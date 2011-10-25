Motorola RAZR bootloader kilidi açık olarak satışa sunulacak





Mobil yazılım geliştiricilerin kendi isteklerine göre optimize ettikleri işletim sistemi paketleri - ROM'ları cihazlara kolayca port edebilmelerine imkan tanıyan açılış kontrol mekanizması “bootloader” kilidi pek çok modelde açık olarak gelirken, yazılımla oynanmasını istemeyen firmalar da bu kilidi kapalı tutuyor.





HTC'nin bootloader kilidini son ürettiği modellerde kapalı olarak sunması büyük tepkilere neden olunca bu kararından vazgeçmişti. Sony Ericsson da yeni modellerinde bootloader kilidini açma sözü verdi.





CyanogenMod gibi isim yapmış geliştirici gruplarının ROM'ları Android cihazlarının popülaritesini de etkilemeye başladı. Bir Windows Mobile 6.5 cihazı olmasına rağmen HTC HD2 modeli Android sürümleri için referans telefonu olarak kullanılıyor.





Android cihazları üreticilerinden Motorola Mobility de yeni amiral gemisi RAZR modelinin geliştiricilerin üzerinde çalışması için bootloader kilidi açık olarak satılacağını açıkladı. Bu, kısa bir süre sonra RAZR ROM'larını paylaşımlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.





Motorola mobil cihazlar bölümü başkan yardımcısı Christy Wyatt, firmasının ilk bootloader kilidi açık modelinin RAZR olacağını duyurdu. Ancak operatör anlaşmalı satılan modellerde bu konu operatörün inisiyatifine bırakıldı. Bilindiği gibi Verizon bootloader erişimine izin vermiyor.





Hatırlamak gerekirse Motorola'nın kısa süre önce tanıttığı amiral gemisi Droid RAZR modeli 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4.3 inç 960 x 540 piksel Gorilla Glass ekran, 8MP arka/1.3MP ön kamera, 1080p video kayıt ve oynatma, Android 2.3.5 işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi, HDMI, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11n, 1780mAh batarya özellikleri sunuyor. 27 Ekim'de 299$ kontratlı fiyatıyla satışa sunulacak model Kasım ayında Avrupa pazarına gelecek.