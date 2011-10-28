Motorola, 2011 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Sony Ericsson, Apple, Nokia ve LG Mobile firmalarının ardından Motorola da 2011 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını bizlerle paylaştı.
Motorola'nın resmi internet sitesinde yayınlanan güncel rapora göre, üçüncü çeyrekte dünya çapında 11.6 milyon mobil cihazın dağıtımı gerçekleştirildi. Bunların 4.8 milyonunu Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı telefonlar oluşturuyor. Kıyaslamak gerekirse 2010 yılının aynı döneminde 3.8 milyonu akıllı telefon olmak üzere 9.1 milyon mobil cihazın dağıtımı yapılmıştı.
Motorola'nın ülkemizde de satışa sunduğu Android Honeycomb desteğini arkasına alan tableti Xoom'un satışlarının ise 100.000'e kadar gerilediğinin altı çiziliyor. 2011 yılının ikinci çeyreğinde firma satışları 440.000 olarak açıklamıştı. Özetle tablet satışlarında kritik bir düşüş söz konusu.
Üçüncü çeyrekte yapılan mobil cihaz dağıtımlarından elde edilen ciro 2.4 milyar dolar seviyesinde. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre (GAAP) faaliyet zararı ise 41 milyon Euro.
http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Announces-Third-Quarter-Financial-Results-38a1.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekrem...motomodtr
sence de apple gibi sükse yapmış bir markanın ürünü olan ipad ile rekabet için üretilmiş bir tablet olan xoom un ,aynı zamanda malzeme kalitesi olarak ipadden çok geride,ekran kalitesi olarak geride,işletim sistemi olarak geride olmasına rağmen aynı paraya satılmaları mantıksız değil mi ? Kim alır açıkçası merak ediyorum 64 gb ipad 2 ile aynı paraya xoom u ? Yani apple ı anlarım işte zengin firması artık moda falan diye bu paraya satıyor ama motorola açıkçası neyine güvenerek böyle bir mevla talep ediyor insanlardan ? ayrıca ipadi geçtim o paraya çok daha iyi ekranlı,daha kaliteli malzemeli, daha ince samsung un tabletleri var yani bu durumda açıkçası kimse xoom neden satmıyor demesin motorolaya bu düşüş bir mesaj vermiştir bu kadar burnu büyük olmaması gerektiğine dair...Daha 2 yıl öncesine kadar iflasın eşiğindeki firma şimdi çıkmış rakiplerinin tabletlerinden daha kötü tableti daha pahalı satıyor...
APPLE ekran konusunda her zaman bir numaradır, IPS panel kullanan IPAD 2 de goruntu kalitesi cok yuksek, materyal kalitesine, aliminyum tek blok govdenin tokluk hissine ulasabilen bir başka cihaz yok.XOOM IPAd 2 nin karsısına rekabetci bir fiyatla cıkmalı, ipad 2200 ise xoom en fazla 1400 olmalı hatta 1200. gidin bimekste inceleyin tum tabletleri koymuslar, ipad in kalitesine yaklaşabilen yok.
bence o düşüşte xoom un ne kadar kalitesiz olduğu ve ipad ile aynı fiyata satılmasının da payı var aynı paraya ipad 2 dururken herhalde siz de gidip ekranı bile iyi olmayan bir xoom almazsınız , yanılıyor muyum ?
Ne kadar kalitesiz olduğu derken neden bahsettin mesela ? Xoom 32 Gb dahili hafıza + 32 Gb sd kart ile arttırılabilir olarak geliyor.İstersen 64 gb ipad2 modeli ile fiyatı karşılaştır ondan sonra cevap yaz !
Ipad2 64 Gb wifi + 3g = 2.200 TL
Xoom 32 Gb + Sd kart + wifi + 3g = 2.000 TL
Sd kartıda alırsan aynı fiyat
Xoom 1280*800 ekran 150 ppi
Ipad 2 1024*768 ekran 132 ppi