Moto X basın görselleri ortaya çıktı

Motorola'nın 1 Ağustos tarihinde resmi lansmanını yapmaya hazırlandığı Moto X akıllı telefonu ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor. Daha önce Eric Schmidt'in elinde bir nevi dolaylı olarak teyit edilen Moto X modelinin basın görselleri de ortaya çıktı.





Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip olacak modelde 4.5 inçlik HD ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlükte HDR destekli Clear Pixel kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.





Modelin en önemli özelliği ise kasa materyali, desen tasarımları, batarya, arka metin işlemesi gibi farklı seçeneklerin sunulacak olması. Modelin satış politikası ise 1 Ağustos tarihinde netleşecek.



