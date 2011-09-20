Motorola ATRIX 2'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı

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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Motorola, görünüşe göre sunduğu başarılı teknik özellikleriyle ön plana çıkan modeli ATRIX'i bir adım öteye taşımayı planlıyor. BGR, ATRIX 2'ye ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafları internette paylaştı.
Yayınlanan fotoğraflarda dikkat ettiğimiz kadarıyla yeni akıllı telefonun Android işletim sistemi sürümü 2.2 Froyo'dan 2.3.5'e yükseltilmiş. LED flaşlı kameranın çözünürlüğü ise 5 megapikselden 8 megapiksele çıkarılmış. Yeni modelin diğer teknik özellikleri henüz aydınlatılmadı. Ancak akıllı telefonun 1.2 GHz veya 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alacağı ve 1080p video kaydedebileceği öne sürülüyor.
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Çok kaliteli gözüküyor Atrixi almak nasip olmadı çok istedim belki bunu alırım :) Atrixde canavar cihaz...
Motorola çok güzel telefonlar yapıyor.Türkiye'de yok.
Bu modelin gerçek olma ihtimali var bence ama farketmez Türkiye'ye gelmeyecek zaten ve pahalı bir model olacaktır malum..
4 çekirdek istemez zaten, 1-2 çekirdek, 768-1 gb ram ve iyi bir Gpu olsun, 28 nm olsun, az güç harcasın, uygun fiyatlı olsun yeter.. Bu da 2012'den önce olmayacak zaten..
4 çekirdek de 8 çekirdek de gereksiz yere de olsa bazı modeller çıksın da 1-2 çekirdekliler çıksın fakir fukara da android alsın az çekirdekle de çok iş çitleyebilsin yeter ki.
Not:Sadece oparatör için çıkacaksa kötü olur.
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