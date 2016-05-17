Moto G, dördüncü nesle terfi ediyor

Motorola’nın akıllı telefon pazarında en başarılı serisi olarak görülen Moto G, satışlar itibariyle de firmanın yüzünü güldürüyor. Bir dönem ülkemiz mağazalarında da boy gösteren Moto G serisi, bugün itibariyle dördüncü nesle terfi ediyor. Moto G4 adındaki model, yine uygun bir fiyat etiketiyle elinden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyor.

5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Moto G4, Gorilla Glass 3 ile ekranı çizilmelere karşı koruyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 405 grafik birimi taşıyan Snapdragon 617 yonga setinin güç verdiği model, 2GB RAM ile destekleniyor. Sınıfına göre oldukça iyi bir performans vadeden cihazda 16GB artırılabilir depolama kapasitesi yer alıyor.

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Hızlı şarj sayesinde, 15 dakikalık şarj ile 6 saatlik konuşma süresi elde edilebilen cihazın bataryası da 3000mAh kapasiteye sahip. Arka kısımda yer alan 13MP çözünürlükte kamera, f/2.2 aralığına sahip ve renk dengesini ayarlayabilen LED flaş ile desteklenmiş. Ön tarafta ise 84 derecelik açıya sahip. 5MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bunun haricinde Android 6.0.1 işletim sistemi ve 4.5G ağlarına uyumluluk şeklinde özellikler mevcut.

Motorola’nın telefonları bir süredir stok Android arayüzüne en yakın tecrübeyi sunmaya çalışıyor. Moto G4 modelinde yer alan Moto Pure kullanıcı arayüzü de bunu devam ettiriyor. Sürükleyerek reddetme veya sallayarak sessize alma gibi kullanımı kolaylaştırıcı pek çok yazılım eklentisi de unutulmamış. 7.9mm kalınlığa sahip olan akıllı telefon için henüz bir fiyat açıklanmadı.