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Moto G2 Eylül ayında tanıtılabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G2 Eylül ayında tanıtılabilir

Motorola'nın Moto X gibi bir amiral gemi modeli olmasına rağmen en çok satan ve en çok ilgi gören akıllı telefonu olmayı başaran Moto G halen piyasada kalmayı sürdürüyor. Ancak devam modeli de çok uzakta değil.

Firmaya yakın kaynakların edindiği bilgilere göre Moto G2 adını alacak devam modeli 10 Eylül itibariyle satışa sunulmuş olacak. Hatta bazı operatörlerin Ağustos sonunda ilk parti cihazları elde edebileceği konuşuluyor. 

Moto G2 selefine göre daha büyük bir boyuta sahip olacak. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, arka kamera 8MP, ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde olacak. Model kutudan Android 4.4.4 işletim sistemi ile çıkacak. 

Motorola'nın IFA 2014 fuarında tanıtması beklenen Moto G2'nin çıkış fiyatı ise Avrupa'da 250 Avro seviyesinde olacak. İlk nesil Moto G ülkemizde 850TL fiyat etiketi ile giriş yapmıştı. Yeni modelin de benzer bir etikete sahip olması muhtemel.  

http://www.gsmarena.com/exclusive_5inch_moto_g_to_ship_on_sept_10_to_cost_above_250-news-9300.php Yorum Yaz
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StoryLine 5 yıl en beğenilen
Telefon güzel ama bundan sonra telefon alırken ileriye dönük olmasına dikkat etmek gerek. O yüzden RAM'in 1gb olması yetersiz bence.
3 Yanıt Yanıtla +16
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Grkwnxs 5 yıl
Snapdragon 410 kullanılsaydı moto G nin yerini alırdı şu anda moto g ile arasında pek fark yok
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kemalboran 5 yıl
Amerika fiyatı 180 Dolar olarak açıklanmış. Acaba bize ne zaman ve ne fiyattan gelecek.
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Elsa 5 yıl
Olmamış bu sefer + isim manidar
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gurcagy 5 yıl
Lenova saf Android arayüzüyle çıkarır umarım. Lenovo'nun çok garip bir şeyler yapabileceğinden korkuyorum.
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The-Engineer 5 yıl
Moto G'den çok da farklı olmamış .
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prof.exx 5 yıl
Poşet poşet bedava s400 dağıtıyorlar galiba.
Abi doldurayım mı bi kilo snapdragon 400. Evde çoluğunu çocuğunu sevindir
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uçan tekme 5 yıl
motorola nın yazılım tarafını satmadı sanırım google.öyle bir haber okumuştum.

telefon biraz şekil olursa yok satar.moto g nin tek eksiği şekilsiz bi telefondu.
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KonsolBüfesi 5 yıl prof.exx
prof.exx
Poşet poşet bedava s400 dağıtıyorlar galiba.
Abi doldurayım mı bi kilo snapdragon 400. Evde çoluğunu çocuğunu sevindir

Ahaha

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matmuhendisi 5 yıl
moto g ile aynı fiyattan çıkarsa moto g de 150 lira falan aşağı inerse efsane olur
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matmuhendisi 5 yıl
moto g ile aynı fiyattan çıkarsa moto g de 150 lira falan aşağı inerse efsane olur
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caneycaney 5 yıl matmuhendisi
yaz ayında da kırmızı kar yağsa süper olur
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spacesyng 5 yıl
Şu orta seviyedeki s400 çılgınlığını anlamıyorum 1. versiyondan s400 tamam anlarımda 2. versiyonu aynı işlemci aynı ram ile çıkartmak neyin kafası ?
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Part Of The Nature 5 yıl
g deki gibi kamerayla gelmez inş
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Gece772 5 yıl
Beklenti dışı kalmasında
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