Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Moto E'nin resmi basın görselleri ve teknik detayları netleşti

Motorola'nın 13 Mayıs'ta Londra'daki etkinliğinde tanıtması beklenen uygun fiyatlı modeli Moto E'ye ait resmi görseller ve teknik detayları internette yer aldı.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
307
1
35
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola Moto E'nin resmi basın görselleri ve teknik detayları netleşti
Motorola'nın 13 Mayıs'ta Londra'daki etkinliğinde tanıtması beklenen uygun fiyatlı modeli Moto E'ye ait resmi görseller ve teknik detayları internette yer aldı.
Brezilya'da bir online alışveriş sitesinin sayfasında listelenen modelin resmi detayları ise şu şekilde; 4.3" boyutta ekrana, 1.2GHz hızda çalışan çift çekirdekli Snapdragon yongatesine sahip telefonda 1GB belleğe yer verilmiş. Micro SD kart slotuyla depolama kapasitesi arttırılabilen modelin dahili hafızası ise 4GB olarak belirlenmiş. Arka tarafında 5MP kameranın yer aldığı modelde fiyatı düşürmek amacıyla flaş ve ön kamera bulunmuyor. Android'in 4.4.2 KitKat versiyonuyla piyasaya sürülen ve diğer Motorola modelleri gibi en son güncellemeleri hızlı bir şekilde alacak Moto E'nin bataryası ise 1980mAh kapasiteye sahip. Boyutları 124.8 x 64.8 x 12.3mm olan telefon 140g ağırlığıyla aynı boyuttaki diğer modellere oranla daha ağır bir yapıya sahip. 
Siyah, turkuaz ve limon sarısı renk seçeneklerine sahip telefonun hangi pazarlarda ve ne fiyattan satışa sunulacağı ise 13 Mayıs'daki resmi lansmanda netlik kazanacak. 

http://www.gsmarena.com/full_motorola_moto_e_specs_and_images_leak-news-8490.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALTINBAŞAK 5 yıl en beğenilen
Anlaşılan F/P olabilmesi için Fiyati gayet uygun tutmalari lazim.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl __Nikolaus__
o bırkere zamzung taaammı

zamzung yaptıysa kalıte kokar ask kokar b*k kokar cok koktu der 6 ayda satarsın



350 400 TL ye gayette ıyı bır telefon. her telefona amıral muamelesı yapmayın artık...

fıyatına gore ne sunduguna bakın
o bırkere zamzung taaammızamzung yaptıysa kalıte kokar ask kokar b*k kokar cok koktu der 6 ayda satarsın350 400 TL ye ga...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Technotronic 5 yıl
Maksimum 500 lira verilir bu telefona
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 5 yıl
Ekran 720p ise 350-450 tl bandında abuk sabuk samsung modellerine yeğ tutulur bence , o değilde flaşı niye çaldınız arkadaş, en ucuz telefonların vazgeçilmezi el feneri ve fm radyodur.Her türlü nokia x ve zte open c gibi cihazları gömerdi halbuki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Flaş olunca telefon 2000 tl oluyormuş o yüzden koymamışlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hitmachine16 5 yıl
Hani 6 mm olacaktı?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalemberbat44 5 yıl hitmachine16
hitmachine16

Hani 6 mm olacaktı?

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 5 yıl
Bir zamanlar kullandığım Motorola Atrix'i tekrar piyasaya sürmelerine sevindim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 5 yıl
Bir zamanlar kullandığım Motorola Atrix'i tekrar piyasaya sürmelerine sevindim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Motorola amiral gemi neden çıkarmıyor ? Bir tane daha maxx modeli cikarsa iyi olur Sarji az giden telefonlardan bıktık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kobraamca3883 5 yıl
Yapacağınız telefonu...
ben gidiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_devil33 5 yıl
Aşırı kalın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 5 yıl
Yurdum da 650 tl ye 4.1.2 ile satışa cikan ve hala 4.1.2 de olan s3 mini satılırken saf android ve Son güncellemeleri anında sunan cihaza 400 tl fazla geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl __Nikolaus__
o bırkere zamzung taaammı

zamzung yaptıysa kalıte kokar ask kokar b*k kokar cok koktu der 6 ayda satarsın



350 400 TL ye gayette ıyı bır telefon. her telefona amıral muamelesı yapmayın artık...

fıyatına gore ne sunduguna bakın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
307 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim