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Motorola RAZR HD ve RAZR Maxx HD Ekim'de piyasaya sürülebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola, yeni üst düzey akıllı telefonlarını yakında satışa sunabilir. Hot Hardware sitesinin güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre; RAZR HD ve RAZR Maxx HD modelleri Ekim'de piyasaya sürülecek.
Google tarafından resmen satın alınan Motorola Mobility, şirket içerisinde yaşanan strateji değişikliklerinden ötürü yılın ilk yarısında uluslararası RAZR Maxx dışında üst düzey bir mobil cihaz duyurmamıştı. Intel ile çok yıllı ortaklığa giden sektörün en tecrübeli ismi, aylardır söylentilere konu olan RAZR HD telefonunu önümüzdeki haftalarda Maxx versiyonuyla birlikte tanıtacak.
Çıkış tarihinin mevcut RAZR ve RAZR Maxx satışlarına göre değişkenlik gösterebileceğini aktaran Hot Hardware'in kaynakları, cihazların teknik detayları hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Sadece her iki modelin de aynı donanıma sahip olacağı ve Maxx sürümünün daha büyük bir pilden gücünü alacağı dile getirildi. FCC dökümanları, RAZR HD'nin 2530mAh'lik gayet yeterli büyüklükte bir pille donatıldığını onaylamıştı. İki cihaz arasında bariz bir fark oluşturmak adına önceki nesil Maxx'ta 3300mAh olan pil miktarı Maxx HD ile arttırılabilir.
10-13MP kamera, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipset gibi özelliklere sahip prototipleri internette yayınlanan RAZR HD'nin Apple iPhone 5'in çıkışının ardından boy gösterecek olması, donanımda yaşanan değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Google alımının ardından yazılım yerine donanımda özelleştirmeler yapacaklarının sinyalini veren Illinois merkezli üreticinin, dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 veyahut Intel'in yeni Atom işlemcilerine yönelmiş olması mümkün.
LG ve HTC, Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon çipsetiyle güçlendirdikleri yeni akıllı telefonlarını 2012 sonuna kadar tüketiciyle buluşturacak. Apple, altıncı nesil iPhone'u yaklaşık bir ay sonra tanıtıp takip eden haftalarda satmaya başlayacak. Samsung Galaxy Note II ve hatta Nokia'nın büyük beklentiler içerisinde olduğu Windows Phone 8'li cihazları da yine yılın son çeyreğinde çıkacak. Rekabetin tavan yapacağı böylesine önemli bir dönemde Motorola'nın çift çekirdekli bir çipsete sahip amiral gemileriyle farkını ortaya koyması mümkün görünmüyor.
Geçen yıl resmiyet kazanan RAZR'larda yine eski donanım parçaları kullanılmıştı. HD takısını alan ürünlerin de yenilikçilikten yoksun olacağı düşünülüyor. İlk etapta Verizon Wireless ile piyasaya sürülecek telefonlardan RAZR Maxx HD'nin en büyük avantajı, iki güne ulaşan kullanım süresi olacaktır. Motorola DROID RAZR MAXX'ın iPhone 4S'i geride bırakarak Verizon operatörüyle en çok satan akıllı telefon ünvanını ele geçirdiğini hatırlatalım.

http://hothardware.com/News/Motorola-Aiming-to-Launch-Razer-HD-and-Razr-Maxx-HD-in-October/ Yorum Yaz
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brksnr 7 yıl en beğenilen
Motorola umarim 4 cekirdege gecer(acikcasi bunu 4 cekirdek hastasi oldugum icin degil sadece Motorolayi sevdigim icin soyluyorum gunumuzde o kadar cok gozu boyanmis insan var ki...)
Motorola umarim 4 cekirdege gecer(acikcasi bunu 4 cekirdek hastasi oldugum icin degil sadece Motorolayi sevdigim icin soyluyorum gunumuzde o kadar cok gozu boy...
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kımyasal 7 yıl
Motorola telefonları cok begenıyorum açıkcası.gerek donanım gerekse tasarım olarak kendine has bir çizgisi var.resimden pek birşey anlaşılmasada bu telefonun kalın olacagı kanısındayım.9mm ve üstü olabilir.ha bunun haricinde çok güzel bir telefon olacak eminim.
Motorola telefonları cok begenıyorum açıkcası.gerek donanım gerekse tasarım olarak kendine has bir çizgisi var.resimden pek birşey anlaşılmasada bu telefonun ka...
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Kadikoyde carsi iletisimde razr hd var bir tane ne telefonmus bulamadik bir turlu maxx ini
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RaymondSerway 6 yıl LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888

Kadikoyde carsi iletisimde razr hd var bir tane ne teledonmus bulamasik bir tuelu maxx ini

Maxx HD bulursanız lütfen burdada haber verin alıcam hemen.
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El Fuego 6 yıl
Note 2 koltukaltı pc si gibi, bir kazulet. Malzeme kalitesi berbat, adi mika... 3 gün sonra yok


Maxx HD muhteşem bir alet, bizzat kurcaladım. Tattırdığı güven hissi yeter kullanıcısına. Yıllar yılı Motorola kullandım; ama artık yok. Gözümden düştü. Google a satıldığı gün bitti zaten.

5 para etmez uzakdoğu markalarına mahkum kaldı tüketici, kutlu olsun.
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VAYACONDIOS07 6 yıl
Razr maxx hd kullanan arkadaşla inceledik, fotoğraf ve video kalitesini beğenmedik hocam, sen ise alete çok güzel demişsin, kevlar gövde mi güzel yapıyor? (Zevkler ve renkler tartışılmaz diyerek sorumu geri alıyorum.)
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Guest-A8CA8A4B0 6 yıl
Turkiye cikis tarihi hala kesinlesmis mi akilli telefonlarin sarj sorununu cozen tek cihaz fiyatida iyi olursa bekledigim bi telefon daha nekadar beklemeye deger bilmiyorum .
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damn2u 6 yıl Guest-A8CA8A4B0
le11
Turkiye cikis tarihi hala kesinlesmis mi akilli telefonlarin sarj sorununu cozen tek cihaz fiyatida iyi olursa bekledigim bi telefon daha nekadar beklemeye deger bilmiyorum .

Bence Google satın aldıktan sonra Nexus serisini öldürüp diğer firmaları da küstürmemek adına Motorola adını bitirmeden ufaktan gövde gösterisi yapıyor, tabi bunuda Amerikada ve Avrupanın belli başlı ülkelerinde genellikle operatörlere özel üretimler/satışlar ile yapıyor, bu yüzden global pazarda varlığı pek hissedilmiyor.

Razr Maxx yada Maxx HD beklemek yerine Note 2 modeli tercih edilmeli en yakın pil kapasitesi olarak çünkü başka bir alternatif bulunmuyor ne yazık ki.
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musa_unsal2005 7 yıl
16 ekimde verizonda satılacakmış.
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RaymondSerway 7 yıl
verizon dan alsak Türkiyede çalışırmı acaba
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47 7 yıl
test
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47 7 yıl
(null)
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DH Misafiri 7 yıl
İşte S2 telefonumu değiştirebileğim potansiyele sahip cihaz. test sonuclarini bi görelim birde HTC nin 5 inç cihazini görelim bi seçim yapariz artik..
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TheLoft 7 yıl
özellikle motorola razr maxx harika bir cihaz ama ne yazık ki türkiye ve avrupa'da satış konusunda sıkıntı yaşandı. ürün çıkalı çok uzun zaman oldu ama resmi olarak türkiye'de satışa sunulmadı. motorola'nın son zamanlardaki zararının da bundan yani satış politikalarındaki sorunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. google etkisiyle motorola eş zamanlı olarak ürünleri aynı anda her ülkede satışa sunabilirse motorola çok can yakacak cihazlara sahip. razr hd serisi gerçekten iyi. can yakacak serilerden biri.
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ELDRUN 7 yıl
Çok güzel cihaz
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marseltalon 7 yıl
Motorola motor dan ola...
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kımyasal 7 yıl
Motorola telefonları cok begenıyorum açıkcası.gerek donanım gerekse tasarım olarak kendine has bir çizgisi var.resimden pek birşey anlaşılmasada bu telefonun kalın olacagı kanısındayım.9mm ve üstü olabilir.ha bunun haricinde çok güzel bir telefon olacak eminim.
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