Motorola ATRIX 2'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Motorola, görünüşe göre sunduğu başarılı teknik özellikleriyle ön plana çıkan modeli ATRIX'i bir adım öteye taşımayı planlıyor. BGR, ATRIX 2'ye ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafları internette paylaştı.

Yayınlanan fotoğraflarda dikkat ettiğimiz kadarıyla yeni akıllı telefonun Android işletim sistemi sürümü 2.2 Froyo'dan 2.3.5'e yükseltilmiş. LED flaşlı kameranın çözünürlüğü ise 5 megapikselden 8 megapiksele çıkarılmış. Yeni modelin diğer teknik özellikleri henüz aydınlatılmadı. Ancak akıllı telefonun 1.2 GHz veya 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alacağı ve 1080p video kaydedebileceği öne sürülüyor.

