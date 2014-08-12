Moto G2 Eylül ayında tanıtılabilir





Motorola'nın Moto X gibi bir amiral gemi modeli olmasına rağmen en çok satan ve en çok ilgi gören akıllı telefonu olmayı başaran Moto G halen piyasada kalmayı sürdürüyor. Ancak devam modeli de çok uzakta değil.





Firmaya yakın kaynakların edindiği bilgilere göre Moto G2 adını alacak devam modeli 10 Eylül itibariyle satışa sunulmuş olacak. Hatta bazı operatörlerin Ağustos sonunda ilk parti cihazları elde edebileceği konuşuluyor.





Moto G2 selefine göre daha büyük bir boyuta sahip olacak. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, arka kamera 8MP, ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde olacak. Model kutudan Android 4.4.4 işletim sistemi ile çıkacak.





Motorola'nın IFA 2014 fuarında tanıtması beklenen Moto G2'nin çıkış fiyatı ise Avrupa'da 250 Avro seviyesinde olacak. İlk nesil Moto G ülkemizde 850TL fiyat etiketi ile giriş yapmıştı. Yeni modelin de benzer bir etikete sahip olması muhtemel.

http://www.gsmarena.com/exclusive_5inch_moto_g_to_ship_on_sept_10_to_cost_above_250-news-9300.php