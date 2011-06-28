Motorola'nın QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli modeli kameralara yakalandı

Haber Editörü
Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçen Motorola firmasının QWERTY klavye ile donatılan yeni bir modeli kameralara yakalandı.
Tasarım itibariyle bize BlackBerry modellerini anımsatan akıllı telefon hakkında şu an için fazla bir teknik detay bulunmuyor. Yeni telefon, söylentilere göre Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle gelebilir, 4G ağını destekleyebilir ve Sprint tarafından teknoloji meraklılarıyla buluşturulabilir.
http://www.popherald.com/new-motorola-sprint-wireless-smartphone/7665 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
WM mi kullanıyor acaba ? bende de WM6.5 li tel var oda iğrenç. :)
android beğenmiyorsunda daha iyisini yap? birde iğrenç diyorsun,sizin tedaviniz yok hep demişimdir...
Arkadaş hiç Android kullanmamış anlaşılan atıp tutuyor .
arkadaş onu dememiş komple dokunmatik olarak kastetmiş. bunda hem tuş hem dokunmatik ekran var blackberry kopyası gibi motorola zaten şuanda batmış bi şirket bide android gibi iğrenç bi işletim sistemi kullanınca iyicene batıcak.
telefon zaten dokunmatik -.-