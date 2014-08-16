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Motorola'nın 4 Eylül sürprizleri ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'nın 4 Eylül sürprizleri ortaya çıktı

Lenovo'ya satışının ardından yeni bir Nexus akıllı telefonunun hazırlıklarına başladığı iddiaları gündemde olan Motorola, 4 Eylül için etkinlik davetiyesi göndermeye başladı. Firma 3 farklı pazara yönelik yeni ürünlerini tanıtacak. 

Firma basın görselinde de bizi nelerin beklediğini ayrıntılı bir şekilde yansıtmış. Görselde bir kablosuz kulaklık, iki adet akıllı telefon ve bir akıllı saat ikonu mevcut. 

Firmanın tanıtacağı akıllı telefonlar muhtemelen Moto G2 ve Moto X+1 olacak. Geçen yılın iki popüler akıllı telefonu Moto X ve Moto G'nin devamı olacak modeller seleflerinin donanım felsefesini devam ettirecek. 

İnternete sızan bilgilere göre 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Moto G2 Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, arka kamera 8MP, ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde olacak. Model kutudan Android 4.4.4 işletim sistemi ile çıkacak. 

Moto X+1 modelinin ise 5 inç üzeri bir boyuta sahip olacağı ve Phablet sınıfına dahil olacağı belirtiliyor. Modelin beklenen özellikleri ise Full HD çözünürlük, Snapdragon 801 yongaseti ve 2GB RAM şeklinde sıralanıyor. Her iki modelin de Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağı ifade ediliyor. 

Akıllı saat ise firmanın Moto 360 modeli ve henüz teknik detayları açıklanmamıştı. Etkinlikte teknik detayların ve satış fiyatının netleşmesi bekleniyor. Diğer bir ürün kablosuz kulaklık konusunda ise herhangi bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/Motorola-holding-event-on-September-4th-Moto-G-2-X1-and-360-on-the-way_id59372 Yorum Yaz
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szr1907 5 yıl
Motorola droid maxx i türkiye piyasasına dahil etsin yeter. Bu arada en güzel akıllı saat bence moto360. Yuvarlak ekran konusunda motorola tecrübeli. En azından bir modeli var. motorola aura.
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radical 5 yıl
nexus varken ne gerenk var yea. alın nexus 5 bakın keyfinize
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fatih-8 5 yıl
Moto g nin sar degerine bir el atsalar iyi olur. Bakalım o konuda değişen bi sey olacak mı ?
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Galaxy s3 ile ayni özelliklelere sahip telefon android 4.4.4 ile geliyor Samsung yatacak yerin yok dünyanın en çok satan teline güncelleme vermedin.
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Xx_GannicuS_xX 5 yıl CoMMaNDeRCX
Güncelleme verse s4-s5leri kim alacak
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eric13 5 yıl
tek merak ettigim moto360 sozde agustosta cikacakti... neyse umarim bekledigimize deger birsey olur
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Newells Old Boys 5 yıl
Moto X+1'de rekabetçi fiyattan girecek mi onu merak ediyorum.
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tugares 5 yıl
moto 360 ve moto x+1 alınmaya değer bir ikili oluşturacaklar tahminim :) özellikle moto 360 o nasıl bir tasarımdır, sadeliğin zerafet ile birleşimi olmuş resmen. Şahsi fikrim Moto X+1 in de yine çok güzel bir telefon olacağı yönünde. İnşallah fiyatları da uygun olur ve bize de satın almak nasip olur..
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oricin 5 yıl
Motorola Moto G kullanıcısıyım, tam bir bir fiyat/performans ürünü, benim gibi ekstradan tablet kullananlar için ideal bir ürün. Özellikle sade arayüzü çok akıcı ve kullanışlı.
Bununla birlikte hem telefon hem tablet taşımak istemeyenler için de Moto X+1 iyi bir seçenek olur diye düşünüyorum.
Google Android yazılım güncellemelerini de Nexus'lardan hemen sonra alıyor Motorola, bu da güzel.
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darkest earth 5 yıl
Moto 360 benim olacaaan
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sangreal_1905 5 yıl
moto g2 s400 ün 1.6 ghz lık versiyonu ile gelmeli ve 1.5 gb veya 2 gb ram.
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xmasx 5 yıl
Nedense Moto 360 cok ilgimi cekti, yuvarlak tasarim cok orjinal yapmis saati. Tasarimda kesinlikle saat konusunda profesyonel elller dokunmali.
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