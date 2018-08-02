Ultra küçük çentikli Oppo F9'un tanıtılacağı tarih belli oldu

Çinli teknoloji devi Oppo, önümüzdeki günlerde F9 ve F9 Pro isimli akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Bugün ise cihazın 15 Ağustos'ta Vietnam'da tanıtılacağını doğrulayan yeni bir Oppo F9 teaser'ı ortaya çıktı.

Daha önceki tüm görseller F9 serisinin selfie kamerasını içeren ultra küçük bir çentiğe sahip olduğunu doğrulamıştı. Yeni ekran Water Droplet (Su Damlası) olarak adlandırılıyor. Ayrıca Oppo F9'un HDR desteğine sahip yapay zeka özellikli 25 MP selfie kamerası ile geleceği de ortaya çıktı.

Oppo F9 ve F9 Pro mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. İnternete sızan görüntüler akıllı telefonun elmas desenli oldukça değişik bir arka panele sahip olacağını gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Lenovo, dünyanın ilk 5G destekli telefonunu piyasaya sürecek"

Oppo F9 Pro'nun sadece 5 dakika şarj ile 2 saat pil ömrü sağlayan VOOC şarj teknolojisini destekleyeceği zaten onaylanmıştı. VOOC şimdiye kadar sadece şirketin R serisi akıllı telefonlarına özeldi. Dolayısı ile F9 Pro, VOOC şarj teknolojisine sahip ilk F serisi akıllı telefon olacak.

MediaTek Helio P60 ve 6 GB RAM

Şu ana kadar duyduğumuz kadarıyla Oppo F9 Pro, Full HD+ (1080 x 2280 piksel) çözünürlükte 6.3 inç IPS ekranla gelecek. Aynı zamanda Corning Gorilla Glass korumalı olacağını belirtelim. Cihaz gücünü MediaTek Helio P60 yonga seti ve 6 GB RAM'den alırken microSD kart ile genişletilebilir 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı arka tarafta bulunuyor. Çift arka kamera sisteminde ise iki adet 16 MP'lik sensöre yer verilmiş. Ayrıca 3.400 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını da eklemeden geçmeyelim. Oppo F9 serisi ile ilgili hala birçok detay bilinmiyor. Ancak resmi lansman çok yakında gerçekleşeceği için öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.gizmochina.com/2018/08/02/oppo-f9-launching-on-august-15-with-25mp-ai-camera-hands-on-image-leaked/