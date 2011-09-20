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Motorola ATRIX 2'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
1
20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola ATRIX 2'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı
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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Motorola, görünüşe göre sunduğu başarılı teknik özellikleriyle ön plana çıkan modeli ATRIX'i bir adım öteye taşımayı planlıyor. BGR, ATRIX 2'ye ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafları internette paylaştı.
Yayınlanan fotoğraflarda dikkat ettiğimiz kadarıyla yeni akıllı telefonun Android işletim sistemi sürümü 2.2 Froyo'dan 2.3.5'e yükseltilmiş. LED flaşlı kameranın çözünürlüğü ise 5 megapikselden 8 megapiksele çıkarılmış. Yeni modelin diğer teknik özellikleri henüz aydınlatılmadı. Ancak akıllı telefonun 1.2 GHz veya 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alacağı ve 1080p video kaydedebileceği öne sürülüyor.
Motorola ATRIX 2'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı
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Motorola ATRIX 2'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı
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Motorola ATRIX 2'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı
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50.cal 8 yıl en beğenilen
atrix 1 i kullandık 2 si kaldı
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Mr. Jingles 8 yıl
GSMArena'da OMAP4 platformu işlemci kullanacağı yazıyordu.
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MirlivaVII 8 yıl
Defy için temmuz ilk haftası çıkacak dendi ağustos ortası-sonlarına doğru çıktı piyasaya yanılmıyorsam. Şimdi Atrix için Eylül dendi ama herzaman 1-2 ay eklemek daha mantıklı. Ayrıca Atrix'e 2.3 revize edilmiş şekilde avrupaya dağıtılacakmış. 2.3 sürümlü Atrix ülkemize de gelecek. Acaba kaçtan gelir. Bekledik o kadar biraz daha bekleyelim Atrix gelecek mi Ekim içinde.
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Kobrakai 8 yıl
ülkemize ne zaman gelecek acaba ?
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Mobile Prof. 8 yıl
Atrix 2 degil o dagilin beyler.
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Ho0k 8 yıl
robinhoof yazılacak tum seyleri yazmış +
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SystemApps 8 yıl
sanırım pek bir fark olmaaycak.1.sinde pil baya göz dolduruyordu.Bunda inşallah düşürmezler pili..
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TheMidnight 8 yıl

Çok kaliteli gözüküyor Atrixi almak nasip olmadı çok istedim belki bunu alırım :) Atrixde canavar cihaz...
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DH Misafiri 8 yıl
hep yeni modeller çıkıyorda telefon almaya gittimde bu modelleri göremiyoru raflarda her seferinde yeni model çıkyor bu gidişle telefon alamıyacağım galiba.
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adnan18 8 yıl
Şu anda piyasadaki Atrix bile çok iyi Karşılaştırma Videosu'nu izlerseniz göreceksiniz ki Froyo varken bile SGS2'yle kafa kafaya mücadele veriyor ve şarjı çok daha fazla gidiyor. Merakla bekliyorum nasıl olacak diye gerçi bu telefonu bile yeni aldım satıp ona geçme durumum da olmaz. Umarım Türkiye'ye gelmeye başlar Motorola
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Stanislas Xavier 8 yıl
Tasarım bu sefer güzel olmuş ve malzeme de kaliteli duruyor
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Mr.Kertenkele 8 yıl
Keşke Türkiye'ye gelsede alsak.

Motorola çok güzel telefonlar yapıyor.Türkiye'de yok.
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gunman233 8 yıl
Robinhoof, çok güldüm, bir + verdim:) Yazılan&yazılacak saçma mesajların çoğunu özetleyip sunmuşsun:)
Bu modelin gerçek olma ihtimali var bence ama farketmez Türkiye'ye gelmeyecek zaten ve pahalı bir model olacaktır malum..
4 çekirdek istemez zaten, 1-2 çekirdek, 768-1 gb ram ve iyi bir Gpu olsun, 28 nm olsun, az güç harcasın, uygun fiyatlı olsun yeter.. Bu da 2012'den önce olmayacak zaten..
4 çekirdek de 8 çekirdek de gereksiz yere de olsa bazı modeller çıksın da 1-2 çekirdekliler çıksın fakir fukara da android alsın az çekirdekle de çok iş çitleyebilsin yeter ki.
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Deníz 8 yıl
4.3 '' ekranlı çift çekirdekli telefonu var zaten.motorola photon yakın zamanda çıkarmaz bence, inşallah google şu telefonları trye getirir
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Oxeman 8 yıl
yakın zamanda çıkacak bir telefonsa fiyatıda uygun olursa piyasadaki alınacak en iyi telefon olur.Şuan sII ve sensation en iyi iki telefon.Fakat SII gerek tasarımı gerek çözünürlük ve plastik kasa yapısı ile eksiklikleri bulunuyor.Sensation ise 1.2 çiftçekirdek olmasına rağmen işlemci hızı mono hoparlör gibi özelliklerle yetersiz kalıyor.Motorola nın arayüzünü hiç kullanmadığım için bir yorum yapamam.Fakat benim için arayüz çok önemli.Arayüzüde iyi olursa Motorola iyi bir çıkış yakalayabilir.
Not:Sadece oparatör için çıkacaksa kötü olur.
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furkant1 8 yıl
1.2 veya 1.5 ghz işlemci ile çıkartmayı düşündüklerine göre ya erken çıkartırlar yada haberde tam doğruluk yok. Çünkü birçok telefon üreticisi 2012de 4çekirdeğe geçecek. Atrix, Motorola'nın Amiral Gemisi olduğu için böyle bir işlemci ile çıkartcaklarını sanmam.
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