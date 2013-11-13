Moto G artık resmi





Motorola'nın orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı ve bir süredir bilgileri internete sızdırılan Moto G modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı. Moto X modelinin daha bütçe dostu bir versiyonu olarak görülen Moto G, fiyat kategorisindeki en iyi Android cihazı olmayı hedefliyor.





Moto G modelinde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte köşeden köşeye bir LCD ekran bizi karşılarken, modele gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile çizilmelere karşı sağlamlaştırılmış.





Modelde 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, 720p video kaydı, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 2070mAh gücünde batarya, 11.6mm kalınlık, 3G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.3 işletim sistemi (KitKat güncellemesi olacak), GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Moto G modeli bu hafta itibariyle Brezilya ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa çıkıyor. Gelecek haftalarda ise Latin Amerika, Kanada, Asya ve Avrupa'da bazı ülkelerde ürün satışa sunulacak. 2014 Ocak ayında ise 30 ülkeye daha gidecek. Modelin 8GB kapasiteli versiyonu 179$ iken, 16GB kapasiteli versiyonu 199$ olarak fiyatlandırıldı.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-now-official-a-low-priced-Android-smartphone-that-is-actually-good_id49307