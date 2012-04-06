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Motorola Razr Maxx için ön sipariş alımları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
45b
1
91
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola Razr Maxx için ön sipariş alımları başladı
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Motorola RAZR MAXX'ın mayıs ayından itibaren Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına giriş yapacağı daha önce sizlerle paylaşmıştık. Motorola, yayınladığı basın duyurusunda RAZR MAXX'ın perakende satış fiyatına dair bilgiye yer vermemişti. Ancak akıllı telefon için İngiltere'nin önemli perakende satış sitelerinden Clove, vergiler dahil 430,80 Pound'dan (~1.228 TL) ön sipariş almaya başladı. Clove, akıllı telefonla beraber 20 Pound (~57 TL) değerinde hoparlör seti hediye ettiğini belirtmekte fayda var. Expansys ise hediyesiz olarak 429,99 Pound'dan (~1.225 TL) ön sipariş almakta.

Motorola RAZR MAXX'ın başlıca teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;
  • Dörtband GSM şebekesi ve HSPA desteği
  • 9 mm kalınlık
  • 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformu (ARM Cortex-A9)
  • 1 GB RAM
  • 16 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 4.3-inç boyutlu - 540 x 960 piksel - dokunmatik Super AMOLED ekran (Corning Gorilla Glass)
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, A-GPS (Glonass)
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 1080p video kaydı
  • 1.3 MP ön kamera
  • HDMI portu
  • 3300 mAh batarya

göze çarpıyor.

Motorola Razr Maxx için ön sipariş alımları başladı
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IceRulez 7 yıl en beğenilen
3300 mah
ohh yeah
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DH Misafiri 6 yıl
Ya 2013 yılına geldik ne kadar uzun zaman önce söz edilmiş bu telefondan hala niye satışa çıkmadı Türkiye'de bu telefon?
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suhatuna 7 yıl
Bu Cıhazı alkıp kullanan yok mu_?
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lapya 7 yıl suhatuna
suhatuna
Bu Cıhazı alkıp kullanan yok mu_?

Ana konuya bakmalisiniz...
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01halil 7 yıl
Telefon gercekten hem özellik bakımından yeterli düzeyde birde böyle bir batarya performansı varken baska telefon düşünmeye gerek yok kanımca fiyati 1500 tl lerde olsada bence hakediyor param olsa beklemem eh ne yapalim biraz bekleyip ikinci ele talim olacağız artik
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Archonn 7 yıl
Arkadaşlar merhaba ... şimdi bir şey sorucam telefonu Almanyadan getirtme gibi bir durumum var ... ancak garanti konusu ve telefonun alman telefonu olması yüzünden türkiyede problem yaratırmı .. dil konusu mesela türkçe içinde var mıdır .. ne diyorsunuz arkadaşlar ?
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01halil 7 yıl
Telefon gercekten hem özellik bakımından yeterli düzeyde birde böyle bir batarya performansı varken baska telefon düşünmeye gerek yok kanımca fiyati 1500 tl lerde olsada bence hakediyor param olsa beklemem eh ne yapalim biraz bekleyip ikinci ele talim olacağız artik
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01halil 7 yıl
Abi yurtdışı olsa yine razıyım ya adamlar devrim yapmış adeta batarya benim için olmazsa olmazlardan umarım gelir bir an önce donanımı da sağlam makinanın
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kasim33 7 yıl
şarj süresi 10 saat falan olur heralde
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lapya 7 yıl kasim33
kasim33
şarj süresi 10 saat falan olur heralde

Motorola Droid RAZR MAXX Charge time from 0% to 100% 4.217 hours

anandtech.com/...

Bu konuda ve batarya ile ilgili merak edilenlere anandtech cevap vermis...
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Stateless Society 7 yıl
Türkiye'ye geldiğinde kesinlikle almayı düşündüğüm bi model. Çizilecek,düştü kırılacak derdi yok. Donanım delisi biri de değilim zaten.
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szr1907 7 yıl
s3 u cok abarttilar razr maxx bence super islemcisi de yeter bataryasi da. ucmaya gerek yok
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cemal96 7 yıl
Capitol Turkcell de ön sipariş alınıyor ve girişte çalışan bir cihaz var.
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magicboyguccino 7 yıl cemal96
cemal96

Capitol Turkcell de ön sipariş alınıyor ve girişte çalışan bir cihaz var.

fiyat belirtiyorlarmı?
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DH Misafiri 7 yıl
şarjı 1 hafta gider.
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Lost_Youth 7 yıl
geçen haftasonu Turccell dergisini inceledim. Giriş sayfasının arkasında Motorola Razr vardı ve yakında diye de not düşülmüştü. Bu reklamı görünce Motorola Razr Maxx'ın Türkiye'ye de gelebileceği konusunda umutlarım daha da arttı.
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