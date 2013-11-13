Moto G artık resmi

Haber Editörü
Motorola'nın orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı ve bir süredir bilgileri internete sızdırılan Moto G modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı. Moto X modelinin daha bütçe dostu bir versiyonu olarak görülen Moto G, fiyat kategorisindeki en iyi Android cihazı olmayı hedefliyor.
Moto G modelinde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte köşeden köşeye bir LCD ekran bizi karşılarken, modele gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile çizilmelere karşı sağlamlaştırılmış.
Modelde 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, 720p video kaydı, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 2070mAh gücünde batarya, 11.6mm kalınlık, 3G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.3 işletim sistemi (KitKat güncellemesi olacak), GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler yer alıyor.
Moto G modeli bu hafta itibariyle Brezilya ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa çıkıyor. Gelecek haftalarda ise Latin Amerika, Kanada, Asya ve Avrupa'da bazı ülkelerde ürün satışa sunulacak. 2014 Ocak ayında ise 30 ülkeye daha gidecek. Modelin 8GB kapasiteli versiyonu 179$ iken, 16GB kapasiteli versiyonu 199$ olarak fiyatlandırıldı.
http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-now-official-a-low-priced-Android-smartphone-that-is-actually-good_id49307 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beğenmeyen almaz bu kadar basit.
Adamlar telefonun tanıtımında (izlemek isteyen buradan ulaşabilir) seneye 500 milyon insanın ortalama 200 dolarlık telefon alacağından bahsediyorlar.
Bir piyasa görmüşler ve buna uygun en mantıklı cihazı yapmaya çalışmışlar ve başarmışlar da.
Hatta moto g'yi geliştiren ekibin başındaki eleman (Charlie Tritschler) çok güzel birşey söylüyor Moto G tanıtımında:
"We believe that full access to the mobile internet is a right not a privilege..." (Biz mobil internete tam erişimin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğuna inanıyoruz...)
Yani Motorola en iyi, en güzel, en ince telefonu yapmak için yola çıkmamış, adamlar belli bir kesimin alabileceği bir telefon yapmışlar.
Doğruyu söylemek gerekirse ben bir telefona 1500-2000 tl verme taraftarı değilim. Türkiye'ye gelirse buradan alırım, gelmeze bir şekilde yurt dışından getirtirim.
Annem, babam veya yeğenlerim kullansın diye değil, kendim kullanmak için.
GM Discovery fiyatlarında girerse Türkiye'ye (649 8 gb'lık model ve 699 16 gb'lk model) çok iyi satış rakamı yakalayacağını düşünüyorum... Sonuçta bu telefonun arkasında Google var.
Başta da dediğim gibi beğenmeyen insan çok olur. Ama bütçesi el vermeyen ve benim gibi bir telefona aşırı para vermek istemeyen insanların gözdesi olacağına eminim.
Uzun oldu biraz kusura bakmayın...