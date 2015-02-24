Motorola'nın 25 şubat sürprizi Moto E'nin LTE modeli olabilir

Motorola geçtiğimiz günlerde 25 Şubat'ta "heyecan verici" bir duyuru yapacağını açıklamıştı. Duyurunun ardından Lenovo ve Motorola'nın ortak hazırlayacağı bir akıllı telefonun tanıtılabileceği iddiası da konuşuluyordu ancak androidpolice sitesinin yaptığı sızıntı yarın yapılacak duyurunun kaynağını oluşturacaksa geliştirmenin pek de heyecan verici olduğunu söylemek zor. En azından ülkemiz adına, zira yapılan sızıntı duyuruda Moto E modelinin LTE destekli bir versiyonunun tanıtılacağını ön görüyor.

Moto E'nin ikinci jenerasyonu ilk jenerasyona göre bazı geliştirmeler de içeriyor. Ekran boyutu 4.5 inç'e çıkarken çözünürlük yine 540x960 pikselde kalacak gibi gözüküyor. Yeni modelde depolama alanı da 8 GB'a çıkarılırken telefona yine 1 GB sistem belleği eşlik edecek. Modelde yine Snapdragon 200 işlemci kullanılacağı iddia edilirken sızan görüntülerde ilk modele göre tasarımın da değiştiği görülüyor.

Yarın yapılacak duyuruda şimdilik ikinci jenerasyon Moto E LTE modelinin tanıtılması bekleniyor, duyurudan sonra gelişmeleri tekrar sizlere aktaracağız.