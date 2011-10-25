Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola RAZR bootloader kilidi açık olarak satışa sunulacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,9b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil yazılım geliştiricilerin kendi isteklerine göre optimize ettikleri işletim sistemi paketleri - ROM'ları cihazlara kolayca port edebilmelerine imkan tanıyan açılış kontrol mekanizması “bootloader” kilidi pek çok modelde açık olarak gelirken, yazılımla oynanmasını istemeyen firmalar da bu kilidi kapalı tutuyor.

HTC'nin bootloader kilidini son ürettiği modellerde kapalı olarak sunması büyük tepkilere neden olunca bu kararından vazgeçmişti. Sony Ericsson da yeni modellerinde bootloader kilidini açma sözü verdi.

CyanogenMod gibi isim yapmış geliştirici gruplarının ROM'ları Android cihazlarının popülaritesini de etkilemeye başladı. Bir Windows Mobile 6.5 cihazı olmasına rağmen HTC HD2 modeli Android sürümleri için referans telefonu olarak kullanılıyor.

Android cihazları üreticilerinden Motorola Mobility de yeni amiral gemisi RAZR modelinin geliştiricilerin üzerinde çalışması için bootloader kilidi açık olarak satılacağını açıkladı. Bu, kısa bir süre sonra RAZR ROM'larını paylaşımlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.

Motorola mobil cihazlar bölümü başkan yardımcısı Christy Wyatt, firmasının ilk bootloader kilidi açık modelinin RAZR olacağını duyurdu. Ancak operatör anlaşmalı satılan modellerde bu konu operatörün inisiyatifine bırakıldı. Bilindiği gibi Verizon bootloader erişimine izin vermiyor.

Hatırlamak gerekirse Motorola'nın kısa süre önce tanıttığı amiral gemisi Droid RAZR modeli 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4.3 inç 960 x 540 piksel Gorilla Glass ekran, 8MP arka/1.3MP ön kamera, 1080p video kayıt ve oynatma, Android 2.3.5 işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi, HDMI, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11n, 1780mAh batarya özellikleri sunuyor. 27 Ekim'de 299$ kontratlı fiyatıyla satışa sunulacak model Kasım ayında Avrupa pazarına gelecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nazaman 8 yıl en beğenilen
iyiki editör imla hatası yaptı malamat olmuşsunuz
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Aruğpa değil o "Avupa" :) lütfen iyi okuyalım, düzeltelim derken yine mi beceremediler ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opeth 8 yıl
@cudam
Aynen =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thailano 8 yıl
Aruğva'dan sonra da 'Kasım ayında Avupa pazarına gelecek.'-miş :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nazaman 8 yıl
iyiki editör imla hatası yaptı malamat olmuşsunuz
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
blue_key
(Kasım ayında Aruğva pazarına gelecek) yeni bir kıtamı bu :)

1+ Çok yaratıcı yöneticiler var DH'de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blue_key 8 yıl
(Kasım ayında Aruğva pazarına gelecek) yeni bir kıtamı bu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler 8 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme 8 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim