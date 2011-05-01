Motorola 1.Çeyrek sonuçlarını açıkladı; 9.1 milyon adet mobil cihaz satışı

Haber Editörü
Android platformunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli oyuncusu konumundaki Motorola Mobility, Mart ayıyla birlikte sona eren 2011 mali yılının birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, Motorola'nın eski günlerine hızla dönmeye devam ettiğini gösteriyor.
Motorola'nın Android 3.0'lı tableti Xoom'u da piyasaya sürdüğü 1.çeyreğin sonuçları şu şekilde;
- Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %22 artış ile 3 milyar dolar net gelir
- Hisse başına GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) net kayıp %0.27 (2010'un aynı döneminde bu oran %0.27 idi)
- Mobil cihazlarda elde edilen gelir 2.1 milyar dolar. (Bu gelir, 2010 yılının aynı çeyreğine göre %30'luk artış anlamına geliyor.)
- 4.1 milyonu akıllı telefon ve 250,000'den fazlası Xoom olmak üzere 9.3 milyon adet mobil cihaz satışı (2010 yılının aynı döneminde 2.3 milyonu akıllı telefon olmak üzere 8.5 milyon adet mobil cihaz satışı gerçekleşmişti.)
- 107 milyon dolar nakit girişi
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satmış ama kar payı az galiba.apple mesela programdan komisyon kılıfı 29dolara satma falan baya kar ediyor.Ki bu bizi ilgilendirmez hisse senedimiz yok telefon firmalarında.
Elde ettiği kar ne kadar 103 m dolar mı yani