Motorola'nın robotu yenilendi; Karşınızda Droid X

Droid X, kontratlı olarak 199 Dolardan Verizon ile 15 Temmuz'dan itibaren kullanıcının karşısına çıkacak.



iPhone'un en büyük rakiplerinden Droid'in kardeşi Droid X sonunda tanıtıldı. New York'da düzenlenen etkinlikle tanıtılan Droid X, Droid'e göre daha zarif ve sadece 9.9mm kalınlığındaki kasasıyla dikkatleri üzerine topluyor. Ancak Droid gibi, Droid X'de maalesef CDMA ağında çalıştığından GSM ağına destek vermiyor. Bu da cihazın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede kullanılamayacağı anlamına geliyor. Motorola bu sorunun önüne Droid'in ikizi Milestone ile geçmişti. Belki ilerleyen dönemde Droid X'in ikizini de raflarda görebiliriz.

Amerika'da kardeşi Droid gibi Android'in liderliğini yapması muhtemel olan Droid X'in temel özellikleri şunlar;

Texas Instrument imzası taşıyan 1 GHz'lik işlemci

CDMA 1X 800/1900, EVDO rev. A (GSM desteği bulunmuyor)

854x480 piksel çözünürlüğünde 4.3 inçlik ekran

8GB'lık dahili+ 16GB'lık microSD ile sağlanan depolama alanı,

HD çözünürlüğünde video kaydı yapabilen, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Dual LED flaş

3G Mobil HotSpot desteği

802.11n Wi-Fi

HDMI çıkışı

Gürültüyü önlemek için iki mikrofon

155 gram, 65.5 x 127.5 x 9.9 mm

1540mAh'lik Lityum iyon pil

İvmeölçer, yakınlık, pusula, ortam ışığı sensörü

Exchange 2003 ve 2007 desteği

Multi-Touch klavye

Motoblur arayüzüne sahip Android 2.1 işletim sistemi (Android 2.2 ve dolayısıyla Flash 10.1 desteği, bu yazın ikinci yarısında bir güncelleme ile gelecek)