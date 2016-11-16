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Motorlu taşıtlar için ÖTV tasarısı TBMM’de kabul edildi

Motorlu taşıtlarda ÖTV oranının yeniden düzenlenmesine ilişkin yetkiyi Bakanlar Kurulu’na veren kanun tasarısı mecliste kabul edildi. İşte konuya ilişkin detaylar:
2 yıl
19,3b
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183
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Motorlu taşıtlar için ÖTV tasarısı TBMM’de kabul edildi
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Günlerdir konuşulan motorlu taşıtlardaki vergi oranlarının yeniden düzenlenmesine dair çalışmalar yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başladı. İlgili bakanlar tarafından çeşitli bilgiler ile detayları yavaş yavaş şekillenen tasarı için artık yetki, Bakanlar Kurulu’nda. Bu aşamadan sonra kurulacak komisyon ile aracın değerine göre vergilendirmede yeni uygulamalara gidilecek.

Motor hacmine göre vergilemeden, aracın değeri de esas alınarak yeni bir değerleme şekli sunacak olan yeni kanunda küresel ölçekteki uygulamalar da baz alınarak Türkiye özelinde bir çalışma yürütülecek.

Meclisten geçen bu yetki 87.03 G.T.İ.P. numarası kapsamında yer alan binek otomobiller, arazi taşıtları, azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan yük ve yolcu taşıma amaçlı araçlar, sadece elektrik motorlu taşıtlar gibi birçok araç üzerinde vergi düzenlemesini esas alıyor.

Meclisten geçerek yasalaşan yetki detaylarına göre şu ifadeler yeni vergilendirmeye dair ipuçları veriyor:

  • Özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmak,
  • Taşıtların sınıfına, yapısına, türüne göre farklı oranlar belirleyebilmek,
  • EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda uygulanmakta olan vergi oranlarını yarısına kadar indirmek veya kanuni oranda yükseltmek.

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Drak44 2 yıl en beğenilen NeroWin
NeroWin
Drak44


NeroWin

Umarım halkımızın yararına olur. Ben yorum yapan pesimistlere karşı olarak bu kanunun daha adil vergilendirme ile cebinde parası olandan daha fazla, parası olmayandan daha az vergi alan bir sistem olacağına inanıyorum..

Cebimde para olsada araç alamıyorum artık. Senin araba fiyatlarından, dolardan, eurodan haberin yok
Asıl zengin yani partinin ihale verdikleri lüks araç almaya devam edecek biz de döküntü 20 senelik araç anca alabileceğiz.

Kardeşim emin ol biz de 50-60 bin liralık arabalara binmiyoruz ancak. Bu düzenlemenin detayları daha belli değil. Avantajları ve dezavantajları hakkında bir şey söyleyebilecek bilgiye de sahip değiliz.

Hemen yelen gideni aratır havasına girmeyin. Ben de isterdim TL'nin dolar karşısında daha değerli olmasını, ülkemizde çok daha fazla benzin çıkartılıp işlenmesini ancak gerçekçi olarak ki meyve ve sebzeden başka adam akıllı ihracat yaptığımız hiç bir şey yok. Hal böyle olunca ben olmayacak bir şeyi (ÖTV kaldırılsın gibi) niye isteyeyim. Ne yapalım yani sen söyle...

Hükümet istifa etsin. Güçler ayrılığı sağlansın. Hukuk görevini yapacak hale getirilsin. Cebimizden çalan cezalandırılsın.
Hukuk olan ülkeye yatırımcı daha çok gelir. Dolar düşer.
Benden aldığı vergiyi mezhepçilik için Suriye ye gömmesin.
Yandaşa ihale verecem diye her sene aynı yere asfalt dökmesin. Her yıl aynı yere eski asfaltı söküp yeni asfalt döküyor.
Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği açıklansın para nereye gitmiş görelim.

Polis devleti değil hukuk devleti olalım.
Say say bitmez.

Ötv zaten Marmara depremi oldu diye getirilen bir geçici vergi idi. AKP ile kalıcı oldu.

Ayrıca lüks araç alan adam şirket adına alıp vergiden düşüyor.

Valla senle biz aynı kefedeyiz ama sen bizi değil zenginleri tutuyorsun.
NeroWinDrak44NeroWinUmarım halkımızın yararına olur. Ben yorum yapan pesimist...
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6 Yanıt Yanıtla +237
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aviregal 2 yıl
artık çıtır hasarlı araclara bakacagız...
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4 Yanıt Yanıtla +116
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Kerim5100 2 yıl
Geçen yalanladıkları hani :D
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DH Misafiri 6 ay
Az bile 3 kuruşunu düşündüğünden bu hükümete o veren düşünsün sonra neden koyun beyinli diyolar diyolar yarın unuturlar yine 3 kuruşa
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nazım55 2 yıl
Kazanırken gelir vergisi, kurumlar vergisi ödüyoruz. Bu olağan bir durum. Ama ya harcarken; KDV, ÖTV, MTV.vb. vergiler ödüyoruz. Bu nedir, neden kimse itiraz etmiyor, hangi gelişmiş ülkelerde bu oranda vergi var. Biraz da zenginden alın, biz karnımızı zor doyuruyoruz. Bizi koyun olarak görüp sağıyorlar.
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elcas 2 yıl
iktidar sahipleri gaflet ve dalalet içinde olabilir...
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taşkafa 2 yıl

