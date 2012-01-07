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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola 2011 4. çeyrekte 10 milyon mobil telefon satışı bekliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz üretim bölümünü 12.5 milyar dolar karşılığında Google'a satmasıyla gündeme gelen Motorola Mobility firması, 2011 4. çeyreğe ait tahmini bazı rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

2011 yılı 4. çeyrek için firmanın karlılık seviyesi beklentisi 3.4 milyar dolara yükseldi. Bu beklentide şüphesiz 5.3 milyon akıllı cihaz ve 5.2 milyon mobil cihaz satışının etkisi büyük. Toplamda 10.5 milyon mobil telefon satılmış oluyor. Bu çeyrekte Samsung'un 30 milyon mobil cihaz sattığı düşünüldüğünde Motorola firmasının da büyük bir başarı yakaladığı görülüyor.

Geçen çeyrekte ise 4.8 milyon akıllı telefon satan Motorola Mobility bu açıdan satışları artırdı. Ancak 11.6 milyon olan mobil telefon satışı bu çeyrekte biraz düşüş gösterdi. Ev ürünlerine yönelik yapılan satışlarda ise 900 milyon dolarlık gelir bekleniyor. 
Google'a satışı ile bundan sonra çıkaracağı ürünleri merakla beklenen Motorola Mobility'nin satış süreci 2012 ilk yarısında tamamlanmış olacak. İç yönetimden alınan onay sonrası devlet kurumları seviyesinde de gerekli onayların alınması bekleniyor.

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E_Aydin35 7 yıl
İnşallah bunu yapabilir de bizde görürüz verdikleri rakam az buçuk bişey değil yani :)
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Technotronic 7 yıl
sony ericssondan sonra en sevdiğim markalardan biride motoroladır.Umarım eski günlerine geri dönerler ve Türkiye de modellerini görebiliriz
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Miyamoto Musashi 7 yıl
lol
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halitozbasli 7 yıl
Şun Nokia nerde ise Motorola da orada bence...
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
rezalet cihazlar ile hele o berbat ekran kalitesi ile çok zor
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K_Spartakus 7 yıl
motorola küllerinden yeniden doğan büyük bir marka ve 2 sene içinde yaptığı çıkıila yükselişini sürdürsede samsung gibi büyüyemez , ama kendi ülkesi ve bölgesi içinde tahminlerin üzerine çıkma şansı var .
benim htc den sonraki ikinci favorimdir motorola .
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veleciraptor 7 yıl
Bakalım arkasına Google'ı alınca neler değişecek
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haymatloshan 7 yıl
Google desteğiyle bunu başaracaktır,hatta beklentiden fazlada satacaktır.Sürpriz bekliyorum motoroladan.
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jibe 7 yıl
Samsung varken çok zor.
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