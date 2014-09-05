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Moto G modeli yenilendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G modeli yenilendi

Motorola'nın tarihindeki en çok satan model olma yolunda ilerleyen ve halen en çok tercih edilen orta seviye modellerin başında gelen Moto G, bu yıl bazı geliştirmelerle güncellendi.

Motorola aynı Moto X modelinde olduğu gibi Moto G modelinde de isim değiştirmiyor ve Yeni tanımlamasını kullanıyor. Önceki Moto G modelinin tasarım çizgileri korunurken ön tarafta stereo hoparlörler dikkat çekiyor. Ekran ise 4.5 inçten 5 inçe yükseliyor. Kamera dizilimi ise 8MP çözünürlükte arka ve 2MP çözünürlükte olarak geliştirilmiş. Ayrıca microSD desteği getirilmiş. 

Bunun dışında 720p ekran çözünürlüğü, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2070mAh gücünde batarya, Gorilla Glass kaplama, Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, değiştirilebilir arka kapak ve önyüklü uygulamalar yine değişmeden kalmış. Yeni Moto G modeli bugün itibariyle 179$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

http://www.phonearena.com/news/The-new-Moto-G-is-official-but-only-a-minor-update-over-the-old-Moto-G_id60289 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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talib kweli 5 yıl
Lacivret rengi güzelmiş
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Lightr 5 yıl
Niye hortlattınız ki şimdi
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szr1907 5 yıl
Şu modelin bu donanıma ek bataryası 3000 mah ramide 2 gb olsa ne güzel olur. Güncelleme sıkıntısı da olmaz uzunca bir süre oh mis.
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Bukalemun 5 yıl szr1907
szr1907

Şu modelin bu donanıma ek bataryası 3000 mah ramide 2 gb olsa ne güzel olur. Güncelleme sıkıntısı da olmaz uzunca bir süre oh mis.

ace 2 756 MB ram var ve KİT KAT almadı ( JB 4.1 cihazı mahvetti )

S3 mini 1 gb ram ve kit kat almadı,

Ancak 512 MB ram destekli bir çok cihaz da KİT KAT ( 4.4 ) Fabrika çıkışlı geliyor,

RAM ile pek alakası yok. Optimizasyon çok önemli. Alcatel ot-995 var 1.4 ghz ( 4 yıllık cihaz ) ve galaksy S 1 ghz ( 3 yıllık cihaz ) den yavaş çalışıyor
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Class 5 yıl
Türkiye'ye gelirmi gelirse ne zaman gelir bilen varmı? :)
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yekoma 5 yıl
Cihaz turkiyeye ne zaman gelir bilen ?
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kızılbıyık 5 yıl
Ram olmamış. Gerisi fiyatına ideal. Acaba ram çok mu pahalı her uretici kısıyor bunu?
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leaderbeach 5 yıl
fiyatı ne olur ve ne zaman gelir
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-BraveHeart- 5 yıl
ram en azindan 1.5 gb olabilirdi
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Ans Destroyer 5 yıl
olmamış , bir sonraki yenilemede görüşmek üzere
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Batuist 5 yıl
çözünürlük değişmedikten sonra ekran boyutunu değiştirmenin mantığı nedir?? pikselleri büyütmenin ne anlamı var?? körler için bir versiyon mu??? tribüne oynamışlar...
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Master_Evil 5 yıl
ismi değişmeliydi
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mamuku 5 yıl
cihaza sterio hopörlökoymuşsun 5 inc ekran koymuşsun lenovo kendi markasını hidro elektrik santrali gibi piller koyuyor motorolaya böyle küçük pil koyup moto g efsanesini moto g fiyaskosu yapmakmı istiyor anlamadim şu makinaya 3000 amh batarya koysa efsane kaldığı yerden devam ederdi ekim ayı gibi lenovo Türkiye pazarına girecek diyorlar gelsinde s860 5inc 4000 amh z vibe2 pro 6 inc 4000 amh bataryalarla geliyor sonun da makul fiyatlara dev bataryalı cihazlar kullanıcaz
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rtsbora 5 yıl
SD kart slotunun gelmesi çok iyi olmuş. Moto G'yi kullanırken en çok eksikliğini hissettiğim şeydi. Ekranın büyümesi de iyi olmuş. 4.5" günümüz şartlarında bitaz küçük kalıyordu. Belki 5" yerine 4.7" olabilirdi. Ben 5" tercih ederim.


Çoğu kişi bataryayı eleştirmiş ama mevcut Moto G, batarya performansı olarak gayet iyi bir seviyede. Yoğun kullanımda 1 gün, yoğun olmayan kullanımda 2-3 gün arası giden bir bataryası mevcut. Yeni Moto G'de, Android L ile beraber güç tasarrufu konusunda daha da ileri gidilecektir. Büyüyen ekranı da hesaba katarsak, yeni cihaz da eskisine benzer bir batarya performansı sunacaktır.

Yeni cihazda eleştireceğim tek nokta kalınlığı... Günümüz şartlarında 11 mm kalın kaçıyor. Yeni Moto G'de kalınlık 10 mm'in altına inmeliydi.

edit:imla
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