Motorola'dan modüler telefon projesi Project Ara





Donanım bileşenleri değişebilen veya yükseltilebilen telefon konsepti şimdilik uzak bir gelecekte olsa da bu konuda ciddi projeler görmek mümkün. Phonebloks adında bileşenleri değişebilen bir akıllı telefon projesinden sonra Motorola da kendi projesini tanıttı.





Ara adı verilen proje aslında Phonebloks projesinin teknik ve mali olarak desteklenmesini kapsıyor. Motorola Teknoloji ve Ürün grubu, Phonebloks kurucusu Dave Hakkens ile iskelet yapı ve modüller konusunda çalışmalara başladı.





Motorola ve Phonebloks, ayrıntılı teknik çalışmaları tamamlamış durumda ve bileşenlerin tasarımı için çalışma sürecini topluluklara ve gönüllülere açmak üzereler. Aynı Android platformu gibi modüler akıllı telefon projesinde üçüncü taraf mühensidlik örneklerinden faydalanarak yenilik geliştirmek ve projenin gerçekleşmesi için engelleri kaldırmak hedefleniyor.





Firmalar işlemci, ekran, ekstra batarya, harici sensörler gibi akla gelen her türlü konuda toplulukların desteğini bekliyor. Proje kapsamında bir modül geliştirme aracı - MDK kış aylarında yayınlanacak ve gönüllüler katkılarına göre final cihazları indirimli olarak alabilecek. En iyi 100 aktif geliştirici ise ücretsiz olarak modüler telefonlara sahip olacak.





Ara projesindeki cihaz tasarımları ise Phonebloks'tan daha iyi görünüyor. Phonebloks, modüler bir akıllı telefon isteyenlerin tasarımdan taviz vermesi gerektiğini gösteriyordu. Ancak Motorola bu tasarım üzerinde çalışarak bu dezavantajı gidermeyi planlıyor. Projenin ne zaman gerçekleşeceğine dair ise kesin bir bilgi yok.

http://motorola-blog.blogspot.com/2013/10/goodbye-sticky-hello-ara.html