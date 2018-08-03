Motorola isteğe bağlı 5G desteği sunabilen Moto Z3'ü resmen tanıttı

Motorola’nın en son modüler akıllı telefonu 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Bunların hepsi Moto Z3'ün 2018 yılına ait bir akıllı telefondan ziyade 2017 model bir amiral gemisi gibi görünmesini sağlıyor.

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Ama onu ötekilerden ayıran farklı bir özelliği var. Moto Z3, isteğe bağlı olarak 5G teknolojisini destekleyebilen ilk akıllı telefon oldu. Yakında piyasaya sürülecek 5G Moto Mod'u telefonun arkasına takarak Verizon’un yeni 5G mobil ağına bağlanmak mümkün olacak. 5G Moto Mod'un 2019'un başına kadar piyasaya sürülmeyeceğini belirtelim.

Moto Z3'ün fiyatı ne kadar?

Moto Z3, 16 Ağustos tarihinde sadece Verizon aracılığıyla ABD'de satışa sunulacak. Akıllı telefonu satın almak isteyenler 24 ay boyunca ayda 20 dolar (toplam 480 dolar) ödeyerek Moto Z3 sahibi olabilecekler.

Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkan cihazda parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma ile kilit açma özelliği var. Ayrıca microSD kart yuvası aracılığı ile depolama alanı 2 TB'a kadar yükseltmek mümkün. 3.000 mAh bataryaya sahip telefon hızlı şarj için 15 watt TurboPower adaptörü ile birlikte geliyor.

Moto Z3'ün diğer özellikleri

Cihazın diğer özellikleri arasında Corning Gorilla Glass 3 korumalı Super AMOLED ekran, seramik arka panel, 6000 serisi parlak alüminyum çerçeve ve USB Type-C portu var. Ayrıca 4K HD video ve ağır çekim video kaydı desteği sunan 12MP + 12MP arka kamera sistemi ve 84 derecelik geniş açılı lense sahip 8 MP ön kamerası bulunuyor.

Moto Z3, 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği sunmasının yanında 4 uzak alan mikrofonuna sahip. Ayrıca kulaklık girişi olmadığı için USB-C'den 3.5 mm jak girişine dönüştürücü adaptör ile birlikte geliyor.

Akıllı telefonun Moto Z ailesinin tüm üyeleri gibi, hoparlör, pil ve kılıf modları da dahil olmak üzere mevcut tüm Moto Mod'ları destekleyeceğini belirtelim. Ancak Qualcomm Snapdragon X50 modem içeren 5G Moto Mod ile uyumlu tek model olacak.

https://blog.motorola.com/2018/08/02/motorola-connects-you-to-5g-first/