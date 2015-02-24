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Motorola'nın 25 şubat sürprizi Moto E'nin LTE modeli olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Motorola'nın 25 şubat sürprizi Moto E'nin LTE modeli olabilir
Motorola geçtiğimiz günlerde 25 Şubat'ta "heyecan verici" bir duyuru yapacağını açıklamıştı. Duyurunun ardından Lenovo ve Motorola'nın ortak hazırlayacağı bir akıllı telefonun tanıtılabileceği iddiası da konuşuluyordu ancak androidpolice sitesinin yaptığı sızıntı yarın yapılacak duyurunun kaynağını oluşturacaksa geliştirmenin pek de heyecan verici olduğunu söylemek zor. En azından ülkemiz adına, zira yapılan sızıntı duyuruda Moto E modelinin LTE destekli bir versiyonunun tanıtılacağını ön görüyor.
Moto E'nin ikinci jenerasyonu ilk jenerasyona göre bazı geliştirmeler de içeriyor. Ekran boyutu 4.5 inç'e çıkarken çözünürlük yine 540x960 pikselde kalacak gibi gözüküyor. Yeni modelde depolama alanı da 8 GB'a çıkarılırken telefona yine 1 GB sistem belleği eşlik edecek. Modelde yine Snapdragon 200 işlemci kullanılacağı iddia edilirken sızan görüntülerde ilk modele göre tasarımın da değiştiği görülüyor.
Yarın yapılacak duyuruda şimdilik ikinci jenerasyon Moto E LTE modelinin tanıtılması bekleniyor, duyurudan sonra gelişmeleri tekrar sizlere aktaracağız.

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seckinkyc 4 yıl
Hala cok sevdigim cihazlardir kendileri,birde moto g ye 5.0.2 verdikten sonra cihaz iyice bir tatli oldu kendileri :)
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doctor_bey 4 yıl
LTE desteği ile alt segmentte zaten iyi bir yeri olan bu cihaz daha da iyi olacaktır
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ouzqan 4 yıl
Bu özellikler ile zaten giriş seviyesine oynuyor . LTE de artık standard hale gelmeli tamam çoğu ülkede daha yok ama uzun vadeli düşününce zaten bu telefonu alanlarda uzun vade kullanacakları için artık koymaları lazım . Fiyat uygun olursa Moto G gibi iyi satar .
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