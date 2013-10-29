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Motorola'dan modüler telefon projesi Project Ara

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'dan modüler telefon projesi Project Ara

Donanım bileşenleri değişebilen veya yükseltilebilen telefon konsepti şimdilik uzak bir gelecekte olsa da bu konuda ciddi projeler görmek mümkün. Phonebloks adında bileşenleri değişebilen bir akıllı telefon projesinden sonra Motorola da kendi projesini tanıttı.

Ara adı verilen proje aslında Phonebloks projesinin teknik ve mali olarak desteklenmesini kapsıyor. Motorola Teknoloji ve Ürün grubu, Phonebloks kurucusu Dave Hakkens ile iskelet yapı ve modüller konusunda çalışmalara başladı.

Motorola ve Phonebloks, ayrıntılı teknik çalışmaları tamamlamış durumda ve bileşenlerin tasarımı için çalışma sürecini topluluklara ve gönüllülere açmak üzereler. Aynı Android platformu gibi modüler akıllı telefon projesinde üçüncü taraf mühensidlik örneklerinden faydalanarak yenilik geliştirmek ve projenin gerçekleşmesi için engelleri kaldırmak hedefleniyor.

Firmalar işlemci, ekran, ekstra batarya, harici sensörler gibi akla gelen her türlü konuda toplulukların desteğini bekliyor. Proje kapsamında bir modül geliştirme aracı - MDK kış aylarında yayınlanacak ve gönüllüler katkılarına göre final cihazları indirimli olarak alabilecek. En iyi 100 aktif geliştirici ise ücretsiz olarak modüler telefonlara sahip olacak.

Ara projesindeki cihaz tasarımları ise Phonebloks'tan daha iyi görünüyor. Phonebloks, modüler bir akıllı telefon isteyenlerin tasarımdan taviz vermesi gerektiğini gösteriyordu. Ancak Motorola bu tasarım üzerinde çalışarak bu dezavantajı gidermeyi planlıyor. Projenin ne zaman gerçekleşeceğine dair ise kesin bir bilgi yok. 

http://motorola-blog.blogspot.com/2013/10/goodbye-sticky-hello-ara.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
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sezer1578 6 yıl
Herkes farklı birseyler deniyor bence güzel olmuş umarım tutar v3 rekabet artar rekabet olduğu sürece biz tüketiciler daha iyi ürünler kullanıyoruz
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black_67 6 yıl
zor ama imkansız değil ilgi çekeceğine eminim

sonuçta android açık kaynak kodlu geliştiriciler için bulunmaz nimet

en önemli parça benim için gpu işlemciler zaten yeterli seviyede 4 çekirdekli bir işlemci ile aynı telefonu yıllarca kullanabilirz gpu güncellemesiyle
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haymatloshan 6 yıl
Tutmaz diyenler neye göre tutmaz diyorlar acaba,laptop,desktop toplanıyor da telefon toplanacak olunca mı olmaz oluyor,1 kasası olur,teknolojiyi ona göre konumlandıracak şekilde parçalar geliştirilir,her malzemeyi değiştirip çöpe atmamış oluruz.
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.i. 6 yıl
Manayak satacak bişi, tabi sosyete fiyatı koyalarsa sinek avlar..
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cübbeli gandalf 6 yıl
motorola hayrola
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WB 6 yıl
Toplama bilgisayarlarin durumu ortadayken bu nasil olur gorecegiz, onemli olan stabil, saglam ve estetik yonden iyi olmasi..
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umutaltdag 6 yıl
Bir şey degil ekrem abi mobile.donanimhaber.com/...
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WolftimeTR 6 yıl
TurboCore
PHONEBLOCKS özentilik ama buyuk olmasa da en azından tanımmış bir şirketin böyle bir işe girmesi bu olayın daha çok tanınmasını sağlar. En azından telefonumuz 3yılda çöp olmayacak

Özentilik olmazsa hiçbir teknoloji gelişmez.
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diplomalıamele 6 yıl
bu proje bayadır var yeni bir şey değil fakat gerçekleştirilirse mükemmel olur,hadi hayırlısı...
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DH Misafiri 6 yıl
Legend.
Tutmaz.

youtube.com/...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
artık modifiye telefonlar olur :D
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