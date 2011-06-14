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Motorola'nın yeni robotu Droid 3 görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Motorola'nın Droid ailesinin en yeni üyesi Droid 3, bir süredir beklenen akıllı telefonların başında geliyor. Zaman zaman internete sızan fotoğraflarını sizinle paylaştığımız Droid 3'in şimdiye kadarki en net fotoğrafı ve teknik özellikleri xda.cn sitesinde tarafından yayınlandı.

Yayınlanan fotoğrafta, Droid 3'ün Droid 2'e tasarımsal açıdan tamamen benzediğini görüyoruz. İşin teknik kısmında ise Droid 3'ün kardeşine birçok özelliğinde üstünlük kuruyor. Droid 3'ün öne çıkan özellikleri arasında 4 inçlik 960x540 piksel çözünürlüğünde ekranı, çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisi, HDMI çıkışı, HD video kayıt desteği sunan 8 MP'lik kamerası bulunuyor.

Haziran ayı içersinde Amerika'da Verizon tarafından satışa sunulacağı iddia edilen Droid 3'ün, Avrupa pazarında ise Milestone 3 olarak raflardaki yerini alması bekleniyor.


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Emre Demirel 8 yıl
face1tr
alpa07 artiz ne arar TR de
hocam bu söz kime aitti hatırında mıdır? bir siyasimiz, çıkıp vaktiyle bu cümleyi sarf etmiş, ardından bu laf baya bi gündemde kalmıştı, hatırlar gibiyim ama kim?

bunu bazarcı dayı söylemişti yanlış hatırlıyosun
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.i. 8 yıl
Motorolanın birkaç değişiklikle droid3 diye yeni model çıkarması yanlış. Biraz daha bekleyip 2den çok daha üstün bir model çıkarması gerekirdi. Ayrıca ekran konusunda da motorola geride kaldı. Pil için çözünürlüğü çok arttırmıyor olabilir, bari ekran boyutunu düşür o zaman.
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roox 8 yıl
"artiz ne arar la bazarda" bu söz tabiiki de artiz amcaya ait youtube.com/...
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alpa07 8 yıl
artiz ne arar TR de
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face1tr 8 yıl
alpa07

artiz ne arar TR de


hocam bu söz kime aitti hatırında mıdır? bir siyasimiz, çıkıp vaktiyle bu cümleyi sarf etmiş, ardından bu laf baya bi gündemde kalmıştı, hatırlar gibiyim ama kim?
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patrain 8 yıl
adamların kuyruk acısı var bi zamanlar iyi dürtüklemişti vatandaşın biri bilen biliyor. Ama geldiği zaman alınıp denenebilecek telefonlar arasında gözüküyor.
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bordoomavii 8 yıl
bu motorola devamlı telefon çıkarıyor ama bir türlü Türkiye pazarında göremedim.
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Batuist 8 yıl
Motorola çok güzel telefonlar yapıyorda Türkiye'de maalesef yoklar..Halbuki dünyanın en çok cep tüketen ülkelerin başında geliyoruz.
telefonun ekranı edge-to-edge tasarımı olsaymış bence daha güzel olurmuş. yani köşeden köşeye olsa kenarlarındaki o iphone4teki gibi siyah çerçeve olmasaymış daha güzel bir görünütye sahip olabilirmiş. ama ekran boyutu ve çözünürlük oldukça dengeli gibi görünüyor.
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Recharged 8 yıl
Motorola'da artık çağa ayak uyduruyor.
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hrnayn 8 yıl
ÇIKARMASI SORUN DEĞİLDE TÜRKİYEYE GELMİYORKİ..
MİLESTONE 1 E BENZEMİŞ
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