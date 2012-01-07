Motorola 2011 4. çeyrekte 10 milyon mobil telefon satışı bekliyor

Mobil cihaz üretim bölümünü 12.5 milyar dolar karşılığında Google'a satmasıyla gündeme gelen Motorola Mobility firması, 2011 4. çeyreğe ait tahmini bazı rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.





2011 yılı 4. çeyrek için firmanın karlılık seviyesi beklentisi 3.4 milyar dolara yükseldi. Bu beklentide şüphesiz 5.3 milyon akıllı cihaz ve 5.2 milyon mobil cihaz satışının etkisi büyük. Toplamda 10.5 milyon mobil telefon satılmış oluyor. Bu çeyrekte Samsung'un 30 milyon mobil cihaz sattığı düşünüldüğünde Motorola firmasının da büyük bir başarı yakaladığı görülüyor.





Geçen çeyrekte ise 4.8 milyon akıllı telefon satan Motorola Mobility bu açıdan satışları artırdı. Ancak 11.6 milyon olan mobil telefon satışı bu çeyrekte biraz düşüş gösterdi. Ev ürünlerine yönelik yapılan satışlarda ise 900 milyon dolarlık gelir bekleniyor.

Google'a satışı ile bundan sonra çıkaracağı ürünleri merakla beklenen Motorola Mobility'nin satış süreci 2012 ilk yarısında tamamlanmış olacak. İç yönetimden alınan onay sonrası devlet kurumları seviyesinde de gerekli onayların alınması bekleniyor.