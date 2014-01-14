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Moto G artık Nexus programında

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,2b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G artık Nexus programında

Google'ın Nexus cihazları ile başladığı saf Android deneyimi programına daha sonra Galaxy S4, HTC One, Xperia Z Ultra, LG G Pad 8.3 gibi pek çok üst seviye modelin dahil olduğunu görmüştük. Google bu kez alt seviyeden bir modeli programa almayı tercih etti.

Moto X modelinden sonra benzer tasarım ögeleri ile piyasaya çıkan Moto G, Nexus programı kapsamında Moto G Play Edition olarak Play mağazası üzerinden satışa sunuldu.

Modelin 8GB kapasiteli versiyonu 179$ iken, 16GB kapasiteli versiyonu ise 199$ fiyat etiketine sahip. Model kısa süre önce KitKat güncellemesini almaya başlamıştı.

Moto G modelinin programa dahil olmasıyla böylece en alt seviye akıllı telefonların da Android güncellemeleri alabileceği gösterilmiş oluyor. Moto G modelinde 4.5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, Bluetooth 4.0, GPS/GLONASS, WiFi şeklinde özelliker yer almaktaydı.

http://www.androidauthority.com/moto-g-google-play-edition-335440/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen AdamsınDrogba
AdamsınDrogba
Motorola Türkiyeye gelmiyor ki


Cem uzan sağolsun adamları öyle bir soydu ki hala korkuları geçmedi adamların


AdamsınDrogbaMotorola Türkiyeye gelmiyor kiCem uzan sağolsun adamları öyle bir soydu ki hala korkuları geçmedi adam...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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etyemez 5 yıl
LG


Yanıtla +9
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KediTartaklayanBodyciFare 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
AdamsınDrogba
Motorola Türkiyeye gelmiyor ki


Cem uzan sağolsun adamları öyle bir soydu ki hala korkuları geçmedi adamların




hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=5414


mehmedaltairAdamsınDrogbaMotorola Türkiyeye gelmiyor kiCem uzan sağolsun adamları öyle bir so...
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1 Avatar
ztalan 5 yıl
Bizdeki çift hatlılar hariç sanırsam?
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dimsum 5 yıl
850 TL GİBİ BİR FİYATTAN SATIŞA SUNULDU.. RAKİPLERİNE GÖRE FİYATI YÜKSEK..
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MustafaPasam 5 yıl
halen düşmüyor fiyatı.anlamadım gitti
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splus 5 yıl
Kalınlığı ve 1 gb remi en büyük olumsuzlukları
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cosica 5 yıl
GMD-II karşısında hiçbir şansı yok 849 TL fiyatla. Hatta GMD bile daha avantajlı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat çok iyi 599 tl seviyesinden girerse yeni f/p kralı olur
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teknokaptan 5 yıl
zamanla turkiyeye gelicektir.
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ergenius 5 yıl
gelse de nostalji severler kullansa :)
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king1403 5 yıl
Şimdi normal moto g'ler nexus programına dahil oluyor mu yoksa bunlar aslında farklı mı?
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xxxone 5 yıl
GM discorevy'de pahalı gelene ideal. 1000 liraya satılan kasan çöplerden hızlı olacağı kesin.
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Bradley Cooper 5 yıl
google motorola üzerinde pek çalışmıyor galiba.
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bcevq 5 yıl xxxone
xxxone

GM discorevy'de pahalı gelene ideal. 1000 liraya satılan kasan çöplerden hızlı olacağı kesin.

katılıyorum hocam
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Part Of The Nature 5 yıl
Ah motorola ahh ne hallere geldin.
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General. 5 yıl
Z1 compact'ı da alın Nexsus'cuların bu ara nazı hiç çekilmiyor çünkü.
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