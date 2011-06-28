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Motorola'nın QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli modeli kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçen Motorola firmasının QWERTY klavye ile donatılan yeni bir modeli kameralara yakalandı.
Tasarım itibariyle bize BlackBerry modellerini  anımsatan akıllı telefon hakkında şu an için fazla bir teknik detay bulunmuyor. Yeni telefon, söylentilere göre Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle gelebilir, 4G ağını destekleyebilir ve Sprint tarafından teknoloji meraklılarıyla buluşturulabilir.

http://www.popherald.com/new-motorola-sprint-wireless-smartphone/7665 Yorum Yaz
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blackboard 8 yıl
moon5
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: walem
Orijinalden alıntı: levoto telefonda androidin pek iyi gideceğini sanmıyorum. android daha çok dokunmatik telefonlarda iyi gidiyor
telefon zaten dokunmatik -.-
arkadaş onu dememiş komple dokunmatik olarak kastetmiş. bunda hem tuş hem dokunmatik ekran var blackberry kopyası gibi motorola zaten şuanda batmış bi şirket bide android gibi iğrenç bi işletim sistemi kullanınca iyicene batıcak.
android beğenmiyorsunda daha iyisini yap? birde iğrenç diyorsun,sizin tedaviniz yok hep demişimdir...

WM mi kullanıyor acaba ? bende de WM6.5 li tel var oda iğrenç. :)
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Mimar SaNAN 8 yıl
başlığa bak . bi an plajda bikiniyle yakalanmış izlenimi veriyor :D
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moon5 8 yıl
DH Misafiri
Orijinalden alıntı: walem
Orijinalden alıntı: levoto telefonda androidin pek iyi gideceğini sanmıyorum. android daha çok dokunmatik telefonlarda iyi gidiyor
telefon zaten dokunmatik -.-
arkadaş onu dememiş komple dokunmatik olarak kastetmiş. bunda hem tuş hem dokunmatik ekran var blackberry kopyası gibi motorola zaten şuanda batmış bi şirket bide android gibi iğrenç bi işletim sistemi kullanınca iyicene batıcak.

android beğenmiyorsunda daha iyisini yap? birde iğrenç diyorsun,sizin tedaviniz yok hep demişimdir...
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séquestre 8 yıl
Pek net yakalayamamışlar..
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mavi_dunya 8 yıl
DH Misafiri
arkadaş onu dememiş komple dokunmatik olarak kastetmiş. bunda hem tuş hem dokunmatik ekran var blackberry kopyası gibi motorola zaten şuanda batmış bi şirket bide android gibi iğrenç bi işletim sistemi kullanınca iyicene batıcak.
Arkadaş hiç Android kullanmamış anlaşılan atıp tutuyor .
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DH Misafiri 8 yıl
walem
levoto telefonda androidin pek iyi gideceğini sanmıyorum. android daha çok dokunmatik telefonlarda iyi gidiyor
telefon zaten dokunmatik -.-

arkadaş onu dememiş komple dokunmatik olarak kastetmiş. bunda hem tuş hem dokunmatik ekran var blackberry kopyası gibi motorola zaten şuanda batmış bi şirket bide android gibi iğrenç bi işletim sistemi kullanınca iyicene batıcak.
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Batuist 8 yıl
teknoloji haberlerinide paparazi haberlerine benzettiniz.. kameralara yakalandı filan.. çoğunda da durum aslında kameralara yakalanmadan ziyade poz verme şeklinde oluyor..
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Nz9 8 yıl
levot
o telefonda androidin pek iyi gideceğini sanmıyorum. android daha çok dokunmatik telefonlarda iyi gidiyor

telefon zaten dokunmatik -.-
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levot 8 yıl
o telefonda androidin pek iyi gideceğini sanmıyorum. android daha çok dokunmatik telefonlarda iyi gidiyor
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