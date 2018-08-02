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Ultra küçük çentikli Oppo F9'un tanıtılacağı tarih belli oldu

Yayınlanan yeni bir teaser, Oppo F9’un 15 Ağustos’ta Vietnam’da tanıtılacağını ortaya çıkardı. Akıllı telefon ultra küçük çentik ve HDR destekli 25 megapiksel selfie kamerası ile gelecek.
9 ay
2,8b
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Oppo, önümüzdeki günlerde F9 ve F9 Pro isimli akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Bugün ise cihazın 15 Ağustos'ta Vietnam'da tanıtılacağını doğrulayan yeni bir Oppo F9 teaser'ı ortaya çıktı.
Daha önceki tüm görseller F9 serisinin selfie kamerasını içeren ultra küçük bir çentiğe sahip olduğunu doğrulamıştı. Yeni ekran Water Droplet (Su Damlası) olarak adlandırılıyor. Ayrıca Oppo F9'un HDR desteğine sahip yapay zeka özellikli 25 MP selfie kamerası ile geleceği de ortaya çıktı.
Oppo F9 ve F9 Pro mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. İnternete sızan görüntüler akıllı telefonun elmas desenli oldukça değişik bir arka panele sahip olacağını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Lenovo, dünyanın ilk 5G destekli telefonunu piyasaya sürecek"
Oppo F9 Pro'nun sadece 5 dakika şarj ile 2 saat pil ömrü sağlayan VOOC şarj teknolojisini destekleyeceği zaten onaylanmıştı. VOOC şimdiye kadar sadece şirketin R serisi akıllı telefonlarına özeldi. Dolayısı ile F9 Pro, VOOC şarj teknolojisine sahip ilk F serisi akıllı telefon olacak.

MediaTek Helio P60 ve 6 GB RAM

Şu ana kadar duyduğumuz kadarıyla Oppo F9 Pro, Full HD+ (1080 x 2280 piksel) çözünürlükte 6.3 inç IPS ekranla gelecek. Aynı zamanda Corning Gorilla Glass korumalı olacağını belirtelim. Cihaz gücünü MediaTek Helio P60 yonga seti ve 6 GB RAM'den alırken microSD kart ile genişletilebilir 128 GB depolama alanına sahip olacak.
Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı arka tarafta bulunuyor. Çift arka kamera sisteminde ise iki adet 16 MP'lik sensöre yer verilmiş. Ayrıca 3.400 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını da eklemeden geçmeyelim. Oppo F9 serisi ile ilgili hala birçok detay bilinmiyor. Ancak resmi lansman çok yakında gerçekleşeceği için öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.gizmochina.com/2018/08/02/oppo-f9-launching-on-august-15-with-25mp-ai-camera-hands-on-image-leaked/ Yorum Yaz
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sniper23 9 ay en beğenilen
En iyi çentik, hiç olmayan çentiktir.
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gbiroly 7 ay
Oppo Migrosta satılmaya başladı
sanalmarket.com.tr/...
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Umutcan 9 ay
Alt çerçeveye koysalar kamerayı daha iyi değil mi? Orada bir miktar boşluk var. Sharp da böyle yapmıştı zamanında.
Ama yok illa iphone'a benzeyeceğiz.
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veteriner69 9 ay
Çentik sevmem ama 25 mp HDR ön kamera için katlanılabilir.
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Captain_Ivy 9 ay
Havuzlu duvar kağıdı cuk oturmuş ekran ve yapısına
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hasan.sonus 9 ay
Altta çerçeve falan yok. iPhone X deki yan çerçeve Android telefonların 2-3 katı olduğu için size öyle geliyor. Hesaplamalar yaparak aynı olduğunu anlıyabilirsiniz. O kısım da ekran bağlantısı için var. Apple da yanlar 2010 model telefonlardaki gibi olduğu için sanki altta daha az çerçeve varmış gibi duruyor. Arada en fazla 0.5-1 mm fark var.
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intel7mix 9 ay
çöp
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mert1907 9 ay
Çentik koydunda alt çerçeve ne diye duruyor kardeşim. Ben anlamıyorum bu çentik işi üretim de daha zor olmuyor mu ne diye saçma sapan tasarımlara kaçarlar ki.
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Vasto Lorde 9 ay
altta çerçeve varsa üstte niye çentik var? iphone x'in tasarımına yaklaşamadı hiçbiri neredeyse 1 sene olacak çıkalı
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sniper23 9 ay en beğenilen
En iyi çentik, hiç olmayan çentiktir.
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01halil 9 ay
Bi kamera nelere kadir yarabbi.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha lansman teaser oppo f9 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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