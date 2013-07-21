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Moto X basın görselleri ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
99
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X basın görselleri ortaya çıktı
Motorola'nın 1 Ağustos tarihinde resmi lansmanını yapmaya hazırlandığı Moto X akıllı telefonu ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor. Daha önce Eric Schmidt'in elinde bir nevi dolaylı olarak teyit edilen Moto X modelinin basın görselleri de ortaya çıktı.

Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip olacak modelde 4.5 inçlik HD ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlükte HDR destekli Clear Pixel kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.

Modelin en önemli özelliği ise kasa materyali, desen tasarımları, batarya, arka metin işlemesi gibi farklı seçeneklerin sunulacak olması. Modelin satış politikası ise 1 Ağustos tarihinde netleşecek.
Moto X basın görselleri ortaya çıktı


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carter 6 yıl en beğenilen
Arka kapağın deseni hoşuma gitti. Artık yeni Nexus'u bir zahmet Moto yapsın.
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junkiekral 6 yıl
hello moto bunun fiyatını abartırsa by by moto olur
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__Nikolaus__ 6 yıl Guest-334F3CF19
A.S.İ
Niye Snapdragon S4 Pro ?


Hayirdir crysis 3 mu oynayacaksin ? 720p ekranda bu özellikler neyine yetmiyor?
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 6 yıl
Şu sanal tuşlar varya ana ekran geri vs. İste onlarin saydam olmasi android 4.3 için çok iyi olur daha güzel bir görüntü oluşturuyor.
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WB 6 yıl
Bu android telefonlarin hic biri beni heyecanlandiramiyor, kasa titanyum olsa bile sisteme isinamadim gitti.
Bu cihaz win mobile ile gelse biraz daha alinabilir olurdu tabi onunda daha cook gelismesi lazim, ne kadar elestirsekte malzeme kalitesi, isletim sistemi stabilitesi ve herseyden ziyade bir sekilde daha cool olmasi sebebiyle iphone a rakip bir telin halen cikmadigini dusunuyorum.
Not: Ucuz iphone midemi bulandiriyor..
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ATOM ANT 6 yıl
atrix bile cıktıktan 2 sene sonra gelmiş uzay gemisi cıkarsa ne olur
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Balawitz 6 yıl
Simdi bu telefon saf androide mi sahip motorolayi google aldigina gore?
Guncellemeleri google mi verecek?
Gelis fiyati ne kadar olur. İyi fiyattan gelirse nexus 4 yerine alabilirim cok kaliteli bir seye benziyor.
Tasarima onem veren birisi degilm fakat tasarim cidden harika. Beyazi ilk defa siyahtan daha iyi duran bir telefon gordum

Sorularimin cevabi evet ise nexus 4 yerine alicam muhtemelen.
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tembelherif 6 yıl
hb fiyatı 1399 TL . 3 ay sonra 1149 olur
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
Hello Moto, Bye Bye Moto!
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TheDifferance 6 yıl
Bu tür modeller her yıl duyuruluyor genellikle motorola olsun o olsun şu olsun sadece haberden ibaret kalıyor türkiyede ilgi hep aynı samsung apple ...
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Gavuzla 6 yıl
PlayMakers
A.S.İ Niye Snapdragon S4 Pro ?
Hayirdir crysis 3 mu oynayacaksin ? 720p ekranda bu özellikler neyine yetmiyor?

Konuştu bal kabağı sanane ne yapacaksa yapacak s4 de crysis mi oynuyor millet 3 senedir moto x moto x projesi bu özellikleriyle tam bi apple vari telefon olmuş alıcısının ıqsuda paralel olur muhtemelen...
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yagami201 6 yıl Gavuzla
Gavuzla

PlayMakers

A.S.İ Niye Snapdragon S4 Pro ?
Hayirdir crysis 3 mu oynayacaksin ? 720p ekranda bu özellikler neyine yetmiyor?


Konuştu bal kabağı sanane ne yapacaksa yapacak s4 de crysis mi oynuyor millet 3 senedir moto x moto x projesi bu özellikleriyle tam bi apple vari telefon olmuş alıcısının ıqsuda paralel olur muhtemelen...

İnsan kırmak istemiyorum ; ama doğru dürüst söylesen olmaz mı , ille de saldırı moduna geçmek zorunda mısın ?

Ayrıca ''Apple vari'' ne alaka yahu ?
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DaLGacI 6 yıl
Fiyatı nolcak bakalım
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alpi35 6 yıl
çokhoş olmuş çok da güzel olmuş ama elimdeki note2 'yi sattırtacak kadar değil
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Faux Carnival 6 yıl
Kamera arayüzü:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


androidpolice.com/...
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