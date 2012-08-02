Motorola, 4.3-inç qHD ekranlı ve Android 4.0 işletim sistemli Electrify 2'yi tanıttı

Motorola, U.S Cellular işbirliğiyle yeni akıllı telefonu XT881 Electrify 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. 8.4 mm kalınlığında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında tasarıma sahip Electrify 2'nin arka yüzünde DuPont tarafından hazırlanan Kevlar kaplama kullanılmış.



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin (TI OMAP 4430 olduğu tahmin ediliyor) ve 1 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle geliyor.

4.3-inç boyutunda, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ''ColorBoost'' ekrana ve 8 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. ColorBoost teknolojisinin canlı renkler ve keskin bir görüntü vaat ettiğini ekleyelim.



Ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılan akıllı telefona, Full HD video kaydı, LED flaş ve otomatik odaklama özelliklerinin eşlik ettiğini belirtelim.yapabiliyor. Son olarak 1780 mAh bataryaya ev sahipliği yapan Electrify 2'nin, sözleşme karşılığında 199.99$'dan (100$ mail-in-rebate indirimiyle) satılması planlanıyor.

