Motorola'nın 4 Eylül sürprizleri ortaya çıktı





Lenovo'ya satışının ardından yeni bir Nexus akıllı telefonunun hazırlıklarına başladığı iddiaları gündemde olan Motorola, 4 Eylül için etkinlik davetiyesi göndermeye başladı. Firma 3 farklı pazara yönelik yeni ürünlerini tanıtacak.





Firma basın görselinde de bizi nelerin beklediğini ayrıntılı bir şekilde yansıtmış. Görselde bir kablosuz kulaklık, iki adet akıllı telefon ve bir akıllı saat ikonu mevcut.





Firmanın tanıtacağı akıllı telefonlar muhtemelen Moto G2 ve Moto X+1 olacak. Geçen yılın iki popüler akıllı telefonu Moto X ve Moto G'nin devamı olacak modeller seleflerinin donanım felsefesini devam ettirecek.





İnternete sızan bilgilere göre 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Moto G2 Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, arka kamera 8MP, ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde olacak. Model kutudan Android 4.4.4 işletim sistemi ile çıkacak.





Moto X+1 modelinin ise 5 inç üzeri bir boyuta sahip olacağı ve Phablet sınıfına dahil olacağı belirtiliyor. Modelin beklenen özellikleri ise Full HD çözünürlük, Snapdragon 801 yongaseti ve 2GB RAM şeklinde sıralanıyor. Her iki modelin de Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağı ifade ediliyor.





Akıllı saat ise firmanın Moto 360 modeli ve henüz teknik detayları açıklanmamıştı. Etkinlikte teknik detayların ve satış fiyatının netleşmesi bekleniyor. Diğer bir ürün kablosuz kulaklık konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-holding-event-on-September-4th-Moto-G-2-X1-and-360-on-the-way_id59372