Motorola Moto E'nin resmi basın görselleri ve teknik detayları netleşti

Motorola'nın 13 Mayıs'ta Londra'daki etkinliğinde tanıtması beklenen uygun fiyatlı modeli Moto E'ye ait resmi görseller ve teknik detayları internette yer aldı.

Brezilya'da bir online alışveriş sitesinin sayfasında listelenen modelin resmi detayları ise şu şekilde; 4.3" boyutta ekrana, 1.2GHz hızda çalışan çift çekirdekli Snapdragon yongatesine sahip telefonda 1GB belleğe yer verilmiş. Micro SD kart slotuyla depolama kapasitesi arttırılabilen modelin dahili hafızası ise 4GB olarak belirlenmiş. Arka tarafında 5MP kameranın yer aldığı modelde fiyatı düşürmek amacıyla flaş ve ön kamera bulunmuyor. Android'in 4.4.2 KitKat versiyonuyla piyasaya sürülen ve diğer Motorola modelleri gibi en son güncellemeleri hızlı bir şekilde alacak Moto E'nin bataryası ise 1980mAh kapasiteye sahip. Boyutları 124.8 x 64.8 x 12.3mm olan telefon 140g ağırlığıyla aynı boyuttaki diğer modellere oranla daha ağır bir yapıya sahip.

Siyah, turkuaz ve limon sarısı renk seçeneklerine sahip telefonun hangi pazarlarda ve ne fiyattan satışa sunulacağı ise 13 Mayıs'daki resmi lansmanda netlik kazanacak.

http://www.gsmarena.com/full_motorola_moto_e_specs_and_images_leak-news-8490.php