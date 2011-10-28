Motorola, 2011 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Sony Ericsson, Apple, Nokia ve LG Mobile firmalarının ardından Motorola da 2011 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını bizlerle paylaştı.

Motorola'nın resmi internet sitesinde yayınlanan güncel rapora göre, üçüncü çeyrekte dünya çapında 11.6 milyon mobil cihazın dağıtımı gerçekleştirildi. Bunların 4.8 milyonunu Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı telefonlar oluşturuyor. Kıyaslamak gerekirse 2010 yılının aynı döneminde 3.8 milyonu akıllı telefon olmak üzere 9.1 milyon mobil cihazın dağıtımı yapılmıştı.



Motorola'nın ülkemizde de satışa sunduğu Android Honeycomb desteğini arkasına alan tableti Xoom'un satışlarının ise 100.000'e kadar gerilediğinin altı çiziliyor. 2011 yılının ikinci çeyreğinde firma satışları 440.000 olarak açıklamıştı. Özetle tablet satışlarında kritik bir düşüş söz konusu.



Üçüncü çeyrekte yapılan mobil cihaz dağıtımlarından elde edilen ciro 2.4 milyar dolar seviyesinde. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre (GAAP) faaliyet zararı ise 41 milyon Euro.



http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Announces-Third-Quarter-Financial-Results-38a1.aspx