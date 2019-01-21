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Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir

Çentikli ekran tasarımını iyiden iyiye benimseyen Samsung bu yıl çok fazla sayıda telefon piyasaya sürecek. Yılın ortalarına kadar hemen tüm Samsung telefonlarda çentik tasarımı olacak.
3 ay
3,8b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süre çentikli ekran tasarımına uzak kalmayı tercih eden Samsung geçen yıl Galaxy A8s modeli ile ilk adımı atmıştı. Bu yıl yeni Galaxy M serisinin çentikli tasarım barındıracağı bilinirken büyük bir geçiş görebiliriz.

Daha çok model

Sektör kaynakları yeni Galaxy Axx serisinin de çentikli ekran tasarımı barındıracağını ifade ediyor. Normalde bu seri Galaxy A50 ile başlayacak, Galaxy A40, Galaxy A70 ve Galaxy A90 ile devam edecek. Serinin büyük bataryası öne plana çıkıyordu.

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Galaxy A50 modelinde Infinity-V ekran tasarımı yer alacağı belirtiliyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 9610 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM, 24MP çözünürlüğünde arka kamera iddialar arasında.

Galaxy A40 modelinde Exynos 7885 yonga seti yer alıyor. AMOLED ekran yine Infinity-V ekran tasarımına sahip. Telefonda 4GB RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, 24MP çözünürlüğünde arka kamera yer alacak.

Bunun haricinde Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde de çentikli ekran söz konusu. Ayrıca optik tabanlı ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve çoklu arka kamera kombinasyonları da dile getiriliyor.

Galaxy S10 amiral gemi serisini de hesaba katarsak Samsung’un yıl ortalarına kadar piyasaya süreceği hemen tüm akıllı telefonlarda çentik tasarımı göreceğiz. Firmanın bir anda tamamen çentik tasarıma geçiş yapması dikkat çekici gelişmelerden birisi olacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A50-notched-display-triple-camera_id112941 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Crashlone 3 ay en beğenilen
o çentik ve 3.5 giriş yokluğu ile hem apple hemde kullanıcıları ile alay eden reklamları neden yaptı o zaman bu şirket... yer yüzündeki en iki yüzlü şirket.
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Galatas4ray 3 ay
Samsung galaxy ve note serisi çıkarsa ve bide bunların ekonomik versiyonlarını çıkarsa yeter piyasada bir dünya samsung telefon dolu farklı farklı modellerde gerek yok bence bunlara.
Samsung galaxy ve note serisi çıkarsa ve bide bunların ekonomik versiyonlarını çıkarsa yeter piyasada bir dünya samsung telefon dolu farklı farklı modellerde ge...
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aycibin 3 ay
simetrik olmayan tasarımlar gözüme batıyor.s9 hala güzel.kulaklık girişi var çentik delik yok.kulaklık girişi zevk meselesi değil,ihtiyaçtır bu arada.
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Crashlone 3 ay en beğenilen
o çentik ve 3.5 giriş yokluğu ile hem apple hemde kullanıcıları ile alay eden reklamları neden yaptı o zaman bu şirket... yer yüzündeki en iki yüzlü şirket.
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CWaRRioR 3 ay Crashlone
Aynı mantıkla 3.5" ten büyük telefonlarla dalga geçip şimdi büyük ekranlı telefon kullanan kullanıcılar da en iki yüzlü kullanıcılar öyleyse.
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adroid 3 ay
Adamlar 2014 2015'e geri dönüş yapıyorlar A50 A90 falan jiroskop bildirim ışığı gibi özellikleri kısıp üstüne utanmadan 4.000 tl istiyorlar adamların tek yaptığı yenilik kar oranını arttırıp tüketiciyi yeni telefona zorlamak.
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1cskndlgr 3 ay
geçmeeez... boş haber 😅 marka algılaması için Sony alt ve üst boşlukları nasıl hala koruyorsa Samsung da yaptığı her makarna gibi tutarlı olmalı 👍
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Emin KOÇ 3 ay
Geçmez bu yıl gözle görülebilir bir yenilik yapması lazım. Algılar Samsung için olum yönde artmıyor ve bunun farkındalar.
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Emin KOÇ 3 ay
Delikli ve tek kameranın olduğu ekranlar çok güzel gözüküyor. Amiral gemilerinde delikli tasarımı kullanıp kendisine göre orta sınıf olanlarda çentik kullanır diye düşünüyorum.
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kakarikikiri 3 ay Emin KOÇ
bende senin gibi düşünüyorum, çok kafa karıştırıyor ama vardır adamların bir bildiği bizim bilmediğimiz.
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Galatas4ray 3 ay
Samsung galaxy ve note serisi çıkarsa ve bide bunların ekonomik versiyonlarını çıkarsa yeter piyasada bir dünya samsung telefon dolu farklı farklı modellerde gerek yok bence bunlara.
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