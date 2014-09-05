Moto G modeli yenilendi





Motorola'nın tarihindeki en çok satan model olma yolunda ilerleyen ve halen en çok tercih edilen orta seviye modellerin başında gelen Moto G, bu yıl bazı geliştirmelerle güncellendi.





Motorola aynı Moto X modelinde olduğu gibi Moto G modelinde de isim değiştirmiyor ve Yeni tanımlamasını kullanıyor. Önceki Moto G modelinin tasarım çizgileri korunurken ön tarafta stereo hoparlörler dikkat çekiyor. Ekran ise 4.5 inçten 5 inçe yükseliyor. Kamera dizilimi ise 8MP çözünürlükte arka ve 2MP çözünürlükte olarak geliştirilmiş. Ayrıca microSD desteği getirilmiş.





Bunun dışında 720p ekran çözünürlüğü, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2070mAh gücünde batarya, Gorilla Glass kaplama, Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, değiştirilebilir arka kapak ve önyüklü uygulamalar yine değişmeden kalmış. Yeni Moto G modeli bugün itibariyle 179$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/The-new-Moto-G-is-official-but-only-a-minor-update-over-the-old-Moto-G_id60289