BİR KONU DAHA......zaten büyük motorlu araçlar daha çok yakıt harcadıkları için her litrede devlete daha çok vergi ödemiş oluyorlar....Bunu hiç diyen yok...Düşünen yok...100 Km yolda 6 lt benzin yakan otomobil var....11 Lt benzin yakan var...Aynı cümle mazot içinde geçerli...Özetle şunu diyorum...BÜYÜK MOTORLU ARAÇLARDAN DEVLET DAHA ÇOK VERGİ GELİRİ SAĞLIYOR.....YAKITIN ÜÇTE İKİSİ VERGİ.....Ayrıca MTV yine farklı.......Şimdi üzerine birde KOLLAMA ÖTV BİNDİRİYORLAR....Devletin sırtında yaşayıp Anasının babasının rüyasında bile göremediği lüks otomobilleri vatandaşın vergileriyle Beleş makam arabası olarak kullanan bazı adamlar vatandaşa gelince kazları soymaya devam diyorlar.....O adamlara ve partiye .OY VERİRSEM ELİM KIRILSIN.....VERMİYECEĞİM.. VEREN VERSİN... BENDEN 0 KOCAMAN BİR 0 Hepsi bu..
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Experimentation 2 yıl
320i yerine 320d almak daha mantıklı oldu gibi görünüyor
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taşkafa 2 yıl

Bir devlet düşünün para kazanandan vergi almaktan aciz....Zenginden vergi toplayamıyor.....Bütçe harcamalarını DOLAYLI VERGİLER İLE BÜTÜN TOPLUMUN SIRTINA SARIYOR......ÖTV, KDV, Bilmem neee...Bilmem ne.....Oda kesmedi...ARABASI OLAN KAZLARI NASIL DAHA DAHA DAHAAA ÇOK SOYARIM HESABI YAPIYORLAR...BÜTÜN TÜRKİYE DE .TRAFİKTEKİ MİLYONLARCA MOTORLU VASITA DEVLETE ÇALIŞIYOR...Benzinin üçte ikisi vergi...üçte biri benzinin fiyatı....KÖPRÜ, YOL, SİGORTA, SERVİS.....Her yerde vergi kesiyorlar....DOLAYLI VERGİ EN HAKSIZ VERGİDİR...ADALET OLMAYAN VERGİDİR.....6 binlik arabasına 20 Lt benzin alan ile 600 Binlik arabasına 20 Lt benzin alan aynı vergiyi öder...Bin liralık iki tekerli motoru olanda 20 Lt benzin alırken aynı vergiyi öder...Bu adalet değil....Haksızlık....VERGİ KAZANCA GÖRE ALINIR.....Dolaylı vergide böyle bir şey yok... Daha çok yazmıyorum...Asabım bozuk....İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ARASINDA PARALI YOLA 16 KM İÇİN 2500 SABAH 2500 KURUŞ AKŞAM ÖDÜYORUZ...ADI PARALI YOL...LAKİN ..16 KM yol 45 DAKİKA DA GEÇİLİYOR....Daha ne yazayım ??? ALLAH BÜYÜK.....BU SOYGUN BİR GÜN BİTER İNŞ.....Saygılarımla...
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DH Misafiri 2 yıl
Madem bu kadar hükümetten nefret ediyosunuz, bu oyları kim veriyor o zaman
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sangokudbgt 2 yıl
Devlet her türlü ulaşım hizmeti veririken hala daha araba alıcam diyen admaın bütün mal varlığına büyük şehirlerde el konulsa gıkım çıkmaz.
Vergiyi veriyoruz, yolda gidemiyoruz arabacı millet yüzünden ..
sonuna kadar hükümeti bu konuda desteklerim, isterse değil %90 %900 alsın vergi helali hoş olsun.
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Guest-BBC1E4D76 2 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Devlet her türlü ulaşım hizmeti veririken hala daha araba alıcam diyen admaın bütün mal varlığına büyük şehirlerde el konulsa gıkım çıkmaz.

Vergiyi veriyoruz, yolda gidemiyoruz arabacı millet yüzünden ..

sonuna kadar hükümeti bu konuda desteklerim, isterse değil %90 %900 alsın vergi helali hoş olsun.


o adam senden daha çok vergi veriyor yalnız
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bloodletting. 2 yıl
Arkadaş bu meclisten vatandaşın hayrına hiç karar çıkmayacak mı ?
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Bluflame 2 yıl bloodletting.
bloodletting.
Arkadaş bu meclisten vatandaşın hayrına hiç karar çıkmayacak mı ?

onu, milletvekiline oy verirken düşünmen lazım.
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Lınc 2 yıl
Gecmis olsun.
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