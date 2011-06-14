Motorola'nın yeni robotu Droid 3 görüntülendi

Motorola'nın Droid ailesinin en yeni üyesi Droid 3, bir süredir beklenen akıllı telefonların başında geliyor. Zaman zaman internete sızan fotoğraflarını sizinle paylaştığımız Droid 3'in şimdiye kadarki en net fotoğrafı ve teknik özellikleri xda.cn sitesinde tarafından yayınlandı.
Yayınlanan fotoğrafta, Droid 3'ün Droid 2'e tasarımsal açıdan tamamen benzediğini görüyoruz. İşin teknik kısmında ise Droid 3'ün kardeşine birçok özelliğinde üstünlük kuruyor. Droid 3'ün öne çıkan özellikleri arasında 4 inçlik 960x540 piksel çözünürlüğünde ekranı, çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisi, HDMI çıkışı, HD video kayıt desteği sunan 8 MP'lik kamerası bulunuyor.
Haziran ayı içersinde Amerika'da Verizon tarafından satışa sunulacağı iddia edilen Droid 3'ün, Avrupa pazarında ise Milestone 3 olarak raflardaki yerini alması bekleniyor.
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bunu bazarcı dayı söylemişti yanlış hatırlıyosun
hocam bu söz kime aitti hatırında mıdır? bir siyasimiz, çıkıp vaktiyle bu cümleyi sarf etmiş, ardından bu laf baya bi gündemde kalmıştı, hatırlar gibiyim ama kim?
telefonun ekranı edge-to-edge tasarımı olsaymış bence daha güzel olurmuş. yani köşeden köşeye olsa kenarlarındaki o iphone4teki gibi siyah çerçeve olmasaymış daha güzel bir görünütye sahip olabilirmiş. ama ekran boyutu ve çözünürlük oldukça dengeli gibi görünüyor.
MİLESTONE 1 E BENZEMİŞ