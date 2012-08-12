Motorola RAZR HD ve RAZR Maxx HD Ekim'de piyasaya sürülebilir

Motorola, yeni üst düzey akıllı telefonlarını yakında satışa sunabilir. Hot Hardware sitesinin güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre; RAZR HD ve RAZR Maxx HD modelleri Ekim'de piyasaya sürülecek.

Google tarafından resmen satın alınan Motorola Mobility, şirket içerisinde yaşanan strateji değişikliklerinden ötürü yılın ilk yarısında uluslararası RAZR Maxx dışında üst düzey bir mobil cihaz duyurmamıştı. Intel ile çok yıllı ortaklığa giden sektörün en tecrübeli ismi, aylardır söylentilere konu olan RAZR HD telefonunu önümüzdeki haftalarda Maxx versiyonuyla birlikte tanıtacak.

Çıkış tarihinin mevcut RAZR ve RAZR Maxx satışlarına göre değişkenlik gösterebileceğini aktaran Hot Hardware'in kaynakları, cihazların teknik detayları hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Sadece her iki modelin de aynı donanıma sahip olacağı ve Maxx sürümünün daha büyük bir pilden gücünü alacağı dile getirildi. FCC dökümanları, RAZR HD'nin 2530mAh'lik gayet yeterli büyüklükte bir pille donatıldığını onaylamıştı. İki cihaz arasında bariz bir fark oluşturmak adına önceki nesil Maxx'ta 3300mAh olan pil miktarı Maxx HD ile arttırılabilir.

10-13MP kamera, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipset gibi özelliklere sahip prototipleri internette yayınlanan RAZR HD'nin Apple iPhone 5'in çıkışının ardından boy gösterecek olması, donanımda yaşanan değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Google alımının ardından yazılım yerine donanımda özelleştirmeler yapacaklarının sinyalini veren Illinois merkezli üreticinin, dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 veyahut Intel'in yeni Atom işlemcilerine yönelmiş olması mümkün.

LG ve HTC, Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon çipsetiyle güçlendirdikleri yeni akıllı telefonlarını 2012 sonuna kadar tüketiciyle buluşturacak. Apple, altıncı nesil iPhone'u yaklaşık bir ay sonra tanıtıp takip eden haftalarda satmaya başlayacak. Samsung Galaxy Note II ve hatta Nokia'nın büyük beklentiler içerisinde olduğu Windows Phone 8'li cihazları da yine yılın son çeyreğinde çıkacak. Rekabetin tavan yapacağı böylesine önemli bir dönemde Motorola'nın çift çekirdekli bir çipsete sahip amiral gemileriyle farkını ortaya koyması mümkün görünmüyor.

Geçen yıl resmiyet kazanan RAZR'larda yine eski donanım parçaları kullanılmıştı. HD takısını alan ürünlerin de yenilikçilikten yoksun olacağı düşünülüyor. İlk etapta Verizon Wireless ile piyasaya sürülecek telefonlardan RAZR Maxx HD'nin en büyük avantajı, iki güne ulaşan kullanım süresi olacaktır. Motorola DROID RAZR MAXX'ın iPhone 4S'i geride bırakarak Verizon operatörüyle en çok satan akıllı telefon ünvanını ele geçirdiğini hatırlatalım.

http://hothardware.com/News/Motorola-Aiming-to-Launch-Razer-HD-and-Razr-Maxx-HD-in-October/