Motorlu taşıtlar için ÖTV tasarısı TBMM’de kabul edildi

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Günlerdir konuşulan motorlu taşıtlardaki vergi oranlarının yeniden düzenlenmesine dair çalışmalar yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başladı. İlgili bakanlar tarafından çeşitli bilgiler ile detayları yavaş yavaş şekillenen tasarı için artık yetki, Bakanlar Kurulu’nda. Bu aşamadan sonra kurulacak komisyon ile aracın değerine göre vergilendirmede yeni uygulamalara gidilecek.

Motor hacmine göre vergilemeden, aracın değeri de esas alınarak yeni bir değerleme şekli sunacak olan yeni kanunda küresel ölçekteki uygulamalar da baz alınarak Türkiye özelinde bir çalışma yürütülecek.

Meclisten geçen bu yetki 87.03 G.T.İ.P. numarası kapsamında yer alan binek otomobiller, arazi taşıtları, azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan yük ve yolcu taşıma amaçlı araçlar, sadece elektrik motorlu taşıtlar gibi birçok araç üzerinde vergi düzenlemesini esas alıyor.

Meclisten geçerek yasalaşan yetki detaylarına göre şu ifadeler yeni vergilendirmeye dair ipuçları veriyor:

Özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmak,

Taşıtların sınıfına, yapısına, türüne göre farklı oranlar belirleyebilmek,

EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda uygulanmakta olan vergi oranlarını yarısına kadar indirmek veya kanuni oranda yükseltmek.