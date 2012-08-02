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Motorola, 4.3-inç qHD ekranlı ve Android 4.0 işletim sistemli Electrify 2'yi tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,8b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, U.S Cellular işbirliğiyle yeni akıllı telefonu XT881 Electrify 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. 8.4 mm kalınlığında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında tasarıma sahip Electrify 2'nin arka yüzünde DuPont tarafından hazırlanan Kevlar kaplama kullanılmış.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin (TI OMAP 4430 olduğu tahmin ediliyor) ve 1 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle geliyor.
4.3-inç boyutunda, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ''ColorBoost'' ekrana ve 8 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. ColorBoost teknolojisinin canlı renkler ve keskin bir görüntü vaat ettiğini ekleyelim.
Ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılan akıllı telefona, Full HD video kaydı, LED flaş ve otomatik odaklama özelliklerinin eşlik ettiğini belirtelim.yapabiliyor. Son olarak 1780 mAh bataryaya ev sahipliği yapan Electrify 2'nin, sözleşme karşılığında 199.99$'dan (100$ mail-in-rebate indirimiyle) satılması planlanıyor.
 

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baris5834 7 yıl en beğenilen
Adamlar sözleşme karşılığı 200$(360tl) satıolar bizim operatörlerde 1360 dan aşağı satmaz :D
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Lepanto 7 yıl
Tasarımı çok güzel, son dönemde Motorola bu tasarım işini gerçekten iyi yapar oldu. Yazılım yönünde de başarılılar bana kalırsa. Razr Maxx gibi yüksek bataryalı sağlam modellere devam edip küresel pazara açılırsa başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Uzanları unutup ülkemiz pazarına da tekrardan agresif bir giriş yapsalar keşke.
Tasarımı çok güzel, son dönemde Motorola bu tasarım işini gerçekten iyi yapar oldu. Yazılım yönünde de başarılılar bana kalırsa. Razr Maxx gibi yüksek bataryal...
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kımyasal 7 yıl
Bir sey merak ettim motorola urunleri dunya capinda garantilimi oluyor ? Moforola uzanlar tarafindan dolandirildiktan sonra turkiye yi satis ve garanti listesinden cikardimi ? bilen birisi cevaplarsa sevinirim.
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kımyasal 7 yıl
Telefon ozellikleri ile iyi.sahsen google motorolaya yazilim konusunda arka cikacagini sanmiyorum.belki ilerleyen donemlerde motorolanin telefon uretim kismini devrederler.hepinizin bildigi gibi google motorolayi elindeki yuzlerce patent icin satin aldi.googlenin telefon satrancindaki en onemli taşi NEXUS serisi olucaktir.
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DH Misafiri 7 yıl
iphone bundan daha güzel
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DH Misafiri 7 yıl
Tasarım yönü Nokia N8'i andırmadı değil
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JoeyBane 7 yıl
Bu tasarım olmamış. Moto xt615 gibi güzel bir cihaz olabilirdi.
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Onurhan61 7 yıl
540-960qHD Nin Ne Zaman q Su Gidecek Merak Ediyorum :)
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nurettinaz 7 yıl
Ben motorolanin tasarimlarini hep begenmisimdir. Bu urunde oldukca guzel gorunuyor, ozellikleri de fena degil. Gelsin inceleyelim bakalim. Motorola candir.
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Lepanto 7 yıl
Tasarımı çok güzel, son dönemde Motorola bu tasarım işini gerçekten iyi yapar oldu. Yazılım yönünde de başarılılar bana kalırsa. Razr Maxx gibi yüksek bataryalı sağlam modellere devam edip küresel pazara açılırsa başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Uzanları unutup ülkemiz pazarına da tekrardan agresif bir giriş yapsalar keşke.
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quar7 7 yıl
Samsung Galaxy S2...
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efe7182 7 yıl
Kimse arayuze dikkat etmemiş.fiyata takılmış
Baksanıza Motorola galiba artık Android in direk arayuzunu kullanıyor...l
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Pulstar 7 yıl efe7182
efe7182

Kimse arayuze dikkat etmemiş.fiyata takılmış

Baksanıza Motorola galiba artık Android in direk arayuzunu kullanıyor...l

Eee normal.

Motorola Google'ın.

Yeni Nexus'u da büyük ihtimalle Motorola üretecek.

Tasarımını da bu kadar şahane yaparlarsa yeni Nexus akar gider.
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lapya 7 yıl efe7182
efe7182
Kimse arayuze dikkat etmemiş.fiyata takılmış
Baksanıza Motorola galiba artık Android in direk arayuzunu kullanıyor...l

motoblur ics ile uygun bir arayuz kazandi, fark yok gibi, ama ek ozellikleri oluyor haliyle...
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inexo 7 yıl
tipi en iyi motorola telefon olmuş
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