Motorola'nın yeni robotu Droid 3 görüntülendi

Motorola'nın Droid ailesinin en yeni üyesi Droid 3, bir süredir beklenen akıllı telefonların başında geliyor. Zaman zaman internete sızan fotoğraflarını sizinle paylaştığımız Droid 3'in şimdiye kadarki en net fotoğrafı ve teknik özellikleri xda.cn sitesinde tarafından yayınlandı.

Yayınlanan fotoğrafta, Droid 3'ün Droid 2'e tasarımsal açıdan tamamen benzediğini görüyoruz. İşin teknik kısmında ise Droid 3'ün kardeşine birçok özelliğinde üstünlük kuruyor. Droid 3'ün öne çıkan özellikleri arasında 4 inçlik 960x540 piksel çözünürlüğünde ekranı, çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisi, HDMI çıkışı, HD video kayıt desteği sunan 8 MP'lik kamerası bulunuyor.

Haziran ayı içersinde Amerika'da Verizon tarafından satışa sunulacağı iddia edilen Droid 3'ün, Avrupa pazarında ise Milestone 3 olarak raflardaki yerini alması bekleniyor.