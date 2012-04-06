Motorola Razr Maxx için ön sipariş alımları başladı

Motorola RAZR MAXX'ın mayıs ayından itibaren Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına giriş yapacağı daha önce sizlerle paylaşmıştık. Motorola, yayınladığı basın duyurusunda RAZR MAXX'ın perakende satış fiyatına dair bilgiye yer vermemişti. Ancak akıllı telefon için İngiltere'nin önemli perakende satış sitelerinden Clove, vergiler dahil 430,80 Pound'dan (~1.228 TL) ön sipariş almaya başladı. Clove, akıllı telefonla beraber 20 Pound (~57 TL) değerinde hoparlör seti hediye ettiğini belirtmekte fayda var. Expansys ise hediyesiz olarak 429,99 Pound'dan (~1.225 TL) ön sipariş almakta.







Motorola RAZR MAXX'ın başlıca teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;



Dörtband GSM şebekesi ve HSPA desteği

9 mm kalınlık

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformu (ARM Cortex-A9)

1 GB RAM

16 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

4.3-inç boyutlu - 540 x 960 piksel - dokunmatik Super AMOLED ekran (Corning Gorilla Glass)

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, A-GPS (Glonass)

8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 1080p video kaydı

1.3 MP ön kamera

HDMI portu

3300 mAh batarya göze çarpıyor.

