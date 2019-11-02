Moto Razr 2019 canlı olarak görüntülendi

ABD'li akıllı telefon üreticisi Motorola, tuşlu telefonların devrinde piyasayı kasıp kavurmuş olan RAZR efsanesini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki hafta Moto RAZR 2019 isimli yepyeni akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. Üstelik bahsi geçen model Motorola'nın ilk katlanabilir ekrana sahip akıllı telefon modeli.

Cihazın varlığı aylar öncesinde ortaya çıkmıştı ve bu zamana kadar hakkında pek çok detayı öğrenme şansı yakaladık. Örneğin dün cihazın tasarımını detaylıca ortaya koyan basın görselleri ortaya çıktı ve onlardan biraz daha öncesinde de cihazın teknik özelliklerinden büyük bir kısmı sızdırılmıştı. Bugün de yepyeni bir sızıntı ile cihazın canlı görüntüsü ortaya çıktı.

Bir kullanıcı Moto Razr 2019 olduğundan çok da şüphe duymamıza gerek olmayan bir cihazın sokakta çekilmiş bir fotoğrafını kişisel Weibo hesabı üzerinden paylaştı. Fotoğrafta ekranının büyük bir kısmı görülebilen cihaz, Moto Razr 2019'a dair bugüne kadar ortaya çıkmış tüm görsellerle uyuşuyor.

Motorola'nın RAZR Serisinin modelleri dönemlerindeki cihazlarla kıyaslandığında çok daha ince, zarif olmaları ve karakteristik görünümlü açılır-kapanır bir mekanizmaya sahip olmaları ile şüphesiz bundan yaklaşık 10 sene öncesinin en büyük trendlerinden biriydi. Yeni nesil Moto Razr da eski neslin tasarım dilini koruyor.

Dikey ve uzun bir ekranın yer aldığı cihazın tam orta kısmında menteşeler yer alıyor ve cihaz ortadan katlanarak eski nesil Moto Razr'ların aldığı gibi bir görünüm alıyor.

6.2 inçlik esnek OLED ekran kapandığı zaman dış kısımdaki 2.7 inçlik ikinci ekran çeşitli bilgiler gösterme ve vizör olarak kullanılma görevini görüyor.

Moto Razr 2019 Teknik Özellikleri

Cihazın ortaya çıkan teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; diğer akıllı telefon üreticileri katlanabilir telefonlarında emekten ve masraftan asla kaçınmamak adına amiral gemisi yonga setlerine yer veriyorlar fakat Moto Razr 2019'da orta seviye bir performans vaat eden Snapdragon 710 yonga seti yer alıyor. İşlemciye 4 GB ve 6 GB RAM'lık iki adet RAM seçeneği ile 64 GB ve 128 GB'lık iki adet dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Cihazda bulunan 48 MP çözünürlüğündeki kamera sensörü hem arka kamera olarak hem de özçekim sensörü olarak kullanılacak.

Cihazın 13 Kasım'da tanıtılması ve 1500 dolarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_razr_2019_spotted_in_the_wild-news-39932.php

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Cihazda'lik bir batarya yer alıyor. Bu düzeyde bir batarya kapasitesi günümüzde giriş-orta seviye cihazlarda bile pek kabul edilebilir değilken bir tanesi küçük, diğeri oldukça büyük olmak olmak üzere iki adet ekrana sahip olan bir cihaz için çok büyük bir hayal kırıklığı diyebiliriz.