etiketine sahip. Model kısa süre önce KitKat güncellemesini almaya başlamıştı.





Moto G modelinin programa dahil olmasıyla böylece en alt seviye akıllı telefonların da Android güncellemeleri alabileceği gösterilmiş oluyor. Moto G modelinde 4.5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, Bluetooth 4.0, GPS/GLONASS, WiFi şeklinde özelliker yer almaktaydı.

http://www.androidauthority.com/moto-g-google-play-edition-335440/