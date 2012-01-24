Motorola Atrix, Turkcell tarafından satışa sunuluyor

Motorola tarafından geçtiğimiz Nisan ayında kullanıma sunulan Nvidia Tegra 2 işlemcili Motorola Atrix, Türkiye'de kullanıma sunuluyor. Turkcell tarafından sözleşmeli olarak sunulacak olan telefon, içerisinde 250MB internet kullanımı da olan 24 aylık sözleşme karşılığı aylık 56 TL'ye alınabilecek. Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini kullanan ilk telefonlardan birisi olarak lanse edilen Atrix, güçlü donanımı ile çıktığı dönemde büyük yankı uyandırmış ayrıca webtop uygulaması da dikkat çekmişti.

Android 2.3 işletim sistemi üzerinde Motorola'nın kendi arayüzü olan MotoBlur'un yer aldığı telefonda 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile Full HD video kaydı gerçekleştirebilen telefon, 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip.