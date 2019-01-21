Moto G7 Power çalışır halde görüntülendi, özellikleri ortaya çıktı

Yüksek kapasiteli bataryasıyla kullanıcılara uzun süre kullanım vadeden Moto G7 Power çalışır halde görüntülendi. Ayrıca daha önceden ortaya çıkan 5000 mAh bataryaya ek olarak diğer teknik özellikler de öğrenilmiş oldu.

Moto G7 Power özellikleri

Moto G7 Power, 6.2 inç boyutunda ekrana sahip. Bu ekran 1520 x 720 çözünürlüğünde (HD+) ve çentikli bir tasarım ile geliyor. Full HD ekran kullanılması daha iyi olabilirdi ama firma, HD+ ekranın az enerji harcayarak daha uzun süre pil ömrü sunacağını düşünmüş olabilir. Cihaz gücünü 1.8 GHz hızında, 8 çekirdekli Snapdragon 632 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Farklı RAM ve depolama kapasitesine sahip modellerin bulunma ihtimali de var.

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Kamera kısmı 12 MP tek sensöre emanet. Bu sensörün altında LED flaş ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Motorola logosu parmak izi tarayıcısının üstüne yerleştirilmiş. Tüm bu özellikler arasında tabii ki en önemlisi 5000 mAh boyutundaki devasa batarya oluyor.

Moto G7 Power modeli diğer G7 serisi cihazlarla birlikte Şubat ayı içerisinde tanıtılacak. Sızdırılan Avrupa fiyatı 209 Euro (238 dolar) olarak öğrenilmişti. Ancak fotoğrafların kaynağı Brezilya’da ise cihazın fiyat etiketi 370 dolar olarak gözüküyor. Daha net bilgileri 7 Şubat tarihinde gerçekleşmesi beklenen lansmanda öğreneceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/01/19/live-photos-of-the-moto-g7-power-confirm-specs-and-reveal-brazilian-price/