Moto G modeli yenilendi

Haber Editörü
Motorola'nın tarihindeki en çok satan model olma yolunda ilerleyen ve halen en çok tercih edilen orta seviye modellerin başında gelen Moto G, bu yıl bazı geliştirmelerle güncellendi.
Motorola aynı Moto X modelinde olduğu gibi Moto G modelinde de isim değiştirmiyor ve Yeni tanımlamasını kullanıyor. Önceki Moto G modelinin tasarım çizgileri korunurken ön tarafta stereo hoparlörler dikkat çekiyor. Ekran ise 4.5 inçten 5 inçe yükseliyor. Kamera dizilimi ise 8MP çözünürlükte arka ve 2MP çözünürlükte olarak geliştirilmiş. Ayrıca microSD desteği getirilmiş.
Bunun dışında 720p ekran çözünürlüğü, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2070mAh gücünde batarya, Gorilla Glass kaplama, Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, değiştirilebilir arka kapak ve önyüklü uygulamalar yine değişmeden kalmış. Yeni Moto G modeli bugün itibariyle 179$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
http://www.phonearena.com/news/The-new-Moto-G-is-official-but-only-a-minor-update-over-the-old-Moto-G_id60289 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ace 2 756 MB ram var ve KİT KAT almadı ( JB 4.1 cihazı mahvetti )
S3 mini 1 gb ram ve kit kat almadı,
Ancak 512 MB ram destekli bir çok cihaz da KİT KAT ( 4.4 ) Fabrika çıkışlı geliyor,
RAM ile pek alakası yok. Optimizasyon çok önemli. Alcatel ot-995 var 1.4 ghz ( 4 yıllık cihaz ) ve galaksy S 1 ghz ( 3 yıllık cihaz ) den yavaş çalışıyor
Çoğu kişi bataryayı eleştirmiş ama mevcut Moto G, batarya performansı olarak gayet iyi bir seviyede. Yoğun kullanımda 1 gün, yoğun olmayan kullanımda 2-3 gün arası giden bir bataryası mevcut. Yeni Moto G'de, Android L ile beraber güç tasarrufu konusunda daha da ileri gidilecektir. Büyüyen ekranı da hesaba katarsak, yeni cihaz da eskisine benzer bir batarya performansı sunacaktır.
Yeni cihazda eleştireceğim tek nokta kalınlığı... Günümüz şartlarında 11 mm kalın kaçıyor. Yeni Moto G'de kalınlık 10 mm'in altına inmeliydi.
edit:imla