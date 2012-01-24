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Motorola Atrix, Turkcell tarafından satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
217,3b
1
1264
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola tarafından geçtiğimiz Nisan ayında kullanıma sunulan Nvidia Tegra 2 işlemcili Motorola Atrix, Türkiye'de kullanıma sunuluyor. Turkcell tarafından sözleşmeli olarak sunulacak olan telefon, içerisinde 250MB internet kullanımı da olan 24 aylık sözleşme karşılığı aylık 56 TL'ye alınabilecek.  Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini kullanan ilk telefonlardan birisi olarak lanse edilen Atrix, güçlü donanımı ile çıktığı dönemde büyük yankı uyandırmış ayrıca webtop uygulaması da dikkat çekmişti.
Android 2.3 işletim sistemi üzerinde Motorola'nın kendi arayüzü olan MotoBlur'un yer aldığı telefonda 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile Full HD video kaydı gerçekleştirebilen telefon, 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip.

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inexo 7 yıl en beğenilen
razr maxx gelse
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face1tr 7 yıl
*inç başına düşen piksel oranı iyi, ve üstelik corning gorilla display!
*parmak izi okuyucu, hdmi çıkışı
*30 fps de 720p video kaydı
*16gb dahili hazıza
*1930 mAh bayarya
ve daha fazlası...
alınmamamsı için bir sebep yok.
*inç başına düşen piksel oranı iyi, ve üstelik corning gorilla display!*parmak izi okuyucu, hdmi çıkışı*30 fps de 720p video kaydı*16gb dahili ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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french press 7 yıl
ATrix 2 çıktı, üzerine Razr çıktı
Atrix ülkeye daha yeni geliyor
peh
2 Yanıt Yanıtla +7
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5 Avatar Avatar Avatar
kurtar72 7 yıl
Arkadaşlar merhaba. Ílk kez MB860'ımdan size yazıyorum. Birkaç sorum olacak:
1. Parmak izi özelliğini nasıl etkinleştiriyoruz?
2. SE Neo'da birinci anasayfada WiFi-Bulutut-Veri alışverişi okları yani interneti açıp, kapama simgeleri vardı. Aynı simgeler Atrix'de de var ancak, veri alışverişi yani yuvarlak oklara tıklasam da tıklamasamda internet hep açık bu da pili çabucak bitiriyor sizce ayarlardan bir şeyler mi yapmam gerekiyor?
3. Ïnternet simgesi Edge olarak görünüyor bu Vodafon'dan mı, yoksa ayarlardan mı kaynaklanıyor 3G yapsam bağlantım kopar mı?
4. Son olarak tıpalı saydam silikon kılıf ve ekran filmi satan yer biliyorsanız yada forumdan satan biri varsa acil gereksinimim var şimdilik bu kadar . İlk izlenimlerim olumlu en hoşuma giden yanı ise internet hızı ve klavyesi çok rahat ama internete girebilmek için yeni gmail adresi almak zorunda kaldım yoksa size bu iletiyi yazamayacaktım.
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hitmachine16 7 yıl
O oklar mobil interneti kapatinca cikiyor.
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Helcaraxe 7 yıl
Arkadaslar merhaba,
HTC Desire HD kullaniyorum telefonumun ozellikle tasarimindan ve kullanisliligindan cok memnunum ama sarji cok cabuk bittigi icin bazen fenalik getiriyor. Atrix'in yuksek kapasiteli pili dikkatimi cekti.
Oyun falan oynamiyorum muzik dinlerim ve yogun sekilde nette dolasirim. Pil konusunda iyi diyen olmus, kotu diyen olmus. Su anki cihazimla veya Samsung Galaxy S2 ile karsilastirip pil konusunda yorum yapabilecek arkadaslarin cevaplari cok makbule gececek.
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deadric 7 yıl
Cevap için teşekkürler.

Hepsiburada gözlerimi yaşarttı, siparişten 1 saat sonra kargoya vermişler telefonu, bir aksilik olmazsa yarın elime geçer.
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ersinfb 7 yıl
atrix, video izlerken veya oyun oynarken ilk 10 dakika da çok fazla ısınıyor bu kadar kısa zamanda ısınması normalmidir? şu ana kadar onlarca yüksek mb oyun yükledim banamısın demedi takılma veya yüklememe problemi olmadı gerçekten çok çabuk ısınması dışında şimdilik bir sorunla karşılaşmadım
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deadric 7 yıl
Yeri midir bilmiyorum ama ufak birşey sormak istiyorum.

Evde uydunet kullanıyorum, modemim kablolu modem. Buna sadece en ucuzundan bir wireless router alıp bağlayarak hem bilgisayarıma hem de telefona internet verebilir miyim?
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kozmak 7 yıl deadric
deadric

Yeri midir bilmiyorum ama ufak birşey sormak istiyorum.

Evde uydunet kullanıyorum, modemim kablolu modem. Buna sadece en ucuzundan bir wireless router alıp bağlayarak hem bilgisayarıma hem de telefona internet verebilir miyim?

ben de evimde uydunet kullanıyorum. Alırken piyasada doğru düzgün modem bulamadım ve kit halinde motorola modem + linksys router aldım. Sorunsuz bir şekilde kullanıyorum, yani sorunuzun cevabı evet kullanabilirsiniz
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deadric 7 yıl
Neredeyse bütün yazılanları okudum, nokia 1110 dan artık kurtulmak istiyorum. Hepsiburada dan 870 liraya almayı düşünüyorum. Çok gaza geldim yav :D
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ahmet__01 7 yıl deadric
deadric

Neredeyse bütün yazılanları okudum, nokia 1110 dan artık kurtulmak istiyorum. Hepsiburada dan 870 liraya almayı düşünüyorum. Çok gaza geldim yav :D

imzandaki cihazlara bakıyorum sonra telefonuna bakıyorum owww yooowww demek istiyorum
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aziz77 7 yıl
alan varsa biligi verse iyi olur.
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gokhanbilgin 7 yıl
tegra 2 kac fekrdekli ve lac ghz ?
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oricalcus 7 yıl gokhanbilgin
gokhanbilgin

tegra 2 kac fekrdekli ve lac ghz ?

Tegra 2 çift çekirdekli ve 1 GHz hızında.

OC ile 1.5 GHz'e çıkabiliyor.
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Rust in Peace 7 yıl
Yaklasik 1 saat ince Saskinbakkal Senguler'den Bonus karta 10 taksitle 899TL'ye aldim.
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Rust in Peace 7 yıl
Turkcell'de kontratsiz fiyati ne kadar acaba bilen var mi?
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