Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir

Uzun süre çentikli ekran tasarımına uzak kalmayı tercih eden Samsung geçen yıl Galaxy A8s modeli ile ilk adımı atmıştı. Bu yıl yeni Galaxy M serisinin çentikli tasarım barındıracağı bilinirken büyük bir geçiş görebiliriz.

Daha çok model

Sektör kaynakları yeni Galaxy Axx serisinin de çentikli ekran tasarımı barındıracağını ifade ediyor. Normalde bu seri Galaxy A50 ile başlayacak, Galaxy A40, Galaxy A70 ve Galaxy A90 ile devam edecek. Serinin büyük bataryası öne plana çıkıyordu.

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Galaxy A50 modelinde Infinity-V ekran tasarımı yer alacağı belirtiliyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 9610 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM, 24MP çözünürlüğünde arka kamera iddialar arasında.

Galaxy A40 modelinde Exynos 7885 yonga seti yer alıyor. AMOLED ekran yine Infinity-V ekran tasarımına sahip. Telefonda 4GB RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, 24MP çözünürlüğünde arka kamera yer alacak.

Bunun haricinde Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde de çentikli ekran söz konusu. Ayrıca optik tabanlı ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve çoklu arka kamera kombinasyonları da dile getiriliyor.

Galaxy S10 amiral gemi serisini de hesaba katarsak Samsung’un yıl ortalarına kadar piyasaya süreceği hemen tüm akıllı telefonlarda çentik tasarımı göreceğiz. Firmanın bir anda tamamen çentik tasarıma geçiş yapması dikkat çekici gelişmelerden birisi olacaktır.