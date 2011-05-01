Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola 1.Çeyrek sonuçlarını açıkladı; 9.1 milyon adet mobil cihaz satışı

8 yıl
5,8b
1
7
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android platformunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli oyuncusu konumundaki Motorola Mobility, Mart ayıyla birlikte sona eren 2011 mali yılının birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, Motorola'nın eski günlerine hızla dönmeye devam ettiğini gösteriyor.

Motorola'nın Android 3.0'lı tableti Xoom'u da piyasaya sürdüğü 1.çeyreğin sonuçları şu şekilde;

  • Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %22 artış ile 3 milyar dolar net gelir
  • Hisse başına GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) net kayıp %0.27 (2010'un aynı döneminde bu oran %0.27 idi)
  • Mobil cihazlarda elde edilen gelir 2.1 milyar dolar. (Bu gelir, 2010 yılının aynı çeyreğine göre %30'luk artış anlamına geliyor.)
  • 4.1 milyonu akıllı telefon ve 250,000'den fazlası Xoom olmak üzere 9.3 milyon adet mobil cihaz satışı (2010 yılının aynı döneminde 2.3 milyonu akıllı telefon olmak üzere 8.5 milyon adet mobil cihaz satışı gerçekleşmişti.)
  • 107 milyon dolar nakit girişi

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tanarri 8 yıl
geleydi şu motorola atrix 4g türkiye o kar payına bende dağil olurdum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
yunuss.10
Motorola da çok fazla cihaz çıkartmaya başladı ama aynı şekilde satamıyor
Elde ettiği kar ne kadar 103 m dolar mı yani

satmış ama kar payı az galiba.apple mesela programdan komisyon kılıfı 29dolara satma falan baya kar ediyor.Ki bu bizi ilgilendirmez hisse senedimiz yok telefon firmalarında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hrnayn 8 yıl
daha TÜRKİYEde yeni çıkan modelleri göremiyoruz ki motorolanın çok güzel telefonları var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 8 yıl
Motorola'nin sadik bir kitlesi var. Bu durumdan kullanicisi da, Motorola'da memnun:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musculation 8 yıl
motorola cikardigi androidli telefonlara dua etsin yoksa bu kadar satis yapmasi imkansiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Motorola da çok fazla cihaz çıkartmaya başladı ama aynı şekilde satamıyor


Elde ettiği kar ne kadar 103 m dolar mı yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Desire S "Yeni Desire daha ince daha yetenekli" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim