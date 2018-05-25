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Moto Z3 Play'in lansmanı 6 Haziran'da

Geçtiğimiz günlerde basın görseli sızan Moto Z3 Play'in tanıtılacağı tarih belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon 6 Haziran tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte lanse edilecek.
12 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo, merakla beklenen Moto Z3 Play'in tanıtılacağı 6 Haziran tarihli lansman etkinliği için basın davetiyelerini gönderdi. Telefonla ilgili bir süredir gündemi meşgul eden sızıntılar yaklaşan cihazın Moto Z serisi telefonlar ile uyumlu bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koymuş durumda.
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Motorola, 6 Haziran'da Brezilya'da bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Basın davetiyesinde, elinde akıllı telefon tutan bir bayan olduğunu görüyoruz. Bu da lansman etkinliğinde yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağına işaret ediyor.

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Söylentilere bakılırsa Moto Z3 Play, 18:9 görüntü oranı sunan 6.01 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Şirket, yeni ekran tasarımını MaxVision olarak adlandırdı. Snapdragon 636 yonga seti ve 4 GB RAM'le güçlendirilmesi beklenen telefon 32 GB ve 64 GB dahili depolama seçenekleriyle gelecek. Ayrıca 3.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyacağını belirtelim.
Z3 Play'de 12 MP + 8 MP sensörlü çift arka kamera ve 5 MP'lik bir ön kamera göreceğiz. Parmak izi tarayıcısı ise söylentilere göre telefonun sağ tarafınaki ses açma - kapama tuşlarının altında yer alacak. Bununla birlikte telefon Moto Mod desteği ile gelecek.

https://www.gizmochina.com/2018/05/24/lenovo-announces-moto-z3-play-will-launch-june-6/ Yorum Yaz
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KalemKolik 12 ay en beğenilen intel7mix
intel7mix
3000 mah, güçlü bir işlemci ve bir günü çıkartmak kafada soru işareti bırakıyor

Hangi güçlü işlemci ?
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esmerbuyucu 12 ay
Mod kullanımı küçük bir kesime hitap etse de kendi çapında rakipsiz.
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lefransuva 12 ay
telefonun arka tasarımı ilginç olmuş. bi uzaylı gözünü dikmiş bakıyo gibi. ayrıca reklamdaki çikolata kız da çok tatlıymış :
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intel7mix 12 ay
3000 mah, güçlü bir işlemci ve bir günü çıkartmak kafada soru işareti bırakıyor
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KalemKolik 12 ay intel7mix
intel7mix
3000 mah, güçlü bir işlemci ve bir günü çıkartmak kafada soru işareti bırakıyor

Hangi güçlü işlemci ?
1 Yanıt Yanıtla +6
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__Nikolaus__ 12 ay
Merakla beklenen?
Z2 playı satıp mi note 3 aldım, kötü bir cihaz değil ama donanım özelliklerine göre gereksiz pahalı ve saf arayüz fazla sıkıcı.
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