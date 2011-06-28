Motorola'nın QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli modeli kameralara yakalandı

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçen Motorola firmasının QWERTY klavye ile donatılan yeni bir modeli kameralara yakalandı.

Tasarım itibariyle bize BlackBerry modellerini anımsatan akıllı telefon hakkında şu an için fazla bir teknik detay bulunmuyor. Yeni telefon, söylentilere göre Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle gelebilir, 4G ağını destekleyebilir ve Sprint tarafından teknoloji meraklılarıyla buluşturulabilir.



http://www.popherald.com/new-motorola-sprint-wireless-smartphone/7665