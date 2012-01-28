Motorola 2011 4. çeyrekte 80 milyon dolar net zarar açıkladı

Yazılım devi Google'a mobil cihaz bölümünün satılması büyük yankı uyandıran Motorola, 2011 yılı son çeyrek mali raporlarını paylaştı. Daha önce tahmini olarak 10 milyonluk mobil telefon satışı yaptığını açıklayan Motorola düşük seyreden satışları net kayıp olarak hanesinde gördü.





2011 4. çeyrekte 3.4 milyar dolar net gelir açıklayan Motorola, hisse başına 0.27$ veya toplamda 80 milyon dolar net zarar yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde hisse başı 0.27$ veya toplamda 80 milyon dolar net kazanç elde etmişti.





Yıl genelinde ise 13.1 milyar dolar net gelir, hisse başına 0.84$ veya toplamda 250 milyon dolar net kayıp açıklandı. Son çeyrekte 225 milyon dolar, yıl genelinde 357 milyon dolar nakit elde eden Motorola toplam nakit birikimini ise 3.6 milyar dolara çıkardı.





Mobil cihaz bölümü 2.5 milyar dolar net gelir elde etti. İşletim karı ise 70 milyon dolar zarar olarak açıklandı. 2011 yılı genelinde net gelir 9.5 milyar dolar olarak elde edilirke, işletim karı ise 285 milyon dolar kayıp yaşadı.





Motorola 4. çeyrekte 10.5 milyon adet mobil telefon sattı. Bunun 5.3 milyonunu akıllı telefon modelleri oluşturdu. 2011 yılı genelinde satılan 42.4 milyon mobil telefonun ise 18.7 milyonu akıllı telefon olarak gerçekleşti.





Son çeyrekte satılan tablet sayısı 200 bin, yıl genelinde satılan tablet sayısı 1 milyon oldu. Tablet satışlarında Motorola'nın beklentinin çok altında kaldığı görülüyor. Çünkü son çeyrekte satılan 10 milyon tabletten sadece 200 bini Motorola'ya ait.





Ev cihazları bölümünün net geliri ise 897 milyon dolar oldu ve geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 düşüş yaşadı. İşletim gelirleri de 57 milyon dolar olarak kaydedildi.