Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moto G artık resmi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
1
69
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Moto G artık resmi

Motorola'nın orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı ve bir süredir bilgileri internete sızdırılan Moto G modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı. Moto X modelinin daha bütçe dostu bir versiyonu olarak görülen Moto G, fiyat kategorisindeki en iyi Android cihazı olmayı hedefliyor. 

Moto G modelinde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte köşeden köşeye bir LCD ekran bizi karşılarken, modele gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile çizilmelere karşı sağlamlaştırılmış.

Modelde 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, 720p video kaydı, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 2070mAh gücünde batarya, 11.6mm kalınlık, 3G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.3 işletim sistemi (KitKat güncellemesi olacak), GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler yer alıyor.

Moto G modeli bu hafta itibariyle Brezilya ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa çıkıyor. Gelecek haftalarda ise Latin Amerika, Kanada, Asya ve Avrupa'da bazı ülkelerde ürün satışa sunulacak. 2014 Ocak ayında ise 30 ülkeye daha gidecek. Modelin 8GB kapasiteli versiyonu 179$ iken, 16GB kapasiteli versiyonu 199$ olarak fiyatlandırıldı. 

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-now-official-a-low-priced-Android-smartphone-that-is-actually-good_id49307 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
acer_sahibi77 6 yıl en beğenilen
Yahu arkadaşlar sanki düne kadar 7-8 inç kalınlığında telefon kullanırdık sürekli.
Beğenmeyen almaz bu kadar basit.

Adamlar telefonun tanıtımında (izlemek isteyen buradan ulaşabilir) seneye 500 milyon insanın ortalama 200 dolarlık telefon alacağından bahsediyorlar.
Bir piyasa görmüşler ve buna uygun en mantıklı cihazı yapmaya çalışmışlar ve başarmışlar da.

Hatta moto g'yi geliştiren ekibin başındaki eleman (Charlie Tritschler) çok güzel birşey söylüyor Moto G tanıtımında:
"We believe that full access to the mobile internet is a right not a privilege..." (Biz mobil internete tam erişimin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğuna inanıyoruz...)

Yani Motorola en iyi, en güzel, en ince telefonu yapmak için yola çıkmamış, adamlar belli bir kesimin alabileceği bir telefon yapmışlar.
Doğruyu söylemek gerekirse ben bir telefona 1500-2000 tl verme taraftarı değilim. Türkiye'ye gelirse buradan alırım, gelmeze bir şekilde yurt dışından getirtirim.
Annem, babam veya yeğenlerim kullansın diye değil, kendim kullanmak için.

GM Discovery fiyatlarında girerse Türkiye'ye (649 8 gb'lık model ve 699 16 gb'lk model) çok iyi satış rakamı yakalayacağını düşünüyorum... Sonuçta bu telefonun arkasında Google var.

Başta da dediğim gibi beğenmeyen insan çok olur. Ama bütçesi el vermeyen ve benim gibi bir telefona aşırı para vermek istemeyen insanların gözdesi olacağına eminim.

Uzun oldu biraz kusura bakmayın...
Yahu arkadaşlar sanki düne kadar 7-8 inç kalınlığında telefon kullanırdık sürekli.Beğenmeyen almaz bu kadar basit.Adamlar telefonun tanıtımınd...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KediTartaklayanBodyciFare 6 yıl
Onlarda 199 $ bizde 900-1000 TL olur.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesona 6 yıl
Demek ki bu özelliklerde uygun fiyatlı bir telefon çıkartılabiliyormuş. Özellikleriyle mini cihaz çıkartıpta fahiş fiyat çeken malum firmalar ders alsın biraz. Umarım Moto G ülkemizde satışa çıkar.
Demek ki bu özelliklerde uygun fiyatlı bir telefon çıkartılabiliyormuş. Özellikleriyle mini cihaz çıkartıpta fahiş fiyat çeken malum firmalar ders alsın biraz. ...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
cryzboy43 5 yıl
tr ye geldı hb de fıyatı 850(16gb) ..pahalı ama kurda artık pahalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
10 numara telefon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuiTaRisT111 5 yıl
Dört gözle bekliyoruz. İnşallah istediğimiz fiyattan gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rikudou Sennin. 6 yıl
fiyata for rrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sevtug 6 yıl
Türkiye'ye geliş tarihiyle ilgili bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
Bu özellikli telefonlar hala çıkıyorsa, 2yıllık S2 için hala bir umut var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 6 yıl
Odun olabilir ama fiyatına göre fena değil
Tabi ordaki fiyatına göre fena değil, buraya bakmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
markus91 6 yıl
hoş telefon olmuş fakat bir şeyi merak ediyorum 1-2 ay öncemi ne motorola bi telefon daha tanıtmıştı tr ye gelmiycek flan diyoduk telefonun kapağını rengini kendin tasarlıyordun acaba neudi o telefon yaw ? ekran kartı 3 tane power vr 530 mıydu neydi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Part Of The Nature 6 yıl markus91
Motorola Moto X dedigin telefon. Abd ye ozel :)
Avrupada ve asya da Moto G satisa sunulcak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
hafıza kartı olmadıktan sonra asla general mobile geçemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 6 yıl
arka kapağı çıkan telefonda nasıl sd kart olmaz anlamıyorum
çinliler harici adam akıllı f/p telefon yapıcak yok ya


ha yalnız bi şeyi atlıyoruz, yurtdışı fiyatı çok güzel. discoveryin abd versionu blu life play 220 dolar mesela ondan bile ucuz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.ED 6 yıl
Arkadaşlar telefonu beğenmiyor değiller. Zamanında enayi gibi daha alt seviye telefonlara verdikleri uçuk fiyatları sindiremiyorlar. Onlar için bu telefon 200$ değil 500-600$ olmalı ki daha az mırın kırın etsinler.
Ayrıca bir kesim olacaktır ki bu telefonu bedavadan verseniz yine de marka sevdası(hangi markalar olduğunu biliyorsunuz) yapacaklardır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nehuse 6 yıl
Atrix in renklisini yapmışlar 4.0 güncelleme vereceğim deyip güncelleme zamanı gelince vazgeçen motorola dan kolay kolay bir şey almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutaltdag 6 yıl
Motorola Eski günlerine geri dönmek için fiyat-performans telefonlarını kullanıyor,umarım başarılı olurlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2948 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, moto g ve
2 etiket daha motorola moto x
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Yeni nesil konsollar, iPad Air Türkiye fiyatları ve fazlası" video şov akşam saat 20:30'da sizlerle 6 yıl Sunucularda APU dönemi! HP Moonshot'a Opteron X dopingi 6 yıl AMD Kaveri: Yeni nesil Fusion işlemci Ailesi ve HSA Mimarisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim