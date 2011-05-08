Motorola'nın Tegra 2'li yeni telefonu Droid X2 için detaylı özellikler yayınlandı

Motorola'nın uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonlarından Droid X2'nin detaylı özellikleri gün ışığına çıktı. Daytona ve MB870 kod adlarıyla da anılan Android işletim sistemli telefon, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde qHD ekrana sahip. Nvidia'nın Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan telefonDA 512MB RAM ve 8GB ROM'a yer veriliyor. Android 2.2 işletim sistemiyle çalışan ancak piyasaya Android 2.3 işletim sistemiyle çıkacağı belirtilen Motorola Droid X2'ye, otomatik fokus yapabilen ve çift LED ile desteklenen 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera eşlik ediyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 720p çözünürlüğünde video kaydadebilen ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen telefon, görüntüleri HDMI arabirimi üzerinden televizyon veya monitöre de yansıtabiliyor. Tasarım olarak ilk model ile büyük benzerlikler taşıyan Droid X2'de yakınlık, ışık, pusula ve akselometre sensörlerine yer veriliyor. Amerika'nın en büyük operatörlerinden Verizon için hazırlanan telefon EV-DO Rev, Bluetooth 2.1+EDR ve 802.11n gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek sunuyor. Motorola Droid X2'nin en iyi ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilmesi beklenirken, sözleşmeli fiyatının 200 doların altında olacağı belirtiliyor.