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Motorola'nın robotu yenilendi; Karşınızda Droid X

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Motorola'nın robotu yenilendi; Karşınızda Droid X
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Droid X, kontratlı olarak 199 Dolardan Verizon ile 15 Temmuz'dan itibaren kullanıcının karşısına çıkacak.

iPhone'un en büyük rakiplerinden Droid'in kardeşi Droid X sonunda tanıtıldı. New York'da düzenlenen etkinlikle tanıtılan Droid X, Droid'e göre daha zarif ve sadece 9.9mm kalınlığındaki kasasıyla dikkatleri üzerine topluyor. Ancak Droid gibi, Droid X'de maalesef CDMA ağında çalıştığından GSM ağına destek vermiyor. Bu da cihazın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede kullanılamayacağı anlamına geliyor. Motorola bu sorunun önüne Droid'in ikizi Milestone ile geçmişti. Belki ilerleyen dönemde Droid X'in ikizini de raflarda görebiliriz.

Amerika'da kardeşi Droid gibi Android'in liderliğini yapması muhtemel olan Droid X'in temel özellikleri şunlar;

  • Texas Instrument imzası taşıyan 1 GHz'lik işlemci
  • CDMA 1X 800/1900, EVDO rev. A (GSM desteği bulunmuyor)
  • 854x480 piksel çözünürlüğünde 4.3 inçlik ekran
  • 8GB'lık dahili+ 16GB'lık microSD ile sağlanan depolama alanı,
  • HD çözünürlüğünde video kaydı yapabilen, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Dual LED flaş
  • 3G Mobil HotSpot desteği
  • 802.11n Wi-Fi
  • HDMI çıkışı
  • Gürültüyü önlemek için iki mikrofon
  • 155 gram, 65.5 x 127.5 x 9.9 mm
  • 1540mAh'lik Lityum iyon pil
  • İvmeölçer, yakınlık, pusula, ortam ışığı sensörü
  • Exchange 2003 ve 2007 desteği
  • Multi-Touch klavye
  • Motoblur arayüzüne sahip Android 2.1 işletim sistemi (Android 2.2 ve dolayısıyla Flash 10.1 desteği, bu yazın ikinci yarısında bir güncelleme ile gelecek)
Motorola'nın robotu yenilendi; Karşınızda Droid X
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın robotu yenilendi; Karşınızda Droid X
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın robotu yenilendi; Karşınızda Droid X
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın robotu yenilendi; Karşınızda Droid X
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DH Misafiri 9 yıl
Cihazda ARM Cortex-A9 tabanlı TI OMAP 4440 işlemci olmalı. İşlemci olarak gayet güçlü bir cihaz ama maalesef bazı handikapları var.
Ekran büyük olsun diye cihazın boyutları normalin baya bir üstünde. Bunun yanında 155 gram ve ağır. Ayriyetten tüm üreticiler artık cihazlarına 16 ve 32GB hafıza eklerken bu cihaza 8GB hafıza koyması kötü olmuş. Üstelik de şimdiki modeller 32GB'ta kadar kart desteklerken 16GB'a kadar destek vermesi bence çok kötü zira HD çözünürlükte video çekildiği için 8GB hafıza sorun çıkarır hatta 16GB bile yeterli değil HD çekimler için. Ama cihazdan yine de umutluyum. Amerika'da önemli satış rakamlarına ulaşabilir.
sugar_klavyeci
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Emre Kocakaya 9 yıl
Şu motorola sanki biraz HTC ürünlerinden etkileniyormu ne..
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DH Misafiri 9 yıl
İşlemci 1 GHz ise sanırım ARM Cortex-A9 tabanlı TI OMAP 4440 var cihazda. Ama önemli handikapları da var bunun yanında.
İlk olarak ekranı büyük. Zira ekran yüzünden cihazın boyutları normalin baya bir üstünde. Bunun yanında 155 gram gibi ciddi bir ağırlığı var. Ayrıca tüm üreticiler cihazlarına 16 ve 32GB'lık dahili hafıza eklerken bu cihaza 8GB dahili hafıza koymak ne kadar doğru tartışılır. Üstelik de 16GB'a kadar destek vermesi de ayrı bir tartışma konusu. Zira cihaz HD çözünürlükte kayıt yaptığı için hafıza sorunu yaşatabilir. Ama Amerika'da önemli satışlara imza atabilir.
sugar_klavyeci
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Batuist 9 yıl
720p ekranı olacak denilen gizemli motorola telefonu bu muydu?? şu appleın retinası geçecek denilen telefon??
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Vipracing 9 yıl
Büyük cihaz kavramı HTC iler yıkıldı sanırım zira EVO/HD2 bile DROID X in yanın'da narin görünmeye başladı
HTC den daha'da büyüğünü bekliyorum yakın zamanda (Gerçi Dell var onu unuttum)
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.i. 9 yıl
Batuist


333ppi LG LU1400 (Bunu geçebilen yok)
forum.donanimhaber.com/...
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colins547 9 yıl
Motorola bu telefonları ülkemize getirse ya eski günlerine geri dönme ümitlerini arttırsa Avrupa rekor satışları olsa Türkiye de çok satılsa ve Android market ülkemiz de açılsa ...
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KayhanKaan 9 yıl
Bence güzel telefon ama İphone 4 fırtınası dinene kadar hiçbir telefona şans tanımıyorum.
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.i. 9 yıl
Çok az satacak bir model, hiçbir önemli üstünlüğü yok.
-Çıkıntı hariç tipi güzel.
-İncelik hariç, tam bir takoz.
-İyiki GSM versiyonu yok satılmazdı.
-X modeline bak, 8mp kamera eklemiş X demiş..
-Bunu ancak ufak tablet isteyenler alacaktır, hatta onlar direkt atlayacaktır.
-Tablet bilgisayar olarak bakılırsa çok iyi ürün..


Motorola DROID X , MB810

developer.motorola.com/...


Milestoneye göre geriye gitmiş bir model
-Kocaman ekran olsada Milestone ile aynı çözünürlükte..
-Milestoneden daha büyük boyut
-8mp olsada telefon kalitesinde kamera
-Ağır (milestonede yine klavye var diye millet mazur görmüştü)
-150mB yerine 8gB akıl edebilmiş...
-512mB ram (milestone 256mB)
-1gHz CPU (milestone 600mhz)

